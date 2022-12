Hochzeit: Braut will eigene Tochter (12) bei Trauung rauswerfen – der Grund macht sprachlos

Im Stress und Gefühlschaos vor einer Hochzeit kann es selbst in den besten Familien zu Streitigkeiten kommen. Dass es aber so weit geht, dass die Braut ihre eigene Tochter lieber nicht bei ihrer Trauung dabei haben will, ist dann schon ein ganz anderes Level.

Dabei könnte der Grund für die drohende Streichung von der Gästeliste nicht kurioser sein. Die Braut (34) hatte natürlich ganz spezifische Vorstellungen, wie ihre Hochzeit auszusehen hat – und dazu gehörte auch die Auswahl der Kleider für die Brautjungfern. Doch als sie mit ihrer zwölfjährigen Tochter, die ebenfalls zu den Brautjungfern gehören sollte, darüber sprach, eskalierte die Situation komplett.

Hochzeit: Braut gerät mit ihrer Tochter aneinander

Auf der Plattform „Reddit“ schreibt sich die Braut den Frust von der Seele. Zunächst begann die Kleider-Diskussion mit ihrer Tochter noch recht gemäßigt: „Meine Tochter sagte, sie wolle kein Kleid tragen. Das war für mich okay.“ Schließlich gibt es für junge Mädchen auch andere schicke Outfits als ein klassisches Kleid. Doch was ihre Tochter dann sagte, brachte ihre Mutter komplett aus der Fassung.

„Das Problem war, dass sie sagte, sie wollte überhaupt nichts teures oder förmliches zur Hochzeit tragen, weil sie meint, diese Art Kleidung repräsentiere nicht ihre Individualität“, zitiert die Braut ihre Tochter. „Nicht nur aus geschlechtlicher Perspektive, sondern auch aus kultureller und sozialer Sicht.“ Ohne Frage: reife Gedanken für eine Zwölfjährige. Das Mädchen hatte sich bereits ein eigenes Outfit zusammengestellt, das sie zur Hochzeit tragen wolle – und das entsprach so gar nicht den Vorstellungen der Braut.

Tochter will im Fußballtrikot zur Hochzeit

Die Zwölfjährige wolle ein Trikot des britischen Fußballklubs Manchester City tragen, einen langen, schwarzen Faltenrock und schwarze Ledersandalen mit drei Zentimetern Absatz. Im Fußballtrikot zur Hochzeit? Ein No-Go für die Mutter: „Ich habe ihr gesagt, es wäre besser, wenn sie dann gar nicht erst zur Hochzeit kommen würde.“

Die Tochter schoss direkt zurück: Wenn sie nicht bei der Hochzeit anwesend wäre, akzeptiere sie die Ehe ihre Mutter nicht und sehe sie weiter als Single an. Jeglicher Versuch der Braut, ihre Tochter umzustimmen, scheiterte seitdem.

Ihr Verlobter (41) versuchte bereits die Wogen zu glätten. Da sei doch kein großes Problem, meinte er, das Kind könne zur Hochzeit doch anziehen was es wolle. Doch die Braut hält dagegen: „Ich finde, sie verhält sich völlig irre und dafür sollten wir sie nicht auch noch belohnen.“

Reddit-Nutzer verstehen Mutter nicht

In den Kommentaren auf „Reddit“ erhält die Mutter allerdings nur wenig Zuspruch. Viele Nutzer verweisen darauf, dass es für das Mädchen mit seinen zwölf Jahren wahrscheinlich schon schwer genug sei, überhaupt zu akzeptieren, dass ihre Mutter einen neuen Mann heiratet.

Wenn ihr ein eigenes Outfit dabei hilft, mit der Situation besser klarzukommen – warum solle man es ihr nicht erlauben?

Dass die Mutter gegenüber ihrer Tochter meinte, es sei besser, wenn sie in einem solchen Outfit gar nicht erst zu Hochzeit kommen würde, schockiert viele User. „Wie kannst du nur solche Worte zu ihr sagen?“, heißt es in einem Kommentar.