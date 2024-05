Jürgen Drews: Tochter Joelina plötzlich vor dem Traualter – „Fand er nicht lustig“

Sie ist sein ganzer Stolz: Jürgen Drews und Tochter Joelina gehen gemeinsam durch dick und dünn, ob vor oder hinter der TV-Kamera. Doch schlägt Joelinas Herz nicht nur für ihren berühmten Vater, sondern auch für ihren Freund Adrian.

Ob Papa Jürgen Drews mit ihm schon bald einen Schwiegersohn an seiner Seite haben könnte? Schließlich war plötzlich von einer Hochzeit die Rede! In einem exklusiven Gespräch mit Schlager.de hat Joelina erklärt, was es mit den Gerüchten auf sich hat…

Jürgen Drews: Hat der Sänger bereits einen Schwiegersohn?

Las Vegas, Elvis und ein glückliches Paar – das klingt nach einer Hochzeit, oder? Doch in Wirklichkeit war es nur ein spielerischer Akt: Denn Joelina Drews und Freund Adrian haben sich in Las Vegas nicht wirklich das Ja-Wort gegeben. In einem exklusiven Interview mit Schlager.de enthüllte Joelina, dass die scheinbare Trauung vor einem Elvis-Imitator nur ein spontaner Spaß und Teil einer TV-Produktion war.

Die Reise in die USA war für Joelina, ihren Lebensgefährten Adrian und ihren berühmten Vater, den Schlagerstar Jürgen Drews, eine besondere Zeit. Ursprünglich ging es darum, wichtige Stationen von Jürgens Versuch, in den 1980ern in Amerika Fuß zu fassen, zu besuchen. Von Hollywood über New York bis nach Las Vegas führte ihre Reise, die von einem Fernsehteam begleitet wurde.

Jürgen Drews: Tochter Joelina und Adrian geben sich das Jawort

„Ich kann mir mit Adrian natürlich alles grundsätzlich vorstellen. Ich möchte diesen Mann heiraten und mit ihm eine Familie gründen“, erklärte Joelina einst im „Brisant“-Interview. Warum also warten und nicht direkt in Las Vegas in einer Kapelle Halt machen?

Doch wohlmöglich wäre eine Hochzeit ohne Familie und Mutter Ramona undenkbar! Aber auf den Spaß wollten sie trotzdem nicht verzichten. Also nutzte das glückliche Paar die nevadische Kulisse mit Elvis-Flair zur Probe.

Der humorvolle Teil der Zeremonie sorgte bei Adrian für gemischte Gefühle, besonders als der Elvis-Imitator ihn scherzhaft mit ‚Hey, du bist meine Priscilla‘ aufzog. „Das fand Adrian gar nicht lustig. Er wusste auch nicht, wie er auf Englisch antworten sollte. Am Ende war es aber doch sehr witzig, muss ich sagen…“, fügt Joelina gegenüber Schlager.de hinzu. Fragt sich nur, ob auf die gespielten Hochzeit schon bald eine echte Trauung folgt…