Jürgen Drews macht bedeutungsschwere Reise – „Alte Erinnerungen“

Er ist eine wahre Schlagerikone und sein Name über mehrere Generationen hinweg bekannt. Jürgen Drews ist mittlerweile 79 Jahre alt und kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Mit „Ein Bett im Kornfeld“ feierte er seinen Durchbruch, über die Jahre wurde er zum „König von Mallorca“ ernannt.

Aus gesundheitlichen Gründen beendete Jürgen Drews seine musikalische Karriere im Jahr 2022. Nun erfüllte sich der Musiker einen Traum und reiste mit seiner Tochter Joelina durch die USA. Für den Schlagerstar hat dieser Trip eine ganz besondere Bedeutung.

Jürgen Drews schwelgt in Erinnerungen

28 Jahre ist Jürgen Drews Tochter Joelina mittlerweile alt, die junge Frau trat bereits früh in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters und machte als Sängerin Karriere. Nun nahm sich Joeline eine Auszeit, um ihren Vater in die USA zu begleiten. Gemeinsam besuchte das Duo die Stadt Los Angeles, in der Jürgen Drews Anfang der 80er Jahre lebte.

Drews berichtet dazu gegenüber der „Bild“: „Die Reise hat alte Erinnerungen in mir geweckt. Ich war damals ein echter Fan von Los Angeles.“ Damals stand es für den Sänger sogar zur Debatte, eine Karriere in den USA zu beginnen. Rückblickend ist der 79-Jährige jedoch froh über seine Rückkehr nach Deutschland: „Denn sonst würde es Ramona und Joelina nicht an meiner Seite geben.“

Die gemeinsame Reise mit seiner Tochter stimmte Jürgen Drews sentimental. Der Sänger berichtet der „Bild“: „Es war schon besonders für mich, dass ich Joelina zeigen konnte, wie ich damals Los Angeles erlebt habe. Zum ersten Mal waren wir beide zusammen, ohne die Mama – auf den Spuren meiner Vergangenheit.“ Auch Joelina wird diese gemeinsame Reise wohl niemals vergessen.

Jürgen Drews: „Das muss man gesehen haben“

Das Vater-Tochter-Duo entschied sich dann sogar spontan dazu, weiter nach Las Vegas zu reisen. Gemeinsam besuchten Joelina und Jürgen Drews die Erlebnis-Halle „The Sphere“, der Musiker schwärmt im Rückblick: „Das muss man gesehen haben.“

Von dieser ganz besonderen Reise wird Jürgen Drews wohl noch für eine lange Zeit zehren können. Das Fotoalbum des Vater-Tochter-Duos wird sicherlich mit neuen Erinnerungsfotos gefüllt sein.