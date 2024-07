Jürgen Drews geht besonderen Schritt – ein Abschied für immer?

Schlager-Ikone Jürgen Drews steht kurz vor seinem 80. Geburtstag. Doch bevor die Feiern beginnen, steht ein großer Umzug an. Der Star packt die Koffer und zieht von Dülmen-Rorup in die Großstadt – und das aus einem besonders herzlichen Grund. „Schlager.de“ hat nachgefragt und prompt eine Antwort erhalten.

Drews lebte 25 Jahre lang mit seiner Frau und Tochter in Dülmen-Rorup, im Münsterland. Der seelenruhige Ort, wo jeder jeden kennt, war ihm ans Herz gewachsen. Doch nun zieht es ihn nach München, wo er zuvor schon 25 Jahre zu Hause war.

Jürgen Drews: Vom Landleben in die Großstadt

Aber das ist nicht der einzige Grund für seinen Umzug. Seine Tochter Joelina und ihr Freund Adrian leben seit 2022 in München Waldperlach, wo sie in einem Drei-Generationen-Haus wohnen. Adrians Vater und Opa sowie Joelina und Adrian selbst teilen sich das Haus, das auch ein Studio beherbergt. Die Familie hält zusammen, und Jürgen und seine Frau Ramona möchten näher bei ihrer Tochter sein, um eventuelle Enkelkinder aufwachsen zu sehen.

Joelina verriet im Gespräch mit „Schlager.de“ freudestrahlend: „Meine Eltern haben tatsächlich hier nur fünf Minuten entfernt von uns etwas gefunden. Eine Doppelhaushälfte, die perfekt passt.“ Nach monatelanger Suche war die Familie beim ersten Besuch im Haus sofort verliebt. „Es ist genau das, was meine Eltern gesucht haben“, so Joelina, „Auch die Farben sind genau ihr Geschmack. Es sieht aus wie in ihrem alten Haus, sie haben sich sofort wohlgefühlt.“

Die 28-Jährige braucht zu Fuß nur 20 Minuten bis zum neuen Elternhaus, was sie besonders freut. Das Haus in Dülmen bleibt vorerst im Familienbesitz, auch wenn ein Verkauf nicht ausgeschlossen ist. Vor dem Umzug trennten 690 Kilometer die Familie. Die knapp acht Stunden Autofahrt von Dülmen nach München gehören nun der Vergangenheit an.