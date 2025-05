GNTM-Model geht radikalen Schritt – Abschied für immer

Sie galt als eine der polarisierendsten Kandidatinnen bei „Germany’s next Topmodel“ und ließ ihre Tränen öfter fließen als die anderen Models. 2008 nahm Gisele Oppermann an der dritten Staffel der Castingshow teil, hatte seitdem schon einige andere TV-Auftritte.

Unter anderem traute sich die ehemalige GNTM-Teilnehmerin, 2019 ins „Dschungelcamp“ nach Australien zu gehen, zeigte sich nackt bei „Adam sucht Eva“ im Jahr 2022 und versuchte sich zwei Jahre später bei „Kampf der Realitystars“.

Jetzt hat die gebürtige Halb-Brasilianerin heimlich, still und leise einen großen Schritt gewagt!

GNTM-Model: Radikaler Schritt!

Gisele Oppermann hat Deutschland verlassen und ist ausgewandert. „Ich weiß gar nicht, warum ich nicht schon viel eher auf die Idee gekommen bin, auszuwandern“, verriet sie gegenüber „Bild“. Mittlerweile hat es das GNTM-Model nach Brasilien verschlagen, wo auch seine Mutter herkommt – in den kleinen 1500-Einwohner-Küstenort Jericoacoara im Nordosten. Ihre Wohnung in Braunschweig in Niedersachsen hat die 37-Jährige komplett aufgegeben.

Ein Zurück scheint es ganz offensichtlich nicht zu geben.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch ihre Mutter wohnt derzeit in dem Küstenort, die beiden sind gerade dabei, das Haus dort zu renovieren. Was danach kommt, weiß Gisele noch nicht, doch vorstellen könnte sie sich eine Sache besonders, wie sie dem Magazin weiter erzählt: „Ich könnte mir gut vorstellen, hier ein kleines Restaurant zu eröffnen.“

Brasilien kennt die einstige GNTM-Kandidatin aber schon sehr gut, erst im Alter von zwölf Jahren zog sie nach der Trennung ihrer Eltern mit ihrem deutschen Vater in die Bundesrepublik. Jetzt ist es also Zeit für eine Rückkehr an den Ort, an dem sie aufgewachsen war.

Projekte in Deutschland will Gisele aber weiterhin annehmen, auch wenn die Anreise zum Teil etwas länger dauern dürfte…