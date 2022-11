Hochzeit droht zu eskalieren – weil das Brautpaar ausgerechnet von dieser Person terrorisiert wird

Trotz monatelanger Planung kann bei einer Hochzeit so einiges schiefgehen. Schlechtes Wetter, das falsche Essen oder sonstige Patzer können ordentlich auf die Stimmung schlagen.

Dass aber ausgerechnet ein ungebetener Gast auf der Hochzeit aufkreuzt und Theater macht, wünscht sich wohl kein Brautpaar. In dieser Angst muss eine junge Frau kurz vor ihrem großen Tag allerdings leben.

Hochzeit wird von ungebetenem Gast überschattet

Die Tage vor der Hochzeit sind für die meisten Paare stressig. Schließlich soll an dem Event alles stimmen und das benötigt viel Planung. Laut der britischen „Sun“ bereitet einem Paar aber nicht etwa die Getränkeauswahl oder die Sitzordnung Kopfzerbrechen, sondern ein ungebetener Gast.

Dieser könnte den großen Tag ins Wanken bringen. Bei dem Unruhestifter handelt es sich um die neue Frau von dem Ex-Mann der Braut. Obwohl beide Partner mittlerweile neues Glück gefunden haben, scheint die Frau des Verflossenen keine Ruhe zu geben.

Wegen der gemeinsamen Tochter stehen die zukünftige Braut und ihr Ex-Mann immer noch in Kontakt. Zickereien, Anfeindungen und fiese Aktionen von seiner neuen Partnerin stünden an der Tagesordnung.

Mit Blick auf ihren großen Tag ist die Braut besorgt, dass dort etwas schiefgehen könnte. „Sie weiß von der Hochzeit und ich frage mich, ob sie diese sabotieren will“, befürchtet die Frau.

Hochzeit: Braut überlegt rechtliche schritte einzuleiten

Deswegen setzte sie bereits alle Hebel in Bewegung, damit ihrer Traumhochzeit nichts im Weg steht. Sie warnte den Veranstalter vor, dass er am Telefon niemanden glauben soll, der das Event in ihrem Namen absagt.

Der „Sun“ zufolge überlegt die besorgte Braut sogar, der Frau ihres Ex-Mannes ein Umgangsverbot zu erteilen. Allerdings hofft sie, dass sich der Streit zwischen ihnen von alleine beseitigen lässt. Ihre zweite Ehe soll schließlich entspannter verlaufen.