Hochzeit: Diese Braut trägt ein „Nackt-Kleid“ – und löst heftige Diskussionen aus

Über kaum etwas zerbricht sich eine Braut vor der Hochzeit so sehr den Kopf wie über ihr Brautkleid. Und wenn man sich nicht entscheiden kann – und das nötige Kleingeld hat – warum schnappt man sich dann nicht direkt drei Kleider?

Genau das hat das australische Model Ellie Gonsalves getan. Die 33-Jährige feierte im März mit ihrem Partner Ross eine zweitägige Hochzeit – und da reichte ein Outfit natürlich nicht aus. Doch das dritte Kleid kam derart gewagt daher, dass einige ihrer Follower ins Stutzen kamen.

Hochzeit: Braut zeigt freizügiges Kleid

Auf Instagram teilte die Braut ein Video mit ihren 1,2 Millionen Followern, in dem sie ihr Kleid präsentiert – und sagen wir so: An ihrem Körper ist mehr Haut frei als von Stoff bedeckt ist.

„Das Gesicht meines Mannes, als er mich in diesem Kleid bei unserer Hochzeit sah“, schrieb sie zu dem Video. Dazu zeigt sie sich im Minikleid im Korsett-Stil aus durchsichtigem Tüll. Lediglich im Brust- und Schambereich verstecken weiße Spitzen das Nötigste.

Das Gesicht ihres Mannes zeigt sie im Video zwar nicht, aber man kann sich seine Reaktion wohl vorstellen. Ganz anders sehen die Nutzer in den Kommentaren den Auftritt.

Hochzeits-Kleid zu sexy?

Ist so ein Outfit für eine Hochzeit womöglich zu sexy und zu aufreizend? „Was du mit allen teilst, sollte nur für deinen Mann sein“, lautet etwa ein Kommentar. „Unangemessen“, „nicht stilvoll“ – sogar Dinge wie „Ist sie eine Stripperin?“ sind unter dem Video zu lesen.

Doch Ellie schüttelt darüber nur den Kopf. „Ich kann nicht glauben, dass die Leute sich so über ein Hochzeitskleid aufregen.“ Von ihren Fans wird sie jedenfalls unterstützt. „Sie hat nicht euren Traumtag geplant, sondern ihren eigenen“, werfen sie den Hatern entgegen. Andere hätten das Kleid am liebsten für sich selbst: „Hätte ich einen solchen Körper, würde ich das Kleid in der Kirche tragen, damit nur Gott über mich urteilen kann.“