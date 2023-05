Hochzeit eskaliert – weil das Brautpaar von den Gästen DAS erwartet

Die Ansprüche an die eigene Hochzeit hochzuhalten, kann dem Brautpaar schon mal auf die Füße fallen. Vor allem dann, wenn man auch noch Erwartungen an die Gäste stellt. Das ging in diesem Fall bereits mit der Einladung los.

Ein Gast teilte im Netz, was das Brautpaar darin von den Eingeladenen verlangte. Und das sei nicht gerade wenig, wie die zur Hochzeit Geladene fand.

Hochzeit: Brautpaar will DAS als Geschenk

Das sei schon die zweite solche Einladung gewesen, die der Gast erhalten hätte. Und jedes Mal ging es dabei nur ums Geld, so seine Meinung. „Wir würden uns sehr über Geld für unsere Flitterwochen als Geschenk freuen“, stand darin. Wie „anmaßend und geschmacklos“, empfand die Frau.

Nach Geld zu fragen sei eine Sache, aber von diesem Brautpaar fand sie das besonders unpassend. Braut und Bräutigam seien bereits seit zehn Jahren zusammen, hätten gemeinsame Kinder, ein großes Haus, würde ständig Urlaub machen und sehr viel Geld verdienen. Wozu bräuchten sie da noch ihr Geld?

Geldgeschenk oder nicht?

Warum konnten sie nicht einfach diese Zeile in der Einladung weglassen, fragte sich die Empfängerin. „Ich verstehe ja, dass sie keine Toaster und Handtücher wollen, aber es gibt doch sicher einen anderen Weg?!“, wollte sie auf „mumsnet.com“ von den anderen Mitgliedern des Forums wissen. Wenn das Brautpaar doch schon im Geld schwimme, könnte es doch statt Geschenken um eine Spende an eine Wohltätigkeitsorganisation bitten.

Im Forum brach daraufhin eine Diskussion los. Die einen reagierte, dass sie ein Geldgeschenk viel einfacher fänden. Dann müsse man nicht lange überlegen und die Beschenkten müssten keinen unnötigen Krimskrams entgegennehmen. Irgendwo wirke es zwar „gierig“ oder „unhöflich“, aber doch besser als die Alternative.

Andere fanden seinen Vorschlag mit der Spende eher problematisch. „Warum sollten sie dich bitten, für wohltätige Zwecke zu spenden, nur weil sie gut verdienen?“, fragte einer nach. Die Eingeladene wirke eifersüchtig auf das Geld des Brautpaares, meinten andere. Und warum sollte man kein Geschenk verdienen, nur weil man Geld habe?