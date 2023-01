Hochzeit: Braut lädt alle ihre Ex-Freunde ein – was sie dann mit ihnen macht, schlägt alles

Alle Ex-Freunde der Braut zur Hochzeit einladen? Auf diese Idee wird wohl kaum ein Bräutigam auf dieser Welt mit besonders großer Vorfreude reagieren. Doch eine Braut in China hat exakt das getan.

Mehr als fünf Ex-Freunde wurden zur Hochzeit im zentralchinesischen Hubei eingeladen. Doch offenbar hatte auch die Braut vor, den ein oder anderen unangenehmen Moment für ihre ehemaligen Partner heraufzubeschwören – mit einer unerwarteten Maßnahme.

Hochzeit: Braut lädt Ex-Freunde ein

Denn die Braut hatte tatsächlich einen eigenen Tisch herrichten lassen – nur für ihre Ex-Freunde und deren aktuelle Partner. Uff… das dürfte wohl alles andere als entspannt gewesen sein. Worüber unterhält man sich denn an einem solchen Tisch? Tauscht man sich darüber aus, was man alles in ehemaligen Beziehungen mit der Braut erlebt hat?

Ein Video der Feier machte im Netz die Runde – und direkt war vom „unangenehmsten Bankett aller Zeiten“ die Rede. Schließlich lag auf dem Tisch für alle sichtbar eine Karte mit der Aufschrift „Tisch der Ex-Freunde“. Jeder wusste also, was für eine Truppe sich da versammelt hatte.

Zuschauer fassungslos

Die User, die das Video im Netz zu sehen bekamen, trauten ihren Augen kaum. Das Online-Portal „9gag.com“ zitiert einige der fassungslosen Kommentare. Vor allem die Ähnlichkeit der Ex-Freunde verdutzte viele: