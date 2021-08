Hochzeit: Braut befürchtet Katastrophe – weil ihre künftige Schwiegermutter diese Pläne hat

Was soll ich bloß anziehen? Eine Frage, die sich vor wichtigen Anlässen wie einer Hochzeit schon jeder Gast gestellt hat.

Für die Braut ist die Frage zum Glück einfach zu beantworten. Schwieriger wird es allerdings für ihre künftige Schwiegermutter. Gerade wegen ihr bahnt sich auf der Hochzeit jetzt ein riesiges Fiasko an. Darüber berichtet sie Social-News-Portal „Reddit“.

Hochzeitsfiasko! Plan der Schwiegermutter verstört die Braut

Eigentlich gibt es in Sachen Kleiderordnung auf der Hochzeit nur eine wichtige Regel: Als Gast ein weißes Kleid zu tragen ist ein absolutes No-Go. Dieses einfache Gebot sollte auch der Schwiegermutter bekannt sein.

Hochzeit: Das Outfit eines besonderen Gastes sorgt bei der Braut für Sorgen. Foto: IMAGO / Geisser

Doch sie hat nicht nur angekündigt, trotzdem ganz in Weiß zu erscheinen. Sie setzt dem Ganzen sogar noch einen drauf. Schließlich ist es der große Tag ihres Sohnes. Grund genug, sich einmal richtig in Schale zu werfen. Mit ihrem Outfit schießt sie allerdings weit über die Ziellinie hinaus...

Denn die Schwiegermutter in spe will an diesem besonderen Tag eben nicht nur auch in Weiß auf der Bildfläche erscheinen. Sondern in ihrem eigenen Hochzeitskleid! Zuletzt hatte sie es zu ihrer eigenen Trauung getragen. Jetzt soll es endlich mal wieder abgestaubt werden.

Hochzeit: Outfit der Schwiegermutter sorgt für heiße Diskussionen

Doch wozu das Drama und einen anschließenden Familienstreit riskieren? Den geplanten Aufzug rechtfertigt die Frau damit, dass sie ohnehin über die Hälfte der Kosten für die Vermählung trage.

„Daher werde ich an diesem Tag anziehen, was auch immer mir gefällt und du hast nichts dazu zu sagen“, zitiert die Braut eine SMS ihrer Schwiegermutter. Danach schickt der beratungsresistente Hochzeitsgast sogar noch ein Foto ihres Hochzeitskleides mit.

Damit nicht genug der Provokation. Sie fügt noch hinzu: „Ich bin sicher, mein Outfit wird dich umhauen!“, ist in einem Screenshot des Chats bei „Reddit“ zu lesen.

Hochzeit: So reagiert der künftige Ehemann auf das Kleider-Fiasko

Zum Glück schlägt sich der künftige Ehegatte auf die Seite seiner Braut. In einem weiteren Screenshot ist zu sehen, wie er eine Sache klarstellt: „Wenn meine Mutter dich so respektlos behandelt, dann verbiete ich ihr, unser Hochzeitsgast zu sein.“

Hochzeit: Großes Unglück auf dem Weg

Bei einer Hochzeit in Gloucester (England) kam es derweil zu einem besonders bitteren Unglück. Es ging um die Feier, einen Oldtimer und einen ganz großen Auftritt (hier alle Einzelheiten).