Hochzeit: Bräutigam verlässt Feier mit anderer Frau – der Grund ist abscheulich

Monate, wenn nicht sogar jahrelang fiebern Paar auf ihren großen Tag hin. Ist er einmal da, können es viele wohl vor lauter Nervosität kaum erwarten, endlich vor ihrem Liebsten zu stehen und „Ja“ zu sagen. Ist der Hochzeitsstress dann erst mal vom Paar abgefallen, dann können sie es kaum erwarten, bis tief in die Nacht den wohl schönsten Tag in ihrem Leben zu feiern.

Anders allerdings ein Bräutigam aus Südasien. Denn er konnte seine eigene Party nicht früh genug verlassen – und das ausgerechnet mit einer anderen Frau statt seiner frisch Angetrauten. Die Braut ist noch Monate nach dem Vorfall auf ihrer Hochzeit mit den Nerven am Ende.

Hochzeit: Bräutigam haut frühzeitig von Feier ab

Schon vor der Hochzeit soll sich das Drama angebahnt haben. Denn die Familie des Bräutigams soll es einer Braut aus Asien jahrelang schwer gemacht haben, sie zu akzeptieren und in die Familie aufzunehmen. Der unfassbare Grund: Ihre Schwiegermutter hielt die Braut für zu alt für ihren Sohn. Der Bräutigam hielt seiner Mutter die Stange, weswegen die entrüstete Frau ihm vorwarf, ein „Mutter-Söhnchen“ zu sein, berichtet die „Sun“.

Die Hochzeit stand also unter einem denkbar schlechten Stern. Dennoch war die Braut gewillt, ihren geliebten Verlobten zu heiraten. Doch nur kurz nach dem „Ja“-Wort kam dann der schwere Schlag: Ihr frisch gebackener Ehemann verließ plötzlich die Party – und das ausgerechnet mit seiner Mutter. Angeblich hätten sich ihre Schwiegermutter und der Rest der Familie nur eine Stunde zum Feiern der frisch Vermählten nehmen können, da sie noch Freunde besuchen wollten. Die Braut war mit den Nerven am Ende und versuchte ihren Mann, nachdem er sie einfach sitzen gelassen hatte, anzurufen. Doch die Diskussion endete im Streit, die Braut blieb mit ihrer Familie alleine zurück. „Es war wie ein Schlag ins Gesicht“, erinnerte sie sich Monate nach dem Vorfall auf der sozialen Plattform „Reddit“.

Bräutigam beleidigt seine Frau

Das Paar hätte sich nach dem Vorfall versucht auszusprechen. „Er versuchte mich zu trösten, aber es änderte sich nicht viel, bis er es eines Tages satt hatte, dass ich weinte, und mich verdammte Schl***e nannte. Ich wollte ihn gleich danach verlassen, aber ich liebe ihn zu sehr.“

Doch auch Monate später ist die Braut immer noch mit ihrem Mann zusammen – zur großen Entrüstung der „Reddit-Community“. „Ich schlage vor, Ihrem Mann klarzumachen, dass Sie nicht in der Ehe bleiben werden, wenn er Sie nicht respektiert und Ihnen nicht zur Seite steht“, wird so etwa ein Nutzer deutlich. „Dieser Mann respektiert dich nicht und wird dich auch nie respektieren. Du bist so jung und verdienst jemanden, der nicht zuerst mit der Mama und zuletzt mit der Frau verheiratet ist“, macht ein anderer klar. Ob die Braut sich einen Ruck geben und ihrem Mann den Laufpass geben wird, bleibt abzuwarten.