Hochzeit: Bräutigam will sich im Wasser erfrischen – als er DAS bemerkt, wird er panisch

So hatte sich das Brautpaar seine Hochzeit sicher nicht vorgestellt.

Damit die eigene Hochzeit unvergesslich wird, wollen es einige frisch Vermählte nach der offiziellen Zeremonie dann zurecht noch richtig krachen lassen. Diesen Plan hatte auch das frisch liierte Ehepaar Annabelle und Mick aus England.

Hochzeit: Brautpaar springt ins kalte Wasser – dann passiert das Unvorhergesehene

Nachdem alle Aufregung vorüber war, kühlten sie sich bei ihrer Hochzeit am Windermere-See in Cumbria im Wasser ab. Doch wie das britische Nachrichtenportal „ChronicleLive“ berichtet, endete die verrückte Aktion kurzfristig in einem echten Hochzeits-Drama.

Drama nach der Zeremonie: Bei einer Hochzeit hat der Ehemann beim Sprung ins Wasser seinen Ehering verloren. (Symbolbild) Foto: imago images

Eine Trauung, die zu Tränen rührt und eine Party, die man nie vergisst – das wünschen sich die meisten Brautpaare bei ihrer Hochzeit. Bitter ist es nur, wenn dabei etwas schief geht.

Als sich Annabelle und Mick bei ihrer Hochzeits-Party mal so richtig gehen lassen wollten, erlebte der Bräutigam plötzlich eine bittere Überraschung.

Das Brautpaar und Hochzeitsgäste hatten bereits den ganzen Tag mit einer extremen Hitzewelle zu kämpfen. Also sprangen sie nach dem offiziellen Teil der Feierlichkeit unbeschwert in den Windermere-See.

Dabei hätte Mick wohl lieber seinen Ehering abgenommen. Vor lauter Partylaune und Freude über die erleichternde Abkühlung bemerkte er nicht, wie ihm der Ring plötzlich vom Finger rutschte.

Damit wäre der schönste Tag im Leben von Annabelle und Mick beinahe gelaufen gewesen. Doch das Schicksal meinte es gut mit dem Brautpaar.

Hochzeits-Drama macht fassungslos: ER wird zum Helden des Tages

In dem rund 14,73 km² großen See hätte das frisch liierte Ehepaar den Ring eigenständig wohl niemals wiedergefunden.

Beinahe wäre der Ring eines Bräutigams in den Tiefen des Windermere-Sees gelandet. Foto: IMAGO / Cavan Images

Die beiden versuchten nicht in Panik zu geraten, der Ehering hatte das Paar ziemlich viel Geld gekostet. Er war zudem graviert und hatte einen sentimentalen Wert für die Liebenden.

Doch dann kam die Rettung: Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter des Lake Districts schlüpfte in seine Taucherkleidung und rettete den weißgoldenen Ring aus den tiefen Gewässern des Windermere-Sees.

Hochzeit: Ein Ehering landet im Wasser. (Symbolbild) Foto: IMAGO / KS-Images.de

Laut „ChronicleLive“ dauerte die Suchaktion gerade einmal fünf Minuten. Das Brautpaar war sichtlich erleichtert. Diese Hochzeit wird so schnell wohl keiner vergessen.

