Hochzeit: Braut fassungslos über ihren Mann – was macht er da neben ihr? (Symbolbild)

Hochzeit: Braut traut ihren Augen nicht! Unglaublich, was der Bräutigam auf dem Platz neben ihr abzieht

Eine Hochzeit ist gewöhnlich kein Zuckerschlecken! Oft können Braut und Bräutigam kaum Luftholen zwischen der Trauung und der Feier danach.

Doch dieser Bräutigam nimmt sich Zeit für sein Hobby. Und das gerne auch während der eigenen Hochzeit.

Hochzeit: Bräutigam während der Feier am Handy

Bei dieser Hochzeitsfeier kann die Braut kaum ihren Augen glauben. Ihr Mann guckt einfach ein Fußballspiel auf seinem Handy – und das an ihrem besonderen Tag!

Hochzeit – das sind die beliebtesten Bräuche:

Brautstrauß-Werfen

Hochzeitstorte anschneiden

Tauben fliegen lassen

Brautentführung

Die Braut über die Schwelle tragen

Reis werfen

Ehegelübde vortragen

Luftballons mit Glückwünschen steigen lassen

Und dafür sucht er sich auch noch einen besonderen Platz aus. Statt das Smartphone in der Hand zu halten, lehnt er es bequem am Tablett der Hochzeitstorte an. Das ist zu viel für die frisch verheiratete Frau. Sie zückt ihr eigenes Handy, macht ein Video von der unglaublichen Szene und postet es bei TikTok. Lad Bible zeigt das Video.

Hochzeit: Braut bekommt Beistand im Netz

Sie kann es kaum fassen, dass ihr eigener Mann liebt Fußball guckt als sich auf ihrer gemeinsamen Hochzeitsfeier zu erfreuen. Im Netz fühlen viele mit ihr. „Darum date ich keine Sport-Freaks“, heißt es in den Kommentaren zum Video. „Vielleicht sind meine Erwartungen zu hoch, aber das wäre ein definitv ein No-Go für mich“, meint auch jemand anders.

Die Aktion des Bräutigams scheint jedoch kein Einzelfall zu sein. Andere hätten ähnliche Erfahrungen gemacht. „Meiner hat das Gleiche vor 49 Jahren auf dem Weg zum Altar gemacht.“ Wenigstens ist er noch im Raum geblieben, bemerkt eine TikTok-Userin. Bei ihrer Hochzeit sei ihr Mann mit seinem Vater zur Bar gegangen und hätte dort ein Fußballspiel geguckt. (mbo)