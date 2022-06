Hochzeit: Bräutigam rastet aus, als sein Bruder sich DAS erlaubt – „Arschloch“

Eigentlich wollten Iwan Chwatow und Olesja Chwatowa aus dem Kiewer Vorort Irpin bereits Mitte März heiraten. Aber der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine machte ihre Pläne zunichte. Nun haben sie die Eheschließung nachgeholt - als erstes Paar in einem Standesamt in Irpin seit Kriegsbeginn.

Was bei dieser Hochzeit eines Paares in den USA passierte, hatte ein unschönes Nachspiel. Es gab heftigen Krach in der Familie!

Auslöser war eine Aktion des Bruders des Bräutigams, der den ganzen Wirbel aber nicht nachvollziehen kann.

Hochzeit: Bräutigam rastet, als sein Bruder sich DAS traut – „Arschloch“

Das britische Boulevardblatt „Daily Star“ griff den Vorfall für einen Artikel auf. Ursprünglich hatte der „Übeltäter“, also der Bruder des Bräutigams, selber darüber auf Reddit berichtet.

Er hatte es nämlich gewagt, seiner eigenen Partnerin auf der Hochzeit seines Bruders einen Antrag zu machen, Hat er dem Brautpaar damit die Show gestohlen? Eigentlich nicht, denn er machte dies nach eigener Darstellung so, dass zunächst niemand etwas bemerkte. „Niemand achtete überhaupt auf uns“, beteuert der US-Amerikaner.

Der Mann habe seiner Freundin am Strand einen Hochzeitsantrag gemacht, danach habe es ein romantisches Selfie gegeben und das Pärchen sei wieder zum Empfang zurückgegangen. Die Sache flog auf, als die frisch Verlobte nach der Hochzeit dieses Selfie im Netz postete und ihre Freunde so über das freudige Ereignis informierte.

Nach der Hochzeit klingelt das Telefon – es knallt richtig!

Kurz darauf klingelte auch schon das Telefon – am anderen Ende der Leitung das verärgertes Hochzeitspaar. Während der Bräutigam den Bruder laut „Daily Star“ als „Arschloch“ bezeichnete, weil er auf dessen Hochzeit einen Antrag gestellt habe, meinte die Schwägerin sogar, dass ihre Hochzeit durch den Post „lächerlich gemacht“ worden sei.

Harter Tobak! Wie der Familienstreit wohl weitergeht? Eigentlich könnte sich das Brautpaar nun damit rächen, dass sie wiederum auf der Hochzeit des Bruders eine Bombe platzen lassen. Oder aber sie begraben das Kriegsbeil und freuen sich einfach gegenseitig über ihr jeweiliges Liebesglück ... (mag)