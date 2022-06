Hochzeit: Braut stirbt plötzlich an Tag ihrer Trauung – Bräutigam gibt rührendes, letztes Versprechen

Es sollte der schönste Tag ihres Lebens werden. Doch an dem Tag seiner Hochzeit brach für Tom Mann die Welt zusammen.

Seine Verlobte starb plötzlich am Tag ihrer Hochzeit. Mit rührenden letzten Worten verabschiedete sich der Brite von seiner Braut.

Hochzeit: Plötzlicher Tod – Junge Frau lässt Kind und Mann alleine zurück

„Meine geliebte Dani, das hellste Licht in jedem Raum, ohne dich ist meine Welt nichts als Dunkelheit. Ich werde dich für immer vermissen“, mit diesen Worten verabschiedete sich Tom Mann von seiner Verlobten. Der Brite war 2014 durch einen Auftritt in der britischen Show „The X Factor“ berühmt geworden.

Auf Instagram schreibt er zu einem Schwarz-Weiß-Bild, das seine Verlobte und ihren gemeinsamen Sohn Bowie zeigt: „Ich kann nicht glauben, dass ich diese Worte schreibe, aber mein Liebling Dani – meine beste Freundin, mein Ein und Alles, die Liebe meines Lebens – ist am Samstag, dem 18. Juni, in den frühen Morgenstunden verstorben.“

Im Alter von nur 34 Jahren ist Danielle Hampson verstorben. Und eigentlich sollte der 18. Juni der Tag sein, an dem das verliebte Paar vor den Traualtar tritt, um gemeinsam alt zu werden. „Der Tag, der der glücklichste unseres Lebens sein sollte, endete in einem unumkehrbaren Herzschmerz. Ich habe das Gefühl, einen Ozean geweint zu haben“, schreibt der 28-Jährige.

Hochzeit: Bräutigam gibt rührendes Versprechen

Vor wenigen Wochen war das Paar mit dem Kind noch im Urlaub in Italien unterwegs gewesen. Auf dem Social-Media-Kanal der verstorbenen Mutter sind die glücklichen Familienfotos von Sardinien noch zu sehen. Nun lässt die junge Frau einen acht Monate alten Sohn und einen am Boden zerstörten Mann zurück. Doch für das gemeinsame Kind will Tom Mann stark sein.

Deshalb sendet er ein großes Versprechen in Richtung Himmel: „Ich werde kein Abbild der Mutter sein, die du bereits geworden bist, aber ich verspreche, dass ich alles tun werde, um Bowie so zu erziehen, wie wir es immer wollten. Ich verspreche dir, dass er wissen wird, wie toll seine Mami war. Ich verspreche, dass ich dich so stolz machen werde.“

Wie „standard.co.uk“ berichtet, ist die Todesursache noch unklar. Dass sie bereits gesundheitliche Problem gehabt hatte, sei nicht bekannt. (cg)