Hochwasser-Lage in Europa eskaliert – HIER fordert sie erste Todesopfer!

So schnell, wie der Sommer diesmal vorbei war, konnte man kaum gucken. Doch nun droht in vielen Teilen von Europa Hochwasser-Gefahr durch Starkregen. Und die Lage wird immer dramatischer.

Zahlreiche Bäche treten in Österreich bei anhaltenden Niederschlägen über die Ufer, Menschen sind eingeschlossen. In Wien ist der U-Bahn-Betrieb betroffen. Und auch in Bayern sowie in Sachsen kommt es zu Überschwemmungen. In Polen hat es jetzt sogar ein erstes Todesopfer gegeben.

Hochwasser-Lage spitzt sich weiter zu

„Wir haben den ersten bestätigten Tod durch Ertrinken hier, im Bezirk Klodzko“, sagte Regierungschef Donald Tusk, der dort an einer Sitzung des Einsatzstabs in Polen teilnahm. Nach Angaben eines Sprechers der örtlichen Polizei handelt es sich bei dem Toten um einen Mann, der in dem Dorf Krosnovice unweit von Klodzko ums Leben gekommen ist. Die Polizei könne ihn nicht bergen, da der Ort überflutet sei.

In Tschechien hielten Hochwasser und Überschwemmungen die Einsatzkräfte in Atem. Mindestens vier Menschen galten weiter als vermisst. In Opava und anderen Städten im Grenzgebiet zu Polen mussten Tausende Menschen aus ihren Wohnungen in Sicherheit gebracht werden. Ganze Siedlungen standen unter Wasser. Eine Schlammlawine schnitt den Gebirgsort Mala Upa von der Außenwelt ab. Im Südwesten Tschechiens lief die Talsperre Husinec im Böhmerwaldvorland wegen des Hochwassers über. An der Elbe in Litomerice wurde die höchste Hochwasser-Alarmstufe erreicht. Landesweit waren mehr als 250.000 Haushalte ohne Strom. Wegen der aufgeweichten Böden waren zahlreiche Bäume auf Leitungen gestürzt.

Die Hochwasser-Lage in Teilen Europas eskaliert weiter! Foto: AFP

In Österreich steigen die Pegel mehrerer Flüsse dramatisch an. Zahlreiche Bäche sind im anhaltenden Dauerregen bereits über die Ufer getreten. Das ganze Bundesland Niederösterreich rund um Wien wurde zum Katastrophengebiet erklärt. „Die Lage spitzt sich aufgrund der massiven Regenfälle im gesamten Land weiter zu“, sagte der stellvertretende Landeshauptmann (Ministerpräsident) von Niederösterreich, Stephan Pernkopf, der Nachrichtenagentur APA. Er warnte vor „massiven Überflutungen“. Es drohten mancherorts Hangrutschungen, weil die Böden völlig nass sind. Straßen sind überflutet.

Niederösterreich zum Katastrophengebiet erklärt

Laut Informationen der „Bild“ ist die Lage bei Markersdorf in Niederösterreich am Sonntag besonders dramatisch. Immer wieder bleiben Rettungsfahrzeuge auf den überfluteten Straßen stecken. Mindestens zwei Menschen mussten von der überfluteten Bundesstraße 19 gerettet werden. Mittlerweile werde sogar ein spezieller Hubschrauber der österreichischen Bundeswehr zur Rettung eingesetzt. Manche Gemeinden in Niederösterreich seien von der Außenwelt durch das Hochwasser abgeschnitten worden.

Nach Unwettern mit starken Regenfällen ist es auch in Teilen Bayerns bereits zu kleineren Überschwemmungen gekommen. Nun kommt erneut Dauerregen auf den Freistaat sowie auf Sachsen zu. Auch am Sonntag (15. September) kann es in Teilen von Bayern und Sachsen zu Dauerregen kommen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am frühen Morgen nach aktuellen Prognosen mit. Ab dem Nachmittag sei von den Alpen über das Vorland bis nach Niederbayern mit aufkommendem und unwetterartigem Dauerregen zu rechnen. Bis in den Dienstag hinein können dort gebietsweise 40 bis 60 Liter pro Quadratmeter innerhalb von knapp 48 Stunden fallen. Am östlichen Alpenrand 60 bis 90 Liter pro Quadratmeter im selben Zeitraum.

Kleines Dorf wird hart getroffen

Der Landkreis Rosenheim zählt zu den am stärksten vom anhaltenden Dauerregen betroffenen Regionen. Ein kleines Dorf im Süden von Rosenheim traf es dabei besonders hart. Wie Bilder der News-Agentur news5.de zeigen, gibt es in dem 60-Seelen-Dorf Oberkaltbrunn starke Überschwemmungen.

Den Berichten zufolge liefen der Kaltenbach und der Engergraben über. Dadurch wurden Felder überflutet und zahlreiche Grundstücke versanken in den Wassermassen.

Feuerwehr muss eingeschlossene Menschen retten

In einigen Gemeinden in Niederösterreich nördlich von Wien musste die Feuerwehr in der Nacht eingeschlossene Menschen aus ihren Häusern retten. Eine Person geriet mit ihrem Auto in die Wassermassen der über die Ufer getretenen Pielach westlich von Wien und musste gerettet werden. Die Feuerwehr ist teils mit Schlauchbooten unterwegs. Menschen in flussnahen Straßen wurden in mehreren Gemeinden aufgefordert, ihr Häuser zu verlassen. Die Erklärung zum Katastrophengebiet gibt Behörden erweiterte Befugnisse, etwa, um Evakuierungen anzuordnen. In Wien wurde der Betrieb auf zwei U-Bahn-Linien vorsichtshalber teilweise eingestellt.

Prekär ist die Lage vor allem im Gebiet der Flüsse Kamp und Krems, die in die Donau fließen. Der Energieversorger EVN rechnet damit, dass der schon fast randvoll gefüllte Stausee Ottenstein am Kamp im Laufe des Tages überläuft. Das würde den Unterlauf des Flusses noch einmal deutlich anschwellen lassen. Am Fluss Thaya im Bezirk Waidhofen rund 70 Kilometer nördlich der Donau wurde nach offiziellen Angaben ein 100-jährliches Hochwasser überschritten. Das heißt, die Pegel waren höher, als es statistisch bei Hochwasser einmal alle 100 Jahre zu erwarten ist.

Mittlerweile hat sich die Lage am Sonntagmittag weitestgehend beruhigt. Doch durch die angekündigten Regenfälle könnte sich das Blatt noch dramatisch wenden. (mit dpa)