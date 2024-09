Urlaub in Österreich und Italien: Was Touristen jetzt heimsucht, ist unfassbar

Gerade erst gingen die Sommerferien in den letzten beiden deutschen Bundesländern zu Ende. Ganz frisch sind noch unsere Eindrücke von herrlichen Tagen am Strand oder von Wanderungen in den sonnendurchfluteten Bergen. Doch wer nun noch einen Urlaub in Österreich oder Italien plant, der sollte auf der Hut sein.

Denn Touristen sucht jetzt Unfassbares heim. Aber nicht nur sie, auch Einheimische sind davon betroffen.

Urlaub in Österreich und Italien: Unfassbar, was auf Touristen zukommt

Gefühlt waren doch gerade gestern noch 30 Grad, oder? Und auf einmal gehen die Temperaturen in den Keller und bringen jede Menge Regen mit sich (mehr dazu liest du hier). Das gilt aber nicht nur für NRW und Deutschland, auch andere Länder sind betroffen. Und das nicht zu knapp. Denn hier wird’s nicht einfach nur deutlich kühler, es wird eine richtige Schneewalze erwartet. Wenn du Urlaub in Österreich und Italien planst, solltest also unbedingt aufpassen. Auf die Alpen rollt etwas Großes zu. Neben jeder Menge Regen inklusive Hochwassergefahr sind nicht ungefährliche Schneemenge vorausgesagt, weiß „Focus online“ zu berichten. Einige Wettermodelle sprechen sogar von 1,80 Metern Neuschnee.

Zwar soll davon in tieferen Lagen nicht viel liegenbleiben, aber in höheren Lagen könnten dennoch 50 Zentimeter Schnee eine echte Winterlandschaft zaubern. Und das, obwohl der kalendarische Herbst erst am 22. September beginnt. Unglaublich!

SIE müssen besonders aufpassen

Beim Urlaub in Österreich und Italien müssen somit unter anderem Wanderer aufpassen und möglichst die Höhenlagen vermeiden. Da die Schneefallgrenze kurzzeitig sogar unter 1.500 Meter fallen könnte, ist selbst am Brenner mit Schnee zu rechnen. Und das könnte für ordentlich Verkehrschaos sorgen.

Auch die bayerischen Alpen, insbesondere das Berchtesgadener Land, könnte von diesem frühen Wintereinbruch betroffen sein. Und wenn sogar im Bayerischen Wald, südlich von München, die ersten Schneeflocken fallen, dann wissen wir, dass der Sommer wohl endgültig vorbei ist.

Willst du doch lieber in die Sonne fliegen? Dann könnte dich interessieren, warum es jetzt teuer wird für Strand-Touristen (hier mehr dazu).