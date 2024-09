„Frühstücksfernsehen“-Star wird von Flutwelle in Österreich eiskalt erwischt – dramatische Szenen

Es sind dramatische Bilder, die uns aus Österreich erreichen. Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer gab nach einer Sitzung des nationalen Krisenstabes am Sonntagnachmittag (15. September) bekannt, dass sich die Lage immer weiter zuspitzen würde.

Auch „Frühstücksfernsehen“-Star Martina Reuter muss das Grauen vor Ort miterleben. Die Bilder, die die Moderatorin nun auf ihrem Instagram-Profil teilte, gleichen einem Horrorfilm.

„Frühstücksfernsehen“-Star in Angst und Schrecken

Mittlerweile wurde das gesamte Bundesland Niederösterreich zum Katastrophengebiet erklärt, das Hochwasser hat sogar die Hauptstadt Wien erreicht. „Frühstücksfernsehen“-Star Martina Reuter berichtet auf Instagram von den Erlebnissen. Die Moderatorin teilte Aufnahmen, die sie direkt vor ihrer Haustür aufgenommen hat. Zu sehen sind Wassermassen, die den Fernsehstar in der eigenen Wohnung einsperren.

Die Moderatorin spricht, während sie durch den Starkregen läuft, in die Kamera: „Hier ist Katastrophenalarm. Ich bin jetzt aus dem Bett gesprungen, es ist so arg, dass ich ehrlich gesagt selbst ein bisschen Schiss krieg. Es ist überall Wasser und es steigt die ganze Zeit.“ Daraufhin zeigt Reuter einen Fluss direkt vor ihrer Haustür, der immer mehr ansteigt.

Und es wird noch schlimmer! Der „Frühstücksfernsehen“-Star zeigt Aufnahmen, wie das Wasser sogar die Straßen überschwemmt hat. Reuter berichtet: „Ich habe so etwas noch nie in meinem ganzen Leben erlebt. Es tut mir so leid.“ Weitere Aufnahmen zeigen, wie Anwohner durch das Wasser schreiten und die Straßen für Autos nicht mehr befahrbar sind.

Dann sucht sich der Fernsehstar Flaschen zusammen, um Trinkwasser abzufüllen, falls die Versorgung zusammenbrechen sollte. Auch Nudeln kocht Martina Reuter vor, falls in wenigen Stunden der Strom ausfallen sollte. Zudem teilt sie eine Meldung, dass das Leitungswasser aufgrund des Unwetters abgekocht werden soll.

Nachdem sie stundenlang in ihrer eigenen Wohnung eingesperrt war und das Wasser sogar ihre Haustür erreicht hat, gibt Reuter am Abend Entwarnung. Das Wasser geht langsam zurück und die Feuerwehr fängt mit dem Aufräumen an. Diesen traumatischen Sonntag wird die Moderatorin bestimmt niemals vergessen.