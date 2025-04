„Frühstücksfernsehen“ -Moderator war Stink-Szenario ausgesetzt – „Hab es nicht gemerkt“

Seit fast 40 Jahren sorgt das „Frühstücksfernsehen“ für gute Laune am Morgen – mit einer Mischung aus spannenden Themen, lockerer Moderation und einer Menge Unterhaltung. Jeden Tag begleiten bekannte Gesichter wie Marlene Lufen, Alina Merkau oder Matthias Killing Millionen Zuschauer durch den Start in den Tag.

Doch diesmal sorgt eine ganz besondere Geschichte für Lacher: Die Käse-Fuß-Story von Moderator Chris Wackert!

„Frühstücksfernsehen“-Star erlebt Stinke-Szenario!

Marlene Lufen und Chris Wackert sind beim „Frühstücksfernsehen“ ein eingespieltes Team, doch diese Anekdote hat es in sich! In der Sat.1-Show teilt Wackert seine lustige Geschichte: „Was ist das Schlimmste, das ihr mit anderen Menschen in Verkehrsmitteln erlebt habt?“ Und für Chris war es eine ziemlich stinkige Erfahrung!

Er erzählt: „Ich hatte bei meiner letzten Bahnfahrt meinen Kopf an die Scheibe gelehnt und dachte mir, irgendwie riecht es hier komisch. Ich habe aber nicht gemerkt, dass hinter mir jemand seine Füße hochgelegt hat, nur einen Zentimeter neben meinem Kopf!“ Ein unangenehmes Erwachen für den Moderator, denn der Unbekannte hatte nicht nur seine Schuhe ausgezogen, sondern offenbar auch ordentliche Geruchsspuren hinterlassen.

„Die haben gestunken ohne Ende!“, lacht Wackert. Doch dann die überraschende Wendung!

„Frühstücksfernsehen“-Moderator findet den Übeltäter

Marlene Lufen gesteht, dass sie selbst gerne mal im Zug ihre Füße hochlegt! Und als wäre das nicht genug, saßen die beiden Moderatoren sogar im selben Zug.

Natürlich verdächtigt Wackert seine Kollegin sofort als Übeltäterin. War es also wirklich der unbekannte Fahrgast oder hat Marlene Lufen ihre Füße im Spiel gehabt? Die Auflösung bleibt offen, aber eines steht fest: Diese Story sorgte für beste Morgenunterhaltung im „Frühstücksfernsehen“!

Sat.1 zeigt das „Frühstücksfernsehen“ wochentags ab 5.30 Uhr im TV. Am Wochenende begrüßen die Moderatoren das Publikum ab 9 Uhr.