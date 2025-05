Stadt Essen macht es offiziell – Anwohner deutlich: „Fühlt man sich nicht mehr sicher“

Bald ist es wieder so weit – ein großes Event findet mitten in der Innenstadt von Essen statt. Jedoch kündigen einige Anwohner bereits auf Facebook an, dass sie der Veranstaltung fernbleiben werden. Der Grund? Sicherheitsbedenken!

Von Freitag (9. Mai) bis Sonntag (11. Mai) findet das Stadtfest „Essen Original“ statt. Auf Facebook kündigt die Stadt an, dass die Besucher sich auf drei Tage „feiern, Spaß haben und gute Musik“ freuen können. Auch dieses Jahr wurde ein ganz besonderes Programm zusammengestellt (mehr dazu erfährst du hier).

Stadt Essen betont das „erfolgreich erprobte Sicherheitskonzept“

Von Vorfreude ist jedoch in der Kommentarspalte nur wenig zu spüren. Stattdessen türmen sich die Kommentare von Nutzern, die ihre Sorge teilen, das Stadtfest in Essen zu besuchen. Enttäuscht schreibt eine Nutzerin: „Schade, früher habe ich mich auf solche Events gefreut, aber jetzt fühlt man sich einfach nicht mehr sicher.“

Auch finden sich in den Kommentaren Aussagen wie „Bei dieser Masse! Nein danke.“, „Zu gefährlich“ oder auch „Ich habe Angst“. Anscheinend haben viele Anwohner aus Essen Bedenken, was die Sicherheit bei dem Event angeht.

Die Stadt Essen reagiert jedoch auf die Ängste der Anwohner und schreibt: „Auch beim diesjährigen Essen Original wird das seit Jahren erfolgreich erprobte Sicherheitskonzept umgesetzt.“ Auch erinnert die Stadt, dass man aus Erfahrung sagen kann, dass das „Essen Original“ „seit Jahren eine der sichersten und friedlichsten Veranstaltungen der ganzen Stadt“ ist.

Glasverbot in der Innenstadt und auf dem Veranstaltungsgelände

Im vergangenen Jahr haben die Malteser bei dem Stadtfest nur wenige Einsätze gehabt, bei denen es sich „um kleinste Verletzungen wie Schürfwunden und Bienenstiche“ gehandelt habe, wie die Stadt Essen schildert. Zusätzlich gibt es während „Essen Original“ auf dem Veranstaltungsgelände und in der kompletten Innenstadt ein „generelles Glasverbot“.

Trotz der Bedenken melden sich auch einige Facebook-Nutzer, die sich auf das Event in Essen freuen. So schreibt ein Nutzer: „Ich freue mich schon.“ Und ein anderer berichtet: „Wir gehen dahin.“ Das Stadtfest findet mitten in der Innenstadt von Essen statt, mit der Hauptbühne auf dem Kennedyplatz, und ist für alle Besucher kostenlos.