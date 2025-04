Tierheim in NRW muss geschundene Katze aufnehmen – „Elend hört nicht auf“

Die Tierheime in NRW kümmern sich tagtäglich um ausgesetzte oder verwahrloste Hunde, Katzen und Co. Dabei sind die Tierpfleger immer mit Herzblut bei der Sache, um den Vierbeinern ein schönes Zuhause auf Zeit bieten zu können.

Doch leider gibt es auch immer mal wieder Fälle, die vor allem den Tierheim-Mitarbeitern ans Herz gehen. Denn nicht immer werden die Tiere so liebevoll behandelt, wie sie es verdient hätte. So erlebt es kürzlich auch dieses Tierheim in NRW…

Tierheim findet verwahrloste Katze

Das Tierheim Wesel teilt in den sozialen Netzwerken die ziemlich traurige Geschichte eines Katers, der einfach so ausgesetzt wurde. „Und das Elend hört nicht auf. Dieser arme Kerl wurde in einer Transportbox auf einem Rastplatz zwischen Hünxe und Dinslaken gefunden“, schreibt die Auffangstelle ganz ergriffen zu Bildern, die nichts Gutes erahnen lassen. Denn die Fellnase sieht darauf ziemlich mitgenommen und verwahrlost aus.

„Wir sind einmal mehr wieder sprachlos und können nicht nachvollziehen, wie es zu diesem Ausmaß überhaupt kommen konnte. Der kastrierte alte Kater kann natürlich von überall herkommen, eventuell erkennt ihn ja jemand. Hinweise nehmen wir auch anonym entgegen“, führt das Tierheim Wesel weiter aus.

Nun hoffen die Mitarbeiter, dass der kleine Kerl es nach der ersten Versorgung auch weiterhin schafft – und dafür rufen sie die Tierfreunde zum Spenden auf.

Tierfreunde helfen sofort

Über einen Link zu einer Paypal-Seite und einer Amazon-Wunschliste können also Tierliebhaber dem Kater helfen. Und viele fühlten sich angesprochen. Denn wenige Tage später teilt das Tierheim in NRW einen erfreulichen Post im Netz. Zu Bildern mit etlichen Amazon-Paketen schreiben sie: „Ihr seid der absolute Wahnsinn! Wir sind immer noch sprachlos und unendlich dankbar für den Zuspruch und die Unterstützung der letzten Tage.“

Tierfreunde im Netz feiern diese Aktion sehr. „Wow“, „Absolut toll“ oder mit simplen Herzchen kommentieren sie den Beitrag. Ein anderer Nutzer fragt amüsiert: „Was sagt eigentlich der Amazon-Fahrer dazu? Hasst der uns?“ Doch mit Sicherheit werden die nichts dagegen haben, handelt es sich hierbei immerhin um den guten Zweck.