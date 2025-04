„Frühstücksfernsehen“-Moderator lüftet irres Geheimnis – er hat Partner-Tattoo mit DIESEM Weltstar

Es gibt sicher so einige Jugendsünden, die der eine oder andere in der Vergangenheit vielleicht begangen hat. Wenn diese allerdings in Form einer permanenten Tätowierung sind, kann das irgendwann ganz schön ärgerlich sein.

Im Sat.1 „Frühstücksfernsehen“ lüftet Moderator Chris Wackert jetzt ein solches Geheimnis: Er hat tatsächlich ein Partner-Tattoo mit einem bekanntem Star – und bereut es mittlerweile!

„Frühstücksfernsehen“-Moderator hat Partner-Tattoo mit Weltstar

Der Sender tituliert die Szene aus der Sendung im Netz mit den Worten „Wenn du deine Tattoo-Auswahl überdenkst…“ und fragt die Fans obendrein: „Habt ihr ein Tattoo, das ihr ein wenig bereut?“

„Frühstücksfernsehen“-Star Chris Wackert kann diese Frage eindeutig mit „Ja“ beantworten. Im TV-Studio berichtet der Moderator seiner Kollegin Marlene Lufen und den Zuschauern von seinem linken Trizeps-Tattoo: „Weißt du, was da draufsteht? Never a failure always a lesson.” Was zu Deutsch so viel bedeutet wie „Niemals ein Versagen, immer eine Lektion.“

Chris Wackert habe den Schriftzug damals in einer Promi-Zeitschrift entdeckt „und ich bin darauf aufmerksam geworden, weil Rihanna das über ihrer Brust stehen hat“, gibt er kleinlaut zu. „Rihanna und ich sind „Tattoo-Buddys!“

Mittlerweile findet der Star aus dem „Frühstücksfernsehen“ es aber gar nicht mehr gut, eine Tätowierung wie die Sängerin zu haben und überlegt sich sogar, es entfernen zu lassen.

„Frühstücksfernsehen“: „Dann bitte auch dazu stehen“

Bei Instagram findet ein Fan, dass der TV-Star jetzt lieber damit leben sollte: „Genau überlegen, ob man das ein Leben lang haben will und dann bitte auch dazu stehen.“

Na vielleicht ist die Entscheidung ja noch nicht in Stein gemeißelt. Rihanna zumindest scheint aktuell wohl keine Absichten zu haben, sich von ihrer Tätowierung über der Brust verabschieden zu wollen. Zumindest sieht man sie damit immer noch, wenn man sich die neuesten Bilder anschaut.

So lustig die Tattoo-Sache letztendlich aber sein mag, so traurig geht es derzeit bei einem anderen „Frühstücksfernsehen"-Star zu: Vanessa Blumhagen.