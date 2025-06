Lewis Hamilton: Ausgerechnet ER hat Mitleid mit ihm – „Schockierend schlecht“

Lewis Hamilton erlebt bei Ferrari eine schwierige Zeit. Seit seinem Wechsel scheint der Rekordweltmeister nicht in der Formel 1 Fuß zu fassen. Besonders der Große Preis von Spanien unterstrich diese Herausforderung erneut.

Obwohl das Wochenende zunächst gut begann, konnte sich Lewis Hamilton im Rennen nicht behaupten. Er fiel zurück, wurde sogar von Nico Hülkenberg überholt und landete am Ende nur auf dem sechsten Platz. Für seine hohen Ansprüche und die Erwartungen von Ferrari ist das eindeutig zu wenig.

Rosberg hat Mitleid mit Lewis Hamilton

Sichtlich niedergeschlagen äußerte sich Hamilton nach dem Rennen am „Sky“-Mikrofon: Sein Tag sei „schrecklich“ gewesen, und er wisse nicht, was er dazu sagen solle. Sein früherer Teamkollege Nico Rosberg zeigte Mitgefühl für ihn. Rosberg sagte: „Ja, manchmal ist er im Qualifying ein bisschen off, aber in den Rennen ist er normalerweise wirklich fantastisch, und das Rennen war schockierend schlecht.“

+++ Formel 1: Mitten im Hamilton-Drama – Ferrari-Wende aus dem Nichts +++

Rosberg analysierte die Situation kritisch. Er erklärte, dass es ungewöhnlich sei, Hamilton so schlecht performen zu sehen. Die Ursache bleibe unklar. Der empfindliche Unterboden könnte eine Rolle gespielt haben, oder das Auto habe andere versteckte Mängel. Dass Lewis Hamilton jedoch keine Antworten auf seine Probleme habe, mache die Situation nur noch schwieriger.

Ferrari und Hamilton: Eine schwere Formel-1-Saison

Erschwerend kommt hinzu, dass sein Teamkollege in derselben Ferrari-Saison erfolgreicher ist und sogar einen Podiumsplatz ergatterte. Nico Rosberg bezeichnete Hamiltons Position daher als „düstere Situation“. Teamchef Frederic Vasseur bestätigte nach dem Rennen, dass am Auto ein Problem festgestellt wurde, das weitere Analysen erfordere.

Dennoch bleibt die Unsicherheit belastend. Lewis Hamilton selbst brachte es am Ende auf den Punkt: „Mit diesem Auto stimmt etwas nicht, Kumpel. So schlimm wie jetzt war es noch nie.“

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.