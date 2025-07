Formel 1: Ex-Weltmeister tut es wirklich – Rennserien-Wechsel bestätigt

Er wurde Weltmeister in der Formel 1, wurde Weltmeister in der Super GT, fuhr in der DTM, der British GT, Nascar, IMSA und nun bereits das vierte Jahr in der Langstrecken-WM. Jenson Button ist ein Tausendsassa im Motorsport – und er hat auch mit 45 Jahren noch nicht genug.

Was sich bereits angedeutet hatte, wurde nun vom Ex-Star der Formel 1 bestätigt: Jenson Button verlässt die WEC und versucht sich noch einmal in einer anderen Rennserie.

Ex-Formel-1-Weltmeister macht große Verkündung

2009 holte er sensationell den WM-Titel in der Formel 1 im Brawn GP. Es war der absolute Höhepunkt seiner bis dahin zehnjährigen F1-Karriere, auf die im McLaren noch acht weitere Jahre folgen sollten. 2017 verabschiedete er sich – aber nicht aus dem Motorsport. In zahlreichen anderen Serien sorgte der Brite für Wirbel, holte Titel. Inzwischen ist er stolze 45 Jahre alt. Doch er macht immer weiter.

In der Saison 2018 und wieder seit 2023 fährt Button in der WEC. Jedes Jahr für ein anderes Team. Und mit wechselnden Erfolgen. Nun aber verkündete er den Abschied aus der Langstrecken-Weltmeisterschaft. So mancher hatte das bereits geahnt. Was dagegen viele überrascht: Es ist noch immer nicht das Ende seiner Renn-Karriere.

Jenson Button macht weiter! „Die Zeit ist gekommen, wo ich etwas mehr über meine Zukunft nach dem Motorsport nachdenken. Aber ich werde nächstes Jahr in irgendeiner Rennserie fahren“, stellt er klar, als er seinen WEC-Abschied zum Ende des Jahres 2025 verkündete.

Wo? Das steht noch nicht fest. Bei seiner Vita, seinem Namen und seinen Erfolgen dürfte er aber sicher einen Platz finden.