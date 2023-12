Formel 1: Hammer um Ex-Weltmeister! Er steigt wieder ins Auto

Lange wurde spekuliert, jetzt steht es offiziell fest! Jenson Button und Sebastian Vettel wurden beide in der Formel 1 Weltmeister und in den vergangenen Wochen mit einem Rennstall in Verbindung gebracht, bei dem einer der beiden Piloten an den Start gehen könnte.

Dabei handelt es sich aber nicht um die Formel 1. Es geht nämlich um die Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC. Dort wird Jenson Button bald wieder im Auto sitzen und um Rennsiege fahren.

Formel 1: Hammer um Ex-Weltmeister!

Die Formel-1-Fans hatten auf Sebastian Vettel gehofft, aber am Freitag (15. Dezember) verkündet Jota Sport, dass Jenson Button im kommenden Jahr in der Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC an den Start gehen wird. Tags zuvor heizte das Team die Fans bereits mit einem Video ein. Es gab einige Fans, die mit einer Vettel-Ankündigung gerechnet haben. Nun ist es Button geworden.

Der F1-Weltmeister von 2009 wird die Startnummer 38 in der Hypercar-Kategorie der WEC pilotieren und sich das Cockpit des Porsche 963 zusammen mit seinem Landsmann Phil Hanson und dem Dänen Oliver Rasmussen teilen.

„Ich freue mich sehr, zusammen mit meinen Teamkollegen Oliver Rasmussen und Phil Hanson mit dem Hertz Team JOTA in der Langstrecken-Weltmeisterschaft 2024 anzutreten. Beide haben bereits viel Erfahrung im Langstreckenrennsport und das ist der Schlüssel. Bei Langstreckenrennen geht es um Teamarbeit und es gibt kein besseres Team als das Hertz Team JOTA, um es mit den großen Herstellern von Hypercars aufzunehmen. Ich freue mich schon auf das erste Rennen in Katar, weiß aber auch, dass noch viel Arbeit vor uns liegt, damit wir vorbereitet ankommen“, wird der Brite in der Mitteilung zitiert.

Button steigt wieder ins Auto

Der erste Lauf der FIA WEC-Saison 2024 findet vom 1. bis 2. März in Doha (Katar) statt. Bei Jota und der WEC freut man sich, einen Formel-1-Weltmeister geholt zu haben, der zudem über sehr viel Erfahrung verfügt.

„Es ist eine Ehre, dass Jenson Button – ein in vielen Rennsportdisziplinen äußerst erfolgreicher Fahrer – nächstes Jahr in der WEC als Vollzeitfahrer antritt. Mit neun Herstellern in der Hypercar-Kategorie im nächsten Jahr, zu denen auch Stars wie Jenson Button gehören, ist nun alles bereit für die spektakulärste Saison, die die WEC bisher erlebt hat“, so Frederic Lequien, CEO der FIA WEC.