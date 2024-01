Hausmittel gegen den Fett-Frust nach Raclette, Fondue & Co. – garantiert hast auch du es zu Hause!

Man kennt’s: Nach den Feiertagen und der ganzen Schlemmerei bleibt massig ungespültes Geschirr übrig. Besonders hartnäckig sind allerdings die eingebrannten Fettflecken in den Raclette-Pfännchen. Die herauszubekommen, macht wirklich keinen Spaß. Gut, dass es dafür ein Hausmittel gibt.

Hier ein paar Tipps, wie du dein Raclette wieder auf Vordermann bringst – und was du neben dem Einsatz von Hausmittel unbedingt beachten solltest. Sonst konntest du dein Raclette-Geschirr am Ende ruinieren.

Dieses Hausmittel hilft beim Raclette-Dreck

Sowohl an Weihnachten als auch zu Silvester kommt bei den Deutschen häufig das Raclette-Gerät auf den Esstisch. Typischerweise wird der Käse dafür in den Pfännchen geschmolzen und oben auf der Grillplatte Fleisch, Fisch und Co. gebrutzelt.

Da kommt ganz schön viel Fett zusammen – das auch gerne mal in die Platte und in den Pfännchen einbrennt, wenn man nicht aufpasst. Und solche Flecken sind meist sehr hartnäckig. Doch solltest du nicht zu rigoros bei der Reinigung vorgehen.

Denn Grillplatten aus Naturstein können beim Einweichen porös und Beschichtungen unter dem Einsatz von Metallschwämmen zerkratzt werden. Und dann hast du die schwarzen Krümel beim nächsten Silvesteressen auf deinem Käse.

Dieses Hausmittel hilft immer

Der Clou zum Reinigen der Raclette-Platte ist, damit zu beginnen, solange sie noch heiß ist. Am besten geht es mit einem Holzspachtel. Danach mit Wasser nachspülen und die Platte sofort abtrocknen.

Sollte das nicht ausreichen, kann simples Backpulver oder auch Natron helfen. Vermischt mit etwas Wasser wird es zu einer Paste, die du eine halbe Stunde auf der Grillplatte einwirken lassen kannst. Danach einfach wieder abwischen. Dieser Trick funktioniert auch bei den Pfännchen.