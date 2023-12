Hausmittel wirken Wunder! So entgiftest du deinen Körper nach Weihnachten optimal

Die drei Weihnachts-Feiertage liegen hinter uns. Wie jedes Jahr haben auch diesmal wieder viele Menschen sich den Bauch mit fetthaltigen Speisen vollgeschlagen und reichlich Alkohol getrunken. Wer seinen Körper nun von Fett, Alkohol und Co. bereinigen will, kann mit Hausmittel wahre Wunder bewirken.

Das Wort Detox kursiert seit geraumer Zeit durch unsere Gesellschaft. Bei einer solchen Entgiftung geht es darum, den Körper von Schadstoffen zu reinigen und gesünder zu machen. Viele Menschen verbinden mit Detox eine intensive mehrwöchige Kur. Doch auch simple Hausmittel können beste Entgiftungs-Ergebnisse erzielen.

Hausmittel helfen beim Detox

Tipp 1: Ausreichend trinken. Eine hohe Flüssigkeitszufuhr ist Grundbestandteil einer jeden Entgiftungskur. Ein erwachsener Mensch sollte über den Tag verteilt mindestens 1,5 Liter Wasser trinken. Dadurch kann der Körper viele Schadstoffe über den Harn ausscheiden.

Tee eignet sich zudem besonders gut bei Entgiftungen. Manche Sorten haben eine starke entgiftende Wirkung. So ist Grüner Tee zum Beispiel sehr reich an Antioxidantien, während Thymiantee antiseptisch ist.

Ein besonders beliebtes Hausmittel ist hierbei Ingwer, der antibakteriell und entgiftend wirkt.

Obst als wirkungsvolles Hausmittel

Tipp 2: Ausreichend Obst essen. Hier bieten sich vor allem Zitrusfrüchte und Beeren an. Denn Orangen oder Grapefruits regen die Verdauung an und fördern zudem die Fettverbrennung. Zudem liefern sie dem Körper viel Vitamin C.

Beeren hingegen bieten dem Körper wichtige Antioxidantien. Sie enthalten außerdem viele sekundäre Pflanzenstoffe und wirken als Hausmittel enorm entschlackend.

Tipp 3: Ausreichend bewegen. Mit einer intensiven Sport-Stunde kannst du die Schadstoffe aus deinem Körper rausschwitzen. Doch es muss nicht unbedingt eine Power-Einheit sein. Ein gemütlicher Spaziergang oder ein bisschen Yoga können schon hilfreich sein.

Tipp 4: Ausreichend schlafen. Schlaf ist das vielleicht einfachste Hausmittel für eine Entgiftung. Nur ein ausgeruhter Körper kann intensiv an seiner Entgiftung arbeiten. Daher ist es wichtig, dass du deinem Körper die Regeneration gönnst, die er braucht. Ein erwachsener Mensch sollte jede Nacht zwischen sieben und neun Stunden schlafen. Außerdem ist es für den Körper wichtig, einen konstanten Schlafrhythmus zu etablieren.