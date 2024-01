Hausmittel: Viele machen es falsch! DAS hilft wirklich gegen verkalkte Duschköpfe

Ob im Wasserkocher oder am Duschkopf: Es ist der Endgegner in nahezu jedem Haushalt – Kalk. Kalkablagerungen in Haushaltsgeräten sollten regelmäßig entfernt werden, was auf lange Sicht Geld und Arbeit spart. Noch dazu sehen Kalkablagerungen nicht gerade schön aus. Gegen hartnäckigen Kalk gibt es jede Menge Hausmittel, die so im Umlauf sind. Die meisten Menschen schwören dabei auf die Allzweckwaffe Essig. Doch Achtung: Damit solltest du deinen Duschkopf auf keinen Fall reinigen!

Hausmittel: Darum ist Essig nicht die richtige Wahl

Essig ist eine absolute Geheimwaffe gegen Problemchen im Haushalt aller Art. Ob die Entkalkung von Küchengeräten, die Reinigung von Kühlschrank und Mikrowelle oder gegen verkrustete Töpfe – Essig kann nahezu überall eingesetzt werden. Genau deswegen greifen viele Menschen auch auf das Allzweckmittel zurück, wenn es um das Entkalken von Duschköpfen geht. Doch ausgerechnet hier ist Essig nicht die richtige Wahl.

Essig hat zwar jede Menge tolle Wirkungen, doch vor allem auch einen Nachteil: Das Hausmittel ist zu aggressiv für Dichtungen. Das kann gerade in einem Duschkopf folgenschwere Auswirkungen haben.

DAS ist die richtige Wahl

Doch auch die Alternative ist ein wahres Wundermittel. Die Rede ist von Zitronensäure. Diese sorgt im Handumdrehen für einen entkalkten Duschkopf und ist dabei schonend zu den Dichtungen. Und es könnte einfacher nicht sein:

Brause abschrauben und in eine große Schüssel legen. Schüssel mit Wasser befüllen, sodass der Duschkopf komplett mit Wasser bedeckt ist. Etwa einen Teelöffel Zitronensäure dazu geben Duschkopf für eine Viertelstunde einwirken lassen. Brause mit klarem Wasser abspülen.

Zitronensäure ist ein Feststoff in Pulverform und lässt sich im Wasser problemlos auflösen. Zu kaufen gibt es sie in jedem herkömmlichen Drogeriemarkt. Neben Entkalken ist Zitronensäure, ähnlich wie Essig, vielseitig einsetzbar. Eingebrannte Töpfe oder Pfannen lassen sich damit wieder reinigen und auch als WC-Reiniger eignet sich das Hausmittel: Dazu einfach das Pulver in der Toilette verteilen, einwirken lassen und anschließend durchbürsten. Dieses Hausmittel ist eine wahre Wunderwaffe!