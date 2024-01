Hausmittel gegen Eingebranntes im Ofen – so lösen sich selbst hartnäckige Flecken

Wer nach dem Kochen oder Backen stark Angebranntes nicht gleich einweicht, hat später den Salat. Die Flecken wollen einfach nicht rausgehen – erst recht nicht, wenn man das Geschirr dann ohne es wenigstens abzuspülen, direkt in die Spülmaschine stellt.

Doch wie kriegst du Eingebranntes aus deinem Backofen wieder raus? Den kannst du ja schlecht einweichen. Da hilft tatsächlich ein billiges Hausmittel. Und das bekommst du überall. Vielleicht hast du es ja auch schon zu Hause.

Hausmittel: Frucht gegen Fett

Man braucht nicht immer teure Putzmittel, um den Backofen wieder fit zu kriegen. Manchmal reicht auch so etwas Simples wie Obst aus. In diesem Fall kann dir eine einfache Zitrone deine Putzarbeit erleichtern. Wie funktioniert das?

Du musst einfach die Zitrone halbieren und den Saft herauspressen. Diesen füllst du dann in eine ofenfeste Schüssel und stellst sie in den Ofen. Jetzt den Backofen auf 100 bis 120 Grad Umluft einstellen. Dann kann sich die Säure in dem kleinen Raum als Dampf verteilen.

Säure löst Fett im Nu

Den Ofen kannst du ausmachen, sobald kein Saft mehr in der Schüssel vorhanden ist. Doch sollte die Tür noch ein paar Minuten geschlossen bleiben, damit der Backofen wieder etwas abkühlen kann. Solange er noch warm, aber nicht mehr heiß ist, kannst du ihn mit einem Mikrofasertuch auswischen. Die eingebrannten Fettflecken sollten sich nun gelöst haben.

Alternativ zur frischen Zitrone kannst du auch bereits gepressten Zitronensaft oder -Essenz benutzen. Vor allem bei Letzterem ist es aber wichtig, dass du diese nicht ins Auge bekommst. Wer nichts dergleichen zu Hause hat, kann auch auf Backpulver zurückgreifen.

Dafür einfach ein Tütchen in Wasser auflösen, bis es eine cremige Konsistenz hat und damit die Flecken im Ofen anpinseln. Die Paste mindestens eine Stunde einwirken lassen und anschließend mit einem feuchten Schwamm entfernen. Fertig!