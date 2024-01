Hausmittel gegen üblen Toiletten-Geruch – mit diesem Trick hat der Gestank ein Ende

Puh, pfui, das stinkt aber! Wenn dir ein mieser Gestank entgegenkommt, sobald du den Deckel deiner Toilette anhebst, solltest du schnellstens etwas unternehmen. Zu Hause ist das ja auch meist kein Problem. Einfach das passende Hausmittel geschnappt und weg ist der Mist.

Doch was, wenn du in einem fremden Bad, im Restaurant oder auf einer Party für stinkige Luft gesorgt hast? Wie peinlich, wenn das jemand anderes mitkriegen sollte. Doch keine Sorge. Dagegen gibt es ein einfaches Hausmittel, das schon in wenigen Sekunden für reine Luft sorgt.

Hausmittel gegen Klo-Geruch

Manchmal lässt es sich nicht verhindern, dass man auch mal auf einer fremden Toilette groß muss. Wenn du es eben nicht mehr bis zu Hause aushalten kannst. Doch nach der Erleichterung folgt plötzlich das peinliche Erwachen: Das Bad stinkt bis zum Himmel! Was nun?

Da könnte ein Griff in deine Hosentasche Abhilfe verschaffen. Die Voraussetzung ist allerdings, dass du vorgesorgt hast. Und zwar solltest du in solchen Fällen immer eine Streichholzpackung griffbereit haben. Wieso? Das erklären wir dir im Folgenden.

Streichholz gegen üble Gerüche

Es ist ganz einfach. Öffne die Streichholzpackung und hole ein Exemplar heraus, welches du dann entzündest. Wichtig ist, dass du das Zündholz möglichst lange brennen und nicht gleich wieder ausgehen lässt. Aber bitte nicht die Finger dabei verbrennen!

Sobald das Streichholz weit genug abgebrannt ist, puste es aus und schwenke es im Bad herum. Dadurch verteilt sich der Rauch überall im Raum. Und dann wirst du es merken: Der üble Gestank ist verschwunden!

Denn der Schwefel- und Kohlegeruch des Streichholzrauches neutralisiert den Mief. Im besten Fall kannst du danach das Badezimmerfenster öffnen – wenn vorhanden – um den Rauch nach draußen abziehen zu lassen. Womöglich könnte sich sonst jemand wundern, warum es im Bad nach Rauch riecht.