Hausmittel: Boden streifenfrei wischen – diesen Trick solltest du für den Frühjahrsputz kennen

Aktuell befinden wir uns im tiefsten Winter, aber schon bald steht er wieder an: Der Frühjahrsputz! Für viele ist er lästig, doch wer einige Hausmittel kennt, dem dürfte das Wischen deutlich leichter fallen.

So ein Frühjahrsputz kann ganz schön anstrengend sein und auch ziemlich viel Zeit fressen. Das Positive an solch einer großen Putz-Aktion: Danach sieht es im trauten Heim wieder aus wie geleckt! Meistens zumindest. Denn auf dem Boden können nach dem Putzen auch unschöne Schlieren zurückbleiben. Mit dem ein oder anderen Hausmittel kannst du dem jedoch gut vorbeugen.

Dieses Hausmittel ist eine Wisch-Wunderwaffe

Ein Gemisch aus Essigessenz und Wasser kann eine echte Wunderwaffe sein, um Streifen zu vermeiden. Es ist besonders geeignet für PVC-Boden, Laminat und Fliesen. Es sollten jedoch keine Naturfliesen ohne jegliche Beschichtung sein. Auch die Fugen solltest du unbedingt im Auge behalten.

Weil Essig sehr säurehaltig ist, kann es empfindlichen Böden langfristig Schaden zu fügen. Wie das Online-Portal „Focus“ schreibt, sollst du die Essigessenz in einem Verhältnis von eins zu zehn mit Wasser verdünnen. So bekommst du dann einen sauberen Boden – ganz ohne unschöne Schliere!

Hausmittel: Auch DIESEN Trick solltest du unbedingt kennen

Essig wirkt antiseptisch und mit ihm lassen sich gut unter anderem Fettflecken lösen. Auch, wenn der Geruch im ersten Moment vielleicht nicht ganz so angenehm für die Nase ist. Mit der Zeit verfliegt er.

