Größte Unternehmen der Welt 2025 – die Giganten der Wirtschaft im Ranking

Die größten Unternehmen der Welt prägen auch im Jahr 2025 die Wirtschaft, treiben technologische Innovationen voran und beeinflussen den Alltag von Millionen Menschen. Diese globalen Player setzen Maßstäbe und gestalten die Märkte nachhaltig.

Doch wer steht an der Spitze? Welche Branchen sind führend, und wie haben sich die Marktwerte verändert? In diesem Ranking schauen wir auf die größten Unternehmen der Welt in diesem Jahr 2025 (Stand Januar), analysieren ihre Rolle in der globalen Wirtschaft.

Platz 10: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)

Ein Luftbild zeigt die Fabrik der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), einem der größten Unternehmen der Welt im Jahr 2025, in Nanjing, China. Foto: IMAGO/NurPhoto

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ist das weltweit größte Halbleiterunternehmen und führend in der Produktion von Auftragschips. Im Januar 2025 erreichte TSMC eine Marktkapitalisierung von 1,074 Billionen US-Dollar und sicherte sich damit den zehnten Platz unter den größten Unternehmen der Welt.

Mit einem Jahresumsatz von etwa 75 Milliarden US-Dollar spielt TSMC eine zentrale Rolle in der globalen Halbleiterindustrie. Als führender Auftragsfertiger beliefert das Unternehmen Technologiegrößen aus verschiedenen Branchen. Zu den wichtigsten Produkten gehören fortschrittliche Chips mit 3-nm-Technologie, die in Smartphones, Computern, Autos und anderen Hightech-Geräten eingesetzt werden.

Technologiegiganten wie Apple, Nvidia, AMD und Qualcomm verlassen sich auf die Expertise und innovativen Technologien von TSMC. Damit ist das Unternehmen ein unverzichtbarer Bestandteil der globalen Technologie-Lieferkette.

Platz 9: Broadcom (USA)

Das Broadcom-Firmengebäude im Technologiezentrum Irvine Spectrum, Kalifornien – Heimat eines der größten Unternehmen der Welt. Foto: IMAGO/Depositphotos

Auf Platz neun der größten Unternehmen der Welt ist die Technologiebranche erneut vertreten: Das US-amerikanische Unternehmen Broadcom, mit Sitz in San Jose, Kalifornien, zählt zu den wertvollsten Firmen weltweit und hat eine Marktkapitalisierung von 1,074 Billionen US-Dollar.

Broadcom ist führend in den Bereichen 5G, künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Infrastruktur. Das Unternehmen entwickelt Halbleiter, Infrastruktursoftware und Netzwerklösungen und beliefert Kunden wie Apple, Cisco, Google und Microsoft. Seine Produkte sind essenziell für Rechenzentren, Netzwerke und IoT-Anwendungen.

+++ Reichste Familien der Welt: Die zehn wohlhabendsten Clans auf der Erde +++

Broadcom steigerte seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2024 auf 51,6 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 44 % im Vergleich zum Vorjahr. Haupttreiber dieses Wachstums waren die Integration von VMware und die wachsende Nachfrage nach KI-Lösungen.

Platz 8: Tesla (USA)

Tesla gehört zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Foto: IMAGO/TT

Tesla ist ein führendes Technologie- und Automobilunternehmen, das die Elektromobilitätsbranche unter der Leitung von Elon Musk prägt. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,267 Billionen US-Dollar im Januar 2025 zählt Tesla zu den wertvollsten Unternehmen der Welt und belegt den 8. Platz.

Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Tesla einen Umsatz von 101,63 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 5,02 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Tesla sieht sich Herausforderungen wie wachsendem Wettbewerb, Lieferkettenproblemen, Produktqualitätskritik und geopolitischen Spannungen gegenüber. Zudem gibt es Hürden bei der autonomen Fahrtechnologie und der Umweltbelastung durch Batterien.

Platz 7: Meta Platforms (USA)

Hauptsitz des Meta-Technologieunternehmens in Kalifornien, USA, eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Foto: IMAGO/Depositphotos

Etwas bekannter als Tesla und präsenter unter den Nutzern sozialer Netzwerke ist Meta Platforms (Facebook). Mit einer Marktkapitalisierung von 1,541 Billionen US-Dollar ist das Unternehmen die 7. größte Firma der Welt nach Marktkapitalisierung.

Meta wurde 2004 von Mark Zuckerberg und seinen Kommilitonen an der Harvard University gegründet und hat sich seitdem zu einem der wertvollsten und einflussreichsten Unternehmen der Welt entwickelt.

2021 änderte das Unternehmen seinen Namen von Facebook zu Meta, um seine Vision für das Metaverse und zukünftige digitale Innovationen zu unterstreichen. Durch das Wachstum von TikTok aus China und anderen Plattformen steht Meta einem intensiven Wettbewerb in der sozialen Medienlandschaft gegenüber.

Platz 6: Saudi Aramco (Saudi-Arabien)

Öltanks an einer Ölverarbeitungsanlage von Saudi Aramco, einem staatlichen Öl- und Gasunternehmen aus Saudi-Arabien und einem der größten Unternehmen der Welt. Foto: imago images/ITAR-TASS

Saudi Aramco ist das einzige Ölunternehmen, das zu den größten Firmen der Welt gehört und den 6. Platz mit einer Marktkapitalisierung von 1,802 Billionen US-Dollar einnimmt. Es ist das größte und wertvollste Öl- und Gasunternehmen, vollständig im Besitz des saudischen Staates und spielt eine wichtige Rolle in der globalen Energieversorgung.

Das Unternehmen ist der weltweit größte Ölproduzent und führend in der Raffination, Verarbeitung und dem Transport von Öl und Gas. Es betreibt ein großes Netzwerk von Ölbohrungen, Raffinerien und Pipelines, das es ihm ermöglicht, täglich Millionen von Barrel Rohöl zu fördern und zu exportieren.

Die Firma Saudi Aramco ist stark von den Ölpreisen abhängig und daher anfällig für Marktschwankungen und geopolitische Spannungen, die die Preise beeinflussen können. Zudem muss das Unternehmen in umweltfreundlichere Technologien investieren, um den globalen Druck zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes und den Übergang zu erneuerbaren Energien zu bewältigen.

Platz 5: Amazon (USA)

Platz 5 im Ranking der wertvollsten Unternehmen der Welt geht an das US-Unternehmen Amazon. Foto: IMAGO/mix1

Platz 5 im Ranking der wertvollsten Unternehmen der Welt geht an das US-Unternehmen Amazon, mit einem Wert von 2,335 Billionen US-Dollar. Amazon wurde 1994 von Jeff Bezos in Seattle, Washington ins Leben gerufen. Was als Online-Buchhandlung begann, ist heute eines der größten und einflussreichsten Unternehmen der Welt.

Das US-Unternehmen Amazon ist weltweit führend in E-Commerce, Cloud-Computing und Technologie und verändert, wie Menschen einkaufen und arbeiten. Mit Amazon Prime, Alexa und AWS bietet Amazon nicht nur Produkte, sondern auch digitale Inhalte, Unterhaltungsdienste und Cloud-Lösungen für Unternehmen und hat sich als bevorzugte Plattform für Millionen von Kunden etabliert.

+++ Die 10 ärmsten Länder der Welt nach BIP pro Kopf +++

Im Jahr 2024 erzielte Amazon einen Umsatz von 574,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. In den USA konkurriert Amazon mit Walmart, Target, Costco und Best Buy im E-Commerce. In China stellt sich Amazon dem starken Wettbewerb von Alibaba und JD.com, die den Markt dominieren.

Platz 4: Alphabet (Google) (USA)

Menschen stehen nahe dem Googleplex, dem Hauptquartier von Google. Alphabet, eines der größten Unternehmen der Welt. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Wertvoller als Amazon ist ein US-Unternehmen, das wohl jedem bekannt ist: Alphabet (Google), mit einer Marktkapitalisierung von 2,382 Billionen US-Dollar, was es zum 4. größten Unternehmen der Welt macht.

Alphabet Inc., im Jahr 2015 gegründet, dient als Holdinggesellschaft für Google und weitere Tochterunternehmen. Die Umstrukturierung erlaubte es Google, sich stärker auf seine Kerngeschäfte zu fokussieren, während Alphabet Investitionen in innovative Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI), autonomes Fahren und Biotechnologie intensiv vorantreibt.

Im Jahr 2023 erzielte Alphabet Inc. einen Gesamtumsatz von rund 307 Mrd. US-Dollar, wobei der Großteil der Einnahmen aus Werbung, Google Cloud und weiteren Dienstleistungen stammt.

Platz 3: Microsoft (USA)

Microsoft Corp, eines der größten Unternehmen der Welt. Foto: IMAGO/Bestimage

Mit einem Marktwert von 3,156 Billionen US-Dollar belegt Microsoft den dritten Platz unter den größten Firmen weltweit. Eine Überraschung für viele, denn das US-Unternehmen hielt über mehrere Jahre hinweg, bis 2024, den zweiten Platz, bevor es von einem Chip- und KI-Unternehmen überholt wurde.

Die Microsoft Corporation, 1975 von Bill Gates und Paul Allen gegründet, zählt zu den größten und einflussreichsten Technologieunternehmen weltweit. Mit Hauptsitz in Redmond, Washington, hat Microsoft die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, spielen und kommunizieren, grundlegend verändert. Das Unternehmen ist ein führender Akteur in den Bereichen Software, Cloud-Computing, Gaming und Künstliche Intelligenz (KI).

Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete die Microsoft Corporation einen globalen Umsatz von rund 245 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 15,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Microsoft sieht sich in mehreren Bereichen einem intensiven Wettbewerb ausgesetzt, insbesondere durch Google im Bereich Office-Produkte, Amazon bei Cloud-Diensten und Sony im Gaming-Sektor.

Platz 2: Nvidia (USA)

Menschen gehen auf den Eingang des Nvidia-Endeavor-Gebäudes am Hauptsitz im Silicon Valley zu. Nvidia gehört zu den größten Unternehmen der Welt. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Mit einem Marktwert von 3,431 Billionen US-Dollar erreicht Nvidia den zweiten Rang unter den wertvollsten Unternehmen weltweit. Das Unternehmen hat die Entwicklung in Schlüsselbereichen wie Künstliche Intelligenz (KI), Grafikprozessoren (GPUs) und Rechenzentren maßgeblich vorangetrieben und ist in vielen dieser Segmente weltweit führend.

Der steigende Bedarf an KI-Anwendungen, darunter maschinelles Lernen und große Sprachmodelle, hat Nvidia zu einem entscheidenden Akteur in der Technologiebranche gemacht. Dank strategischer Investitionen und Partnerschaften hat sich das Unternehmen einen festen Platz unter den Top-Playern der Branche gesichert.

Nvidia ist führend im Gaming-Bereich mit seinen GeForce-GPUs, die für ihre erstklassige Leistung und Grafikqualität geschätzt werden. Zudem ist Nvidia ein Pionier in KI-Technologien, mit GPUs und der CUDA-Plattform, die Standards für paralleles Computing und KI-Trainings setzen.

Der Umsatz übertraf die Erwartungen der Experten im Geschäftsjahr 2024 und erreichte beeindruckende 60 Milliarden Dollar, was einer mehr als Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Platz 1: Apple (USA)

Luftaufnahme der Stadt Cupertino und der Apple-Zentrale, einem großen runden Gebäude in Kalifornien. Apple ist das größte Unternehmen der Welt. Foto: IMAGO/Depositphotos

Mit einem beeindruckenden Marktwert von 3,668 Billionen US-Dollar ist Apple das wertvollste Unternehmen der Welt. Dieser Erfolg basiert auf seiner Innovationskraft, einer starken Markenidentität und finanzieller Stabilität.

Produkte wie das iPhone, iPad, der Mac, die Apple Watch und die AirPods haben ganze Branchen verändert und neue Standards gesetzt. Die Mischung aus minimalistischem Design, hoher Benutzerfreundlichkeit und technologischem Fortschritt hebt Apple von der Konkurrenz ab und schafft eine treue Kundenbasis, die bereit ist, Premiumpreise zu zahlen.

Platz Unternehmen Marktwert in Billionen US-Dollar Land 1. Apple 3,668 USA 2. Nvidia 3,431 USA 3. Microsoft 3,156 USA 4. Alphabet (Google) 2,382 USA 5. Amazon 2,335 USA 6. Saudi Aramco 1,802 Saudi-Arabien 7. Meta Platforms 1,541 USA 8. Tesla 1,267 USA 9. Broadcom 1,074 USA 10. TSMC 1,074 Taiwan Die größten Unternehmen der Welt in der Tabelle

Quelle: CompaniesMarketCap.com

Ein Schlüssel zum Erfolg ist Apples geschlossenes Ökosystem, das Hardware, Software und Dienstleistungen nahtlos verbindet. Geräte wie das iPhone harmonieren perfekt mit Diensten wie iCloud, Apple Music und Apple Pay, was eine langfristige Kundenbindung sicherstellt.

Finanziell steht Apple durch hohe Barreserven und starke Gewinnmargen solide da, was es dem Unternehmen ermöglicht, weiterhin in Forschung, Entwicklung und Innovation zu investieren. Die visionäre Führung von Steve Jobs legte die Basis für den Erfolg, während Tim Cook das Unternehmen weiter optimiert hat.

Mehr News:

Im Geschäftsjahr 2024 generierte Apple, das größte Unternehmen der Welt, einen weltweiten Umsatz von rund 391 Milliarden US-Dollar. Im vierten Geschäftsquartal 2024, das den Zeitraum von Juli bis September umfasst, erzielte das Unternehmen etwa 94,93 Milliarden US-Dollar Umsatz, was einer Steigerung von 6 % gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres entspricht.