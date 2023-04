Die zehn größten Städte der USA nach Einwohnern

Die USA gehören zu den einwohnerreichsten und größten Ländern der Erde. Dementsprechend verwundert es nicht, dass Vereinigten Staaten auch über einige große Städte und Metropolregionen verfügen.

Doch wo befinden sich die einwohnerreichsten Metropolen und können sie mit den anderen Großstädten des Kontinents Amerika oder in Nordamerika mithalten? Wir verraten dir, welche die größte Stadt der USA ist. Eines ist klar, zwei Bundesstaaten dominieren dieses Ranking.

Platz 10: San José (Kalifornien)

Das Ranking der zehn größten Städte der USA beginnt an der Westküste mit der Metropole San José. Sie befindet sich in der Bay Area in der Nähe von San Francisco und Santa Cruz. Es ist die einzige City des Rankings, die nur knapp über eine Millionen Einwohner kommt.

In San José leben ohne die Metropolregion und die Vororte in der Stadt 1.036.242 Menschen. Neben sehr gutem Wetter beheimatet die Stadt in Kalifornien auch noch einige große Unternehmen wie Paypal oder Ebay.

Platz 9: Dallas (Texas)

Dalls hat es unter die größten Städte der USA geschafft. (Symbolbild) Foto: IMAGO / YAY Images

Aus Kalifornien geht es in den Süden des Landes, genauer nach Texas. Mit seinen 1.400.337 Einwohnern muss Dallas allerdings im eigenen Bundesstaat zwei anderen Metropolen den Vortritt lassen. Die Metropole ist bekannt für ihre florierende Wirtschaft, insbesondere in den Bereichen Öl, Energie, Technologie und Telekommunikation.

Außerdem beheimatet die City mit dem Dallas/Fort Worth International Airport auch einen sehr großen Flughafen, der ein wichtiges Drehkreuz darstellt. Die Metropolregion mit ihren Vororten beherbergt noch mehr Einwohner.

Platz 8: San Diego (Kalifornien)

Auf Platz acht geht es wieder zurück nach Kalifornien. San Diego ist aber selbstredend nicht die einwohnerreichste Stadt des Bundesstaats. In der City an der Westküste leben 1.469.490 Einwohner.

Die Metropole beherbergt eine große Militärbasis und die Naval Base San Diego, dem größten Marinestützpunkt der Pazifikflotte. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten gehören der San Diego Zoo, das USS Midway Museum und der Balboa Park mit seinen vielen Attraktionen.

Platz 7: San Antonio (Texas)

Zurück nach Texas geht es auf Platz sieben. San Antonio ist das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum der Metropolregion und hat eine hohe Einwohnerzahl aufzuweisen. In der City leben 1.579.504 Menschen.

San Antonio ist bekannt für seine reiche Geschichte, insbesondere für die Schlacht von Alamo im Jahr 1836, die einen wichtigen Wendepunkt im texanischen Unabhängigkeitskampf darstellte. Die Stadt hat auch eine lebhafte Kulturszene mit einer Vielzahl von Museen, Theatern und Musikveranstaltungen.

Platz 6: Philadelphia (Pennsylvania)

Auf Platz sechs geht es erstmals an die Ostküste der USA und nicht nach Texas oder Kalifornien. Philadelphia kommt auf eine stolze Einwohnerzahl von 1.590.402 Menschen. Der Abstand zwischen den plätzen neun bis fünf im Ranking der größten Städte der USA ist verhältnismäßig gering, es beliebt also spannend, wie sich das Ganze entwickeln wird.

Die Metropole ist ein wichtiger historischer und kultureller Knotenpunkt. Philadelphia ist bekannt als Wiege der amerikanischen Demokratie und war der Ort, an dem 1776 die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet wurde.

Platz 5: Phoenix (Arizona)

Phoenix landet im Ranking der größten Städte der USA auf Platz fünf. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Panthermedia

Nun geht es wieder in den Süden der USA. Auf Platz fünf der einwohnerreichsten Metropolen der Vereinigten Staaten befindet sich die erste Hauptstadt eines Bundesstaates. In Phoenix leben 1.743.469 Menschen.

Die Metropole ist bekannt für seine warmen Temperaturen, seine wunderschönen Wüstenlandschaften und seine lebhafte Kulturszene. Die Stadt hat auch eine starke Wirtschaft und ist ein wichtiger Standort für Technologie- und Finanzunternehmen.

Platz 4: Houston (Texas)

Nun auf Platz vier kommt endlich die größte Stadt des US-Bundestaates Texas. Doch wer nun denkt, dass Houston dann auch die Hauptstadt des Bundesstaates im Süden der USA ist, der irrt. In der texanischen Metropole leben 2.378.146 Menschen.

Die Metropolregion ist ein wichtiger wirtschaftlicher Knotenpunkt und ein Zentrum für Energie-, Luftfahrt- und Weltraumtechnologieunternehmen. Houston ist auch die Heimat des Houston Livestock Show and Rodeo, eines der größten Rodeos der Welt, das jedes Jahr Millionen von Besuchern anzieht.

Platz 3: Chicago (Illinois)

Vom Süden der Vereinigten Staaten geht es in den Nordosten. Den Platz auf dem Treppchen hat sich Chicago mit einer Einwohnerzahl von 2.670.406 deutlich verdient. Der Abstand nach oben und unten ist recht deutlich.

Chicago ist bekannt für seine beeindruckende Architektur, darunter der Willis Tower (ehemals Sears Tower), der zu den höchsten Gebäuden der Welt gehört. Die Metropole zeichnet sich auch durch ihre köstliche Küche, einschließlich der berühmten Deep Dish Pizza und Hot Dogs, aus.

Platz 2: Los Angeles (Kalifornien)

Die zweitgrößte Stadt der USA ist Los Angeles. (Symbolbild) Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Natürlich geht es noch mal zurück nach Kalifornien. Die größte Stadt des Bundesstaates hat es im ganzen Land immerhin auf Platz zwei geschafft und muss nur einer Metropole den Vortritt lassen. In Los Angeles leben 4.085.014 Menschen.

Los Angeles ist bekannt für seine reiche Film- und Unterhaltungsindustrie sowie für seine beeindruckende Architektur und seine Strände. Die Stadt hat auch eine lebhafte Kulturszene, mit zahlreichen Museen, Theatern und Musikveranstaltungen. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten gehören das Hollywood Walk of Fame, das Getty Center und der Griffith Observatory.

Platz 1: New York (New York)

Die größte Stadt der USA nach Einwohnern ist New York. Welche andere Metropole würde auch besser an die Spitze dieses Rankings passen als die Metropole, die wohl am ehesten für den amerikanischen Traum steht. In der Megacity leben 8.622.357 Menschen.

Die Millionen-Stadt ist ein wichtiger wirtschaftlicher, kultureller und politischer Knotenpunkt. Sie verfügt über eine beeindruckende Architektur, darunter das Empire State Building und die Freiheitsstatue, sowie eine lebhafte Kunst- und Kulturszene. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten gehören der Central Park, das Metropolitan Museum of Art und der Times Square. In Nordamerika muss sich New York mit seiner Einwohnerzahl nicht verstecken, auf den ganzen Kontinent Amerika gesehen, gibt es aber andere Städte, in denen mehr Menschen leben. (Zur Erstellung dieses Artikels wurde eine KI verwendet)

Platz Stadt Bundesstaat Einwohnerzahl 1. New York City New York 8.622.357 2. Los Angeles Kalifornien 4.085.014 3. Chicago Illinois 2.670.406 4. Houston Texas 2.378.146 5. Phoenix Arizona 1.743.469 6. Philadelphia Pennsylvania 1.590.402 7. San Antonio Texas 1.579.504 8. San Diego Kalifornien 1.469.490 9. Dallas Texas 1.400.337 10. San Jose Kalifornien 1.036.242 Die größten Städte der USA nach Einwohnern in der Tabelle

Quelle: worldpopulationreview.com

Die USA verfügen über einige bevölkerungsreiche Metropolen, doch wo landen diese unter den größten Städten der Welt?