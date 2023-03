Die zehn wertvollsten Euro-Münzen und woran du sie erkennst

Nur Bares ist Wahres, heißt es so schön. Auch wenn das Bargeld für viele immer mehr an Bedeutung zu verlieren scheint, ziehen andere sogar noch einen großen Nutzen daraus. Denn Sammler, die die wertvollsten Euro-Münzen besitzen, verfügen oft über eine gute Wertanlage.

Auch du könntest in deinem Portemonnaie einige Geldstücke finden, die zu den wertvollsten Euro-Münzen zählen. Dafür brauchst du allerdings etwas Glück und ein geschultes Auge. Nur wer richtig hinsieht und über Hintergrundwissen verfügt, kann über die Prägung den Wert der Münzen erkennen.

Die wertvollsten Euro-Münzen haben Fehlprägungen

Apropos Prägung: Viele der wertvollsten Euro-Münzen weisen tatsächlich Fehler bei der Prägung auf. Münzen mit einer sogenannten Fehlprägung sind nicht in großer Stückzahl in Umlauf, da die Drucke engmaschig überprüft werden. Sollten Münzen eine Fehlprägung aufweisen, so werden die Fehler im System sofort behoben.

Bei Fehlprägungen kann zum Beispiel das Format der Münzen fehlerhaft sein oder verrutschen. Ragt der innere Ring einer 1- oder 2-Euro-Münze über den Rand des äußeren Ringes, wird es laut „ankäufer.com“ unter Kennern als „Spiegelei“ bezeichnet. Der innere Ring steht damit wie das Eigelb höher als das Eiweiß. Eine andere Fehlprägung kann auch ein falsches Bild oder eine nicht passende Inschrift darstellen.

Das sogenannte „Spiegelei“ gehört zu den wertvollsten Euro-Münzen. Foto: Guy Franquinet/dpa-tmn

Die 2-Euro-Münze von Monaco ziert das Profil von Fürst Albert. Foto: Karolin Krämer/dpa-tmn

Der Bundesadler gehört eigentlich auf die Ein-Euro-Münze. Foto: Guy Franquinet/dpa-tmn

Auch die Auflage beziehungsweise die Stückzahl hat einen großen Einfluss auf den Wert, denn dadurch sind die Geldstücke gleich seltener. Eine besonders geringe Stückzahl weist die wertvolle Euro-Münzserie der Zwergstaaten auf. Hierzu zählen Andorra, Monaco, San Marino und der Vatikan. Da die Zwergstaaten – wie der Name sagt – so klein sind, ist die Auflage hier geringer und dafür eine Münze mit Fehlprägung oder eine Sondermünze umso wertvoller.

Sondereditionen und Gedenkmünzen sind wertvolle Euromünzen

Eine Münze mit Sonderprägung – auch Sondermünze genannt – zeichnet sich durch ein seltenes Motiv aus und kann auch im Gegensatz zur gängigen Währung als anderer Wert vorkommen. So gibt es für Sammler auch 5-, 10- oder 20-Euro-Münzen zu kaufen. Einige der wertvollsten Euro-Münzen weisen eine Sonderprägung auf, wie zum Beispiel das Design eines namhaften Künstlers.

Häufig zieren nicht nur bei den Sondereditionen bekannte Köpfe der Geschichte die Münzen. Bei diesen speziellen Gedenkmünzen geht es darum, die historischen Persönlichkeiten zu ehren. Meist steht dies auch mit einem besonderen Jubiläum oder einer Gedenkfeier im Zusammenhang.

Das sind die zehn wertvollsten Euro-Münzen

Auch wenn der Wert einer Münze für viele Sammler subjektiv ist und bei eBay und Co. teils Münzen für astronomische Beträge angeboten werden, so haben die wertvollsten Euro-Münzen doch einen gewissen Marktwert. „Euro-muenzen.tv“ gibt eine Übersicht über die 100 wertvollsten Euro-Münzen der Eurozone, von denen aber nur die ersten zehn den Betrag von 150 Euro pro Münze überschreiten. Unter den meist 1- oder 2-Euro-Geldstücken befindet sich überraschenderweise gleich auf Platz 1 allerdings ein 2-Cent-Stück.

Das sind die wertvollsten Euro-Münzen

Platz Land Jahr Beschreibung Auflage Preis (in Euro) 1 Monaco 2006 Polierte Platte PP, im Etui, nur für Staatsgäste 80 1.386,17 2 Monaco 2007 ohne Münzzeichen neben der Jahreszahl etwa 3.000 425,96 3 Monaco 2005 Polierte Platte PP, im Etui, nur für Staatsgäste 300 397,24 4 Lettland 2016 in Stempelglanz aus Kursmünzensätzen 5.000 320,94 5 Portugal 2007 in Stempelglanz aus Kursmünzensätzen 21.500 289,96 6 Vatikan 2005 Sede Vacante MMV, im Kursmünzensatz 2005 60.000 281,86 7 Vatikan 2002 im Starterkit und Kursmünzensatz 2002 71.000 257,81 8 Finnland 2006 Fehlprägung, teils mit neuer Europakarte von 2007 55.000 172,94 9 Vatikan 2004 im Kursmünzensatz 65.000 161,53 10 Vatikan 2003 in Stempelglanz im Kursmünzensatz 10.000 154,05 Die zehn wertvollsten Euro-Münzen

Wenn du dir nicht sicher bist, ob du eine dieser Euromünzen besitzt, dann solltest du einen Experten zurate ziehen, der deine Geldstücke auch schätzen kann. Verkaufen kannst du sie dann über die unterschiedlichsten Portale, auf Märkten oder beim Münzankauf. Manchmal kann es sich jedoch lohnen, etwas zu warten. Denn häufig steigen die wertvollsten Euro-Münzen mit der Zeit noch im Wert.

Eine Sondermünze mit Fehlprägung hat es zwar nicht in die Liste geschafft, gehört aber auch zu den wertvollsten Euro-Münzen.