Größte Smartphone-Hersteller der Welt 2025: Eine Überraschung schafft es ins Ranking

Man könnte meinen, dass heutzutage fast jeder ein Smartphone besitzt, denn ohne eines fühlt man sich in der modernen Welt schnell abgehängt. Für die Handyhersteller bietet diese hohe Nachfrage eine enorme Möglichkeit, ihre Umsätze zu steigern. Doch wer dominiert den Markt? Und welche Unternehmen gehören zu den größten Smartphone-Herstellern 2025 weltweit?

Die Smartphone-Verkaufszahlen sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Um einen klaren Überblick über die Marktführer zu geben, präsentieren wir hier ein Ranking der weltweit größten Smartphone-Hersteller nach Marktanteil. Dabei gibt es eine echte Überraschung, die vor allem in Deutschland noch wenig bekannt ist.

Platz 5: Vivo

Nutzer testeten ein Vivo-Gerät. Das Unternehmen gehört zu den größten Smartphone-Herstellern weltweit. Foto: IMAGO/VCG

Fragt man Menschen in Deutschland nach bekannten Smartphone-Marken, werden oft Namen wie Apple, Samsung, Google (mit den Pixel-Smartphones) und Huawei genannt. Doch eine Marke, die hierzulande kaum bekannt ist, hat es weltweit in die Top 5 der größten Smartphone-Hersteller nach Marktanteil geschafft: Vivo.

Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des vierten Quartals 2024 ist nun bekannt, dass der Handyhersteller Vivo einen Marktanteil von rund 8,2 Prozent am Gesamtmarkt erreicht hat und damit deutlich vor Marken wie Huawei und den Pixel-Smartphones von Google liegt. Trotz dieses Erfolgs und der beeindruckenden Verkaufszahlen bleibt der größte Smartphone-Hersteller in Deutschland weitgehend unbekannt.

Ein Grund dafür ist, dass der Smartphone-Hersteller erst 2020 in den deutschen Markt eingetreten ist – deutlich später als einige etablierte Handyhersteller. Außerdem lag der Fokus von Vivo lange auf wachstumsstarken Märkten wie Asien, Indien und Lateinamerika, wo das Unternehmen bereits eine hohe Bekanntheit und große Marktanteile verzeichnen kann.

Im Vorjahr belegte der Smartphone-Hersteller Transsion mit einem Marktanteil von 8,1 Prozent den fünften Platz, bevor der Konkurrent Vivo ihn überholte. Vivo, gegründet im Jahr 2009, ist ein chinesischer Smartphone-Hersteller und Teil des BBK-Electronics-Konzerns, zu dem auch Marken wie Oppo, OnePlus und Realme zählen.

Im vierten Quartal 2024 konnte Vivo rund 26,4 Millionen Smartphones verkaufen. Im Vorjahresquartal lag die Zahl bei 22,8 Millionen Geräten.

Platz 4: Oppo

Ein Oppo-Store in Shanghai. Das Unternehmen gehört zu den größten Smartphone-Herstellern weltweit. Foto: IMAGO/NurPhoto

Der wachsende Marktführer-Konzern BBK Electronics dürfte sich über die Zahlen von 2024 besonders freuen, denn mit Oppo auf dem vierten Platz konnte die Marke einen Marktanteil von etwa 8,6 Prozent halten.

Der chinesische Konzern, zu dem Oppo und Vivo gehören, profitiert von starken Verkaufszahlen in Asien und treibt seine Expansion in internationale Märkte weiter voran. Im Vorjahr lag der Smartphone-Hersteller Oppo ebenfalls auf dem vierten Platz mit einem Marktanteil von 8,8 Prozent, was einem Rückgang von 0,2 Prozentpunkten entspricht.

Im dritten Quartal 2024 konnte Oppo weltweit rund 28,8 Millionen Smartphones ausliefern. Verglichen mit dem Vorjahresquartal, in dem 27,2 Millionen Geräte verkauft wurden, entspricht dies einem leichten Anstieg.

Oppo wurde 2004 in Dongguan, China, gegründet und hat sich seitdem zu einem Marktführer mit starker Präsenz in Asien, Europa, Lateinamerika und anderen internationalen Märkten entwickelt.

Das Unternehmen ist bekannt für seine fortschrittlichen Kameratechnologien, darunter Periskop-Teleobjektive und KI-gestützte Bildoptimierungen. Außerdem setzte Oppo mit der Einführung eines Smartphones mit motorisierter Pop-up-Kamera neue Maßstäbe in der Branche.

Platz 3: Xiaomi

Ein Xiaomi-Gerät, bekannt für sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, gehört zu den größten Smartphone-Herstellern weltweit. Foto: IMAGO/VCG

Auf dem dritten Platz der Marktführer unter den Smartphone-Herstellern befindet sich ebenfalls ein chinesischer Anbieter: Xiaomi erreichte den dritten Platz mit einem Marktanteil von rund 14,8 Prozent.

Der Smartphone-Hersteller verzeichnete eine deutliche Steigerung, denn im Vorjahr lag der Marktanteil bei nur 12,5 Prozent, was einem Zuwachs von 2,3 Prozentpunkten entspricht.

Auf seine Verkaufszahlen kann der Smartphone-Hersteller stolz sein. Xiaomi zählt zu den erfolgreichsten Technologieunternehmen der letzten Jahre und hat sich vor allem durch seine Smartphones sowie eine clevere Geschäftsstrategie einen Namen gemacht. Xiaomi verzeichnete im vierten Quartal 2024 präzise Verkaufszahlen von 52,5 Millionen Einheiten.

Das 2010 gegründete Unternehmen ist schnell zu einem weltweiten Marktführer aufgestiegen und besticht nicht nur durch seine innovativen Produkte, sondern auch durch sein einzigartiges Geschäftsmodell.

Der Handyhersteller bietet hochwertige Smartphones und andere Elektronikprodukte zu einem sehr günstigen Preis im Vergleich zu konkurrierenden Marken wie Apple und Samsung. Xiaomi ist in vielen Ländern vertreten und hat besonders in Asien, Europa, Lateinamerika, Indien und dem Nahen Osten eine starke Marktpräsenz aufgebaut.

Platz 2: Apple

Menschen schauen sich das iPhone 16 in einem Apple Store an. Das Unternehmen gehört zu den größten Smartphone-Herstellern weltweit. Foto: IMAGO/CFOTO

Nach der Überraschung auf dem fünften Rang folgt eine weitere auf dem zweiten: Apple, das im Vorjahr noch den ersten Rang belegte, ist nun der zweitgrößte Smartphone-Hersteller mit einem Marktanteil von 15,8 Prozent am Gesamtmarkt.

Das iPhone ist besonders wegen seines eleganten Designs, der benutzerfreundlichen iOS-Software, der exzellenten Kamera und der hohen Leistung beliebt. Es bietet eine nahtlose Integration ins Apple-Ökosystem, regelmäßige Updates und starke Sicherheitsfunktionen wie Face ID.

Apple ist mehr als nur ein Smartphone-Hersteller und hat sich als führender Anbieter von Technologieprodukten etabliert. Neben dem iPhone umfasst das Portfolio auch MacBooks, iPads, Apple Watches und AirPods, die alle durch ihre hohe Qualität und innovative Technologie bestechen.

Im Vorjahr war Apple der Spitzenreiter unter den größten Smartphone-Herstellern mit einem Marktanteil von 21,6 Prozent.

Platz 1: Samsung

Menschen werfen einen Blick auf ein Samsung-Smartphone – das Unternehmen ist der größte Smartphone-Hersteller der Welt. Foto: IMAGO/NurPhoto

An der Spitze der Smartphone-Hersteller weltweit steht Samsung mit einem Marktanteil von 18,9 Prozent, wodurch der südkoreanische Konzern Apple überholt hat. Samsung bietet eine vielfältige Auswahl an Smartphones für alle Bedürfnisse und Budgets, von High-End-Geräten bis hin zu günstigeren Modellen.

Mit seinen innovativen Technologien, leistungsstarken Kameras, einzigartigen faltbaren Smartphones und leistungsstarken Displays setzt das Unternehmen weiterhin auf Innovation und bietet seinen Nutzern Geräte, die sowohl funktional als auch zukunftsweisend sind.

Die Smartphone-Verkaufszahlen von Apple und Samsung gingen im vierten Quartal 2024 weltweit zurück, was auf die zunehmende Konkurrenz durch chinesische Hersteller wie Xiaomi zurückzuführen ist. Die globalen Lieferungen von Apple sanken im vierten Quartal um 4,1 Prozent auf 76,9 Millionen Einheiten, während Samsung einen Rückgang von 2,7 Prozent auf 51,7 Millionen Einheiten im selben Quartal verzeichnete.

Patz Name Marktanteil vom Gesamtmarkt Land 1. Samsung 18,9 Prozent USA 2. Apple 15,8 Prozent Südkorea 3. Xiaomi 14,8 Prozent China 4. Oppo 8,6 Prozent China 5. Vivo 8,2 Prozent China Tabelle mit den größten Smartphone-Herstellern der Welt 2025

Quelle: International Data Corporation (IDC)

Quelle: International Data Corporation (IDC)

Trotz des Rückgangs bei den Smartphone-Verkaufszahlen bleibt Apple das wertvollste Unternehmen der Welt.