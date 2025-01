Größte Drogeriemarktkette in Deutschland: Wer ist die Nummer 1?

Drogeriemärkte gehören zu den beliebtesten Einzelhandelsgeschäften in Deutschland. Ob Kosmetik, Haushaltswaren oder Gesundheitsprodukte – sie bieten ein breites Sortiment, das Millionen von Kunden anspricht. Doch welche Drogeriemarktkette in Deutschland ist die größte, zieht die meisten Kunden an und erzielt den höchsten Umsatz?

In diesem Ranking klären wir, welche Namen unter den größten Drogeriemarktketten in Deutschland im Jahr 2023 den höchsten Umsatz erzielt haben.

Platz 4: Budnikowsky (Budni)

Budni-Drogeriemarkt in der Wilmersdorfer Straße in Berlin – das Unternehmen gehört zu den größten Drogeriemarktketten in Deutschland. Foto: IMAGO/STPP

Deutschland ist Heimat zahlreicher Drogeriemarktketten, die ihre Kunden täglich mit einer Vielzahl von Produkten aus den Bereichen Kosmetik, Haushalt und Gesundheit versorgen. Im Laufe der Zeit haben sich einige dieser Ketten eine besonders enge Bindung zu ihren Kunden aufgebaut und sich als verlässliche Anbieter etabliert.

Eine davon ist die Drogerie Budnikowsky, besser bekannt als Budni, das mit einem Umsatz von 0,46 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2023 den vierten Platz im Ranking der größten Drogeriemarktketten in Deutschland belegt.

Platz 3: Müller

Der Eingangsbereich eine Müller-Drogerie in der Nürnberger Innenstadt, eine der größten Drogeriemarktketten in Deutschland. Foto: IMAGO/Ardan Fuessmann

Vor Budni im Ranking der größten Drogeriemarktketten in Deutschland liegt eine bekannte Drogeriekette: Müller. Dieses Unternehmen ist nicht nur im Land bekannt, sondern auch europaweit.

Mit einem Umsatz von 4,61 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2023 kann die Drogeriekette Müller stolz auf ihre Qualität und treue Kundschaft sein. Das Unternehmen überzeugt durch ein breites Sortiment, attraktive Rabattaktionen und eine starke Präsenz in Europa. Besonders hervorzuheben sind die Parfümerieabteilung und innovative Eigenmarken, die den Erfolg nachhaltig sichern.

Platz 2: Rossmann

Eine Rossmann-Drogerie in der Nürnberger Innenstadt, eine der größten Drogeriemarktketten in Deutschland. Foto: IMAGO/Ardan Fuessmann

Mit mehr als doppelt so hohem Umsatz wie Müller und einer starken Marktpräsenz belegt der Drogeriekonzern Rossmann den zweiten Platz im Ranking der größten Drogeriemarktketten in Deutschland. Kunden schätzen vor allem das umfangreiche Sortiment, attraktive Preise und die Vielzahl an Eigenmarken.

Mit mehreren tausend Filialen in Deutschland erwirtschaftete die Drogerie Rossmann im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von rund 9,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen bietet ein vielfältiges Sortiment, das von Drogerieartikeln über Bio-Lebensmittel bis hin zu Produkten für Babys reicht.

Platz 1: dm

Eine Filiale der Drogeriemarktkette dm in Berlin-Mitte, die größte Drogeriemarktkette in Deutschland nach Umsatz. Foto: IMAGO/Schöning

Der Spitzenreiter unter den Drogeriemärkten ist dm. Die Drogeriekette konnte die meisten Kunden gewinnen und erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von rund 11,83 Milliarden Euro. Damit ist dm die größte Drogeriemarktkette in Deutschland.

Laut Wirtschaftsexperten lassen sich die beeindruckenden Milliardengewinne von der Drogerie dm auf mehrere entscheidende Faktoren zurückführen. Das breit gefächerte Sortiment, das von Drogerieartikeln über Bio-Lebensmittel bis hin zu Baby- und Haustierprodukten reicht, deckt die vielfältigen Bedürfnisse der Kunden umfassend ab. Attraktive Eigenmarken wie alverde, Balea und dmBio punkten mit hoher Qualität und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Platz Name Umsatz 2023 (in Mrd. Euro) 1. dm 11,83 2. Rossmann 9,3 3. Müller 4,61 4. Budnikowsky (Budni) 0,46 Die größten Drogeriemarktketten in Deutschland in der Tabelle.

Quellen: dm-drogerie markt, Rossmann, Müller und Budnikowsky

Zudem wird die Drogeriemarktkette dm für ihr starkes Engagement in Nachhaltigkeit geschätzt. Durch gezielte Investitionen in umweltfreundliche Produkte und recycelbare Verpackungen spricht das Unternehmen vor allem umweltbewusste Kunden an und stärkt gleichzeitig sein positives Image am Markt.

