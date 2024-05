Zu wem gehört Penny? DIESER Konzern steckt dahinter!

„Erstmal zu Penny!“ Den Werbespruch hat jeder schonmal gehört. Doch ist Penny wirklich nur ein Discounter, oder steckt in Wahrheit viel mehr dahinter? Denn was viele nicht wissen: auch Supermarktketten gehören oft zur gleichen Unternehmensgruppe. Was das bedeutet? Auch die Qualität der Lebensmittel und Nonfood-Produkte kann viel ähnlicher sein, als angenommen. Zu welchem Konzern Penny gehört, verraten wir dir.

Aldi, Lidl, Rewe, Edeka – das sind die größten Supermarktketten Deutschlands. Die Handelsketten stehen nicht alleine da, sondern bilden Unternehmensgruppen mit kleineren Warenhäusern und Marken. Doch zu welcher dieser Unternehmensgruppen gehört Penny?

Welcher Konzern steckt hinter Penny?

Der erste Penny-Markt wurde am 17. Mai 1973 von der Leibbrand-Gruppe in der Innenstadt von Limburg an der Lahn gegründet. Der Erfolg des Penny-Markts ließ nicht lange auf sich warten. Aus einem einzigen Discounter entwickelte sich eine große Supermarktkette mit immer mehr Filialen. Nur ein Jahr später beteilige sich darum eine Unternehmensgruppe am Erfolg der Penny-Supermarktkette: die Rewe-Group. Doch dabei blieb es nicht.

Mehr zum Thema: Geld abheben bei Penny: Was sind die Bedingungen?

Nicht Edeka, sondern Rewe konnte sich den Discounter unter den Nagel reißen. Seit 1989 gehört Penny vollständig dem Rewe-Konzern. Danach konnte der Discounter seinen Erfolg deutschlandweit mit mehreren Filialen ausdehnen. Auch international ist der Discounter mittlerweile zu finden, was nicht zuletzt am Zusammenschluss mit dem Rewe-Konzern liegt. Im Jahr 2024 gehört Penny immer noch zu Rewe.

Rewe: Mit diesen Handelsketten hat der Konzern Erfolg

Den Rewe-Konzern gibt es seit 1927 mit Sitz in Köln. Der Name Rewe ist ähnlich wie bei Edeka eine Abkürzung für „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften“. Über die Jahre konnte die Unternehmensgruppe nicht nur Penny, sondern auch viele andere Handelsketten für sich gewinnen. Neben den Supermarktketten Rewe und Penny gehören unter anderem Billa, Toom, DER Touristik Deutschland, ITS Reisen und Lekkerland zur Rewe-Group.

Auch interessant: Was ist die Bedeutung von Edeka? Wofür die Abkürzung steht

Die Rewe-Group ist mit ihren vielen Handelsketten sehr marktstark – vor allem natürlich im Lebensmittelhandel. Im Jahr 2023 konnte der Rewe-Konzern einen Umsatz von 84 Milliarden (Mrd.) Euro machen. Die Supermarktketten Rewe und Penny machten 2023 einen Umsatz von 40,4 Milliarden (Mrd.) Euro in Deutschland – alleine 9,5 Milliarden (Mrd.) Euro Umsatz generierte Penny. Besonders beliebt bei den Kunden: die Produkte der Eigenmarke „ja!“ von Rewe als Alternative zu Markenprodukten. Mit diesem Erfolg im Milliarden-Bereich positioniert sich Rewe direkt vor Edeka. Edeka konnte 2023 einen Nettoumsatz von 70,7 Milliarden (Mrd.) Euro verzeichnen.

Über den Zusammenschluss von Penny und Rewe weißt du jetzt Bescheid. Doch wie sieht es seit der Übernahme durch den Konzern mit dem Sortiment des Discounters aus? Mit welchen Eigenmarken Penny überzeugt, verraten wir dir hier.