Größte Onlineshops in Deutschland: Wer dominiert den Onlinehandel?

Seit der Corona-Pandemie tendieren viele Menschen dazu, vermehrt Onlineshops zu nutzen, anstatt klassisch in Läden einzukaufen. Dies führte zu einem Boom im Onlinehandel und die Umsätze der größten Onlineshops in Deutschland stiegen auf Milliardenhöhe.

Manche fragen sich: Welche Onlineshops zählen in Deutschland zu den größten und erfolgreichsten nach Marktkapitalisierung und Gewinnen? Um einen Überblick zu geben, haben wir eine Liste der Top 10 zusammengestellt, die zeigt, welche Anbieter den deutschen Onlinehandel dominieren und was sie so erfolgreich macht.

Platz 10: H&M

Der Onlineshop von H&M gehört zu den größten in Deutschland. Foto: IMAGO/Dreamstime

HM.com belegt den zehnten Platz unter den größten Onlineshops in Deutschland mit einem E-Commerce-Umsatz von 0,833 Milliarden Euro im Jahr 2023. E-Commerce-Umsatz steht für die Einnahmen, die ein Unternehmen durch Verkäufe über digitale Kanäle wie Onlineshops, Apps oder Marktplätze erzielt.

HM.com ist der offizielle Onlineshop der schwedischen Modemarke H&M (Hennes & Mauritz). Die Plattform bietet ein breites Sortiment an Kleidung, Accessoires, Schuhen und Home-Produkten für Damen, Herren, Kinder und Babys. Sie gehört zu den führenden E-Commerce-Websites im Modebereich weltweit.

Platz 9: Shein

Die App von Shein – eines der größten Onlineshops in Deutschland. Foto: IMAGO/Lobeca

Vor HM.com auf der Liste der größten Onlineshops für physische Güter nach E-Commerce-Umsatz in Deutschland rangiert der bekannte chinesische Onlinehändler Shein und sichert sich den neunten Platz in den Top 10.

Shein erzielte einen Umsatz von 0,834 Milliarden Euro und überholte damit die schwedische Modemarke nur knapp. Der Onlinehändler setzt vollständig auf E-Commerce und betreibt keine stationären Geschäfte. Sein stark exportorientiertes Geschäftsmodell zielt hauptsächlich auf Kunden in Europa, Nordamerika und anderen internationalen Märkten ab.

Platz 8: Shop Apotheke

Werbung für Shop Apotheke auf deutschen Straßen – eines der größten Onlineshops in Deutschland. Foto: IMAGO/snowfieldphotography

Auf dem achten Platz rangiert keine traditionelle Bekleidungskette, sondern eine Online-Apotheke. Die Shop Apotheke verzeichnete im Geschäftsjahr 2023 einen E-Commerce-Umsatz von 0,99 Milliarden Euro. Shop Apotheke, gegründet 2001, ist eine der führenden Online-Apotheken in Europa. Mit Hauptsitz in Venlo, Niederlande, bietet sie ein breites Sortiment an Medikamenten, Gesundheits- und Beauty-Produkten.

Kunden können bei der Shop Apotheke rezeptfreie und verschreibungspflichtige Medikamente online bestellen, Rezepte hochladen oder digital einreichen und eine schnelle, diskrete Lieferung sowie Beratung nutzen. Die hohe Kundennachfrage hat das Unternehmen zu einem der größten Onlineshops in Deutschland gemacht.

Platz 7: Lidl

Auch Lidl gehört zu den größten Onlineshops in Deutschland. Foto: imago stock&people

Mit einem E-Commerce-Umsatz von über einer Milliarde Euro im Geschäftsjahr 2023 erreicht die offizielle Website des deutschen Discounters Lidl den siebten Platz unter den größten Onlineshops in Deutschland.

Die Angebote auf Lidl.de umfassen ein vielfältiges Sortiment an Non-Food-Artikeln wie Haushaltswaren, Elektronik, Kleidung und Gartenbedarf. Kunden profitieren von einer benutzerfreundlichen Navigation, flexiblen Zahlungsmöglichkeiten und Sonderaktionen.

Platz 6: Apple

Ein Apple Store in Hamburg – das Unternehmen zählt zu den größten Onlineshops in Deutschland. Foto: IMAGO/Manfred Segerer

Einen höheren Umsatz als die Unternehmenswebsite von Lidl erzielte im Geschäftsjahr 2023 ein bekannter Anbieter von Unterhaltungselektronik: Apple erreichte mit seiner Website 1,1 Milliarden Euro.

Die Unternehmenswebsite von Apple bietet viele exklusive Produkte und Dienste sowie Vorteile wie individuell konfigurierbare Macs und spezielle Rabatte. Dadurch spricht sie Kunden an, die ein personalisiertes Einkaufserlebnis schätzen.

Platz 5: Ikea

Auf der Webseite von Ikea kaufen Kunden gerne eine Vielzahl von Produkten, was das Unternehmen zu einem der größten Onlineshops in Deutschland macht. Foto: imago/Schöning

Nicht nur Anbieter von Unterhaltungselektronik und Online-Bekleidungshändler gehören zu den Top 10, sondern auch ein Möbelhändler: Die bekannte Marke Ikea erzielte mit ihrer Website einen Umsatz von 1,4 Milliarden Euro und zählt damit zu den größten Onlineshops in Deutschland.

Ikea.com ist die offizielle Website des schwedischen Möbelkonzerns Ikea, der weltweit als führender Onlinehändler für erschwingliche, funktionale und stilvolle Möbel bekannt ist. Die Plattform ermöglicht es Kunden, das gesamte Sortiment online zu erkunden, Produkte zu bestellen und sich inspirieren zu lassen.

Die Unternehmenswebsite ist in vielen Sprachen, darunter Deutsch, verfügbar und spricht eine breite Zielgruppe an. Die Entwicklungskurve von Ikea zeigt die beeindruckende Transformation des schwedischen Möbelriesen von einem lokalen Unternehmen hin zu einer globalen Marke. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich Ikea in verschiedenen Bereichen weiterentwickelt, darunter Sortiment, Geschäftsmodell und digitale Präsenz.

Platz 4: MediaMarkt

MediaMarkt zieht viele Kunden durch seine Webseite an und schafft es, sich unter den größten Onlineshops in Deutschland zu etablieren. Foto: imago stock&people

Auf Platz 4 der größten Onlineshops in Deutschland steht MediaMarkt, ein führender Anbieter von Unterhaltungselektronik. Nach Unternehmensangaben erzielte die Plattform im Jahr 2023 einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro und stärkte damit ihre Position im E-Commerce-Bereich.

MediaMarkt hat sich als Onlinehändler stark weiterentwickelt und gehört zu den erfolgreichsten Anbietern in Deutschland. Die Unternehmenswebsite spielt eine zentrale Rolle in der Entwicklungskurve, geprägt durch „Click & Collect“, KI-gestützte Beratung und nachhaltige Programme.

Platz 3: Zalando

Zalando schaffte es auf den dritten Platz unter den Top-10 Onlinehändlern Deutschlands. Foto: IMAGO/Rüdiger Wölk

Zalando belegt Platz 3 unter den größten Onlineshops in Deutschland. Der Mode- und Lifestyle-Anbieter erzielte 2023 einen Umsatz von 2,5 Milliarden Euro und zählt damit zu den Spitzenreitern im E-Commerce.

Der Onlinehändler Zalando zeichnet sich durch eine breite Auswahl an Mode, Schuhen, Accessoires und Beauty-Produkten von mehr als 6.000 Marken aus und bietet eine benutzerfreundliche Plattform mit maßgeschneiderten Empfehlungen.

Platz 2: Otto

Einer der größten Onlineshops in Deutschland ist der Onlinehändler Otto. Foto: IMAGO/Rüdiger Wölk

Vor Zalando und hinter dem Spitzenreiter liegt der Onlinehändler Otto, der laut Unternehmensangaben im Jahr 2023 einen Umsatz von 4,2 Milliarden Euro erzielte und eine der führenden Positionen unter den größten Onlineshops in Deutschland einnimmt.

Otto ist ein vielseitiger Anbieter im E-Commerce und beeindruckt mit einer breiten Auswahl an Produkten, die von Mode und Elektronik bis zu Möbeln und Haushaltswaren reicht, was ihm eine starke Marktposition verschafft. Kunden schätzen die Ratenzahlung bei Otto, da sie eine flexible Möglichkeit bietet, größere Einkäufe in kleinen Teilbeträgen zu zahlen. Diese Option erleichtert den Kauf von Produkten wie Möbeln, Elektronik oder Kleidung, ohne den gesamten Betrag sofort begleichen zu müssen.

Platz 1: Amazon

Amazon ist die Nummer 1 unter den größten Onlinehändlern in Deutschland. Foto: IMAGO/Lobeca

Amazon ist laut Unternehmensangaben der führende Onlineshop in Deutschland nach Umsatz, mit 15,7 Milliarden Euro im Jahr 2023. Das Unternehmen dominiert den Markt durch seine umfangreiche Produktvielfalt und schnelle Lieferung.

Der Onlinehändler Amazon ist besonders aufgrund seiner enormen Produktvielfalt, die von Elektronik über Lebensmittel bis hin zu Kleidung reicht, und seiner schnellen Lieferung durch Services wie Amazon Prime, die oft eine Zustellung innerhalb von 24 Stunden ermöglichen.

Die Unternehmenswebsite spielt eine entscheidende Rolle in der Entwicklungskurve, da sie als zentrale Plattform für den Verkauf, die Kundeninteraktion und die Präsentation von Produkten und Dienstleistungen dient.

Platz Name des Onlineshops Netto E-Commerce-Umsatz 2023 (Mio. Euro) Hauptsegment 1. Amazon 15.783 Generalist 2. Otto 4.200 Generalist 3. Zalando 2.510 Bekleidung 4. MediaMarkt 1.823 Unterhaltungselektronik 5. Ikea 1.494 Möbel 6. Apple 1.174 Unterhaltungselektronik 7. Lidl 1.002 Generalist 8. Shop Apotheke 996 Gesundheitspflege 9. Shein 834 Bekleidung 10. HM 833 Bekleidung Die größten Online-Shops in Deutschland 2025

Quelle: ecommerceDB.com; EHI Retail Institute

