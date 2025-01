Das sind die größten Fast-Food-Ketten in Deutschland – überraschende Namen in der Top 10

In der heutigen Gesellschaft nutzen viele Menschen lieber Lieferdienste oder gehen in Restaurants essen, anstatt selbst zu kochen. Für Restaurantketten bedeutet das steigende Umsätze durch mehr Gäste. Doch wer profitiert am meisten davon? Natürlich vor allem die größten Fast-Food-Ketten in Deutschland.

Bei dieser Frage denken Fast-Food-Liebhaber vermutlich sofort an Klassiker wie McDonald’s und Burger King. Doch die Liste umfasst noch viele weitere bekannte Namen – und unter den größten Fast-Food-Ketten in Deutschland verbergen sich einige Überraschungen.

Platz 10: SSP Deutschland

Ein Standort von Caffè Ritazza, betrieben von der SSP Deutschland GmbH. Foto: IMAGO/Dreamstime

Auf dem zehnten Platz befindet sich keine so bekannte Fast-Food-Kette wie McDonald’s oder Burger King, sondern ein Unternehmen, das Gastronomiebetriebe an stark frequentierten Orten wie Bahnhöfen, Flughäfen und Autobahnen betreibt.

Gemeint ist die SSP Deutschland GmbH, ein Teil der britischen SSP Group (Select Service Partner), die mit einem Umsatz von 310 Millionen Euro im Jahr 2023 den Sprung in die Top 10 schaffte. Das Unternehmen entwickelt eigene Marken wie Caffè Ritazza oder Zapfhahn und betreibt viele seiner Standorte an Verkehrsknotenpunkten.

Platz 9: Subway

Eine Subway-Filiale in Stuttgart – eine der größten Fast-Food-Ketten in Deutschland. Foto: IMAGO/imagebroker

Auf Platz neun der größten Fast-Food-Ketten in Deutschland liegt Subway mit einem Umsatz von 360 Millionen Euro im Jahr 2023. Die weltweit bekannte Kette zeichnet sich durch individuell belegbare Sandwiches, frische Zutaten und gesündere Alternativen aus, die viele Kunden ansprechen.

+++ Die größten Fluggesellschaften in Deutschland: Das ist die größte deutsche Airline +++

Subway bietet eine Vielzahl von Optionen, die auf unterschiedliche Ernährungsbedürfnisse zugeschnitten sind. Neben Klassikern wie dem „Sub of the Day“, der bestimmte Sandwiches zu vergünstigten Preisen hervorhebt, hat die Kette in den letzten Jahren ihr Angebot erweitert. Besonders hervorzuheben sind neue vegane und vegetarische Kreationen, die darauf abzielen, ein breiteres Publikum zu erreichen und den wachsenden Trend zu pflanzenbasierter Ernährung zu bedienen.

Platz 8: L’Osteria

Ein Blick in ein L’Osteria-Restaurant – eine der größten Fast-Food-Ketten in Deutschland. Foto: IMAGO/Manfred Segerer

Beliebter als Subway sind offenbar die Pizzen von L’Osteria. Mit einem beeindruckenden Umsatz von 366 Millionen Euro im Jahr 2023 gehört das Unternehmen zu den größten Fast-Food-Ketten in Deutschland. Besonders bekannt ist L’Osteria für seine riesigen Pizzen, die über den Tellerrand hinausgehen, und das authentische italienische Flair, das die Gäste begeistert.

Neben den riesigen Pizzen, hausgemachter Pasta und Antipasti zählt L’Osteria zu den Restaurantketten, die von Gästen für ihr modernes, rustikal-elegantes Design geschätzt werden. Offene Küchen bieten die Möglichkeit, die Zubereitung der Speisen live zu verfolgen. Das Konzept der Restaurantkette schafft eine entspannte und einladende Atmosphäre, die die italienische Lebensart widerspiegelt.

Platz 7: Edeka

Edeka-Filiale in Berlin – mit 390 Millionen Euro Umsatz zählt Edeka zu den größten Systemgastronomen Deutschlands. Foto: imago images/Schöning

Ein bekannter Name sorgt auf Platz sieben für Überraschung: Edeka Zentrale Stiftung & Co. KG. Mit einem Umsatz von 390 Millionen Euro im Jahr 2023 zählt der Lebensmittelhändler zu den größten Unternehmen der Systemgastronomie in Deutschland. Doch warum?

Edeka bietet in vielen Filialen heiße Theken, Salatbars, Fertiggerichte und Bäckereistationen an. Diese Angebote orientieren sich an Konzepten der Systemgastronomie, indem sie schnelle, standardisierte Verpflegung ermöglichen. Mit über 11.000 Filialen deutschlandweit trägt dieser Bereich erheblich zum Erfolg und zur Platzierung im Ranking bei.

Platz 6: Domino’s Pizza

Eine Filiale von Domino s Pizza an der Grindelallee in Eimsbüttel-Hamburg. Das Unternehmen gehört zu den größten Gastronomieunternehmen in Deutschland. Foto: imago images/Hanno Bode

Mit einem Umsatz von 393 Millionen Euro im Jahr 2023 belegt Domino’s Pizza den sechsten Platz unter den größten Fast-Food-Ketten in Deutschland. Als eine der weltweit bekanntesten Restaurantketten setzt Domino’s Pizza auf schnelle Lieferung, individualisierte Bestellungen und eine breite Produktpalette, was sie zu einem der führenden Anbieter im Bereich der Systemgastronomie macht.

+++ Die zehn beliebtesten Freizeitparks 2024 in Deutschland im Ranking +++

In Deutschland hat Domino’s Pizza seine Marktposition durch die Übernahme der Kette Joey’s Pizza im Jahr 2016 erheblich gestärkt. Seitdem expandiert das Unternehmen kontinuierlich und betreibt mittlerweile mehrere hundert Filialen im gesamten Bundesgebiet. Besonders erfolgreich ist die Restaurantkette durch ihren starken Fokus auf Lieferdienste und individuell gestaltbare Menüs.

Platz 5: Valora

Eine BackWerk-Filiale – Teil des Unternehmens Valora, das den fünften Platz im Ranking der größten Systemgastronomie-Unternehmen in Deutschland belegt. Foto: imago images/Rüdiger Wölk

Valora erreicht im Jahr 2023 den fünften Platz im Ranking der größten Systemgastronomie-Unternehmen in Deutschland. Mit einem Umsatz von 400 Millionen Euro überzeugt das Schweizer Unternehmen durch seine etablierten Marken und die gezielte Präsenz an stark frequentierten Standorten wie Bahnhöfen, Tankstellen und Innenstädten.

Das Unternehmen betreibt keine klassischen Restaurants wie L’Osteria, sondern Marken wie BackWerk, Ditsch und K kiosk in Deutschland, die Snacks und Getränke für unterwegs anbieten. Mit seinem Fokus auf Frische, Nachhaltigkeit und To-go-Produkte zählt Valora zu den führenden Systemgastronomen.

Platz 4: ISH (KFC und Pizza Hut)

ISH betreibt KFC und Pizza Hut und belegt den vierten Platz unter den größten Fast-Food-Ketten in Deutschland. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

ISH (International Subsidiary Holdings) sichert sich den vierten Platz im Ranking der größten Systemgastronomie-Unternehmen in Deutschland im Jahr 2023. Mit einem beeindruckenden Umsatz von 475,6 Millionen Euro verantwortet die Tochtergesellschaft von Yum! Brands die Marken KFC (Kentucky Fried Chicken) und Pizza Hut, zwei der bekanntesten Restaurantketten weltweit.

Die Fast-Food-Kette betreibt zahlreiche Filialen deutschlandweit und ist besonders bei Pizza-Liebhabern beliebt. Mit ihrer Marke Pizza Hut bietet sie ein vielfältiges Angebot an Pizzavariationen, ergänzt durch Pasta, Salate und Desserts. Zusätzlich überzeugt KFC mit seinen ikonischen frittierten Hähnchengerichten und spricht so unterschiedliche Zielgruppen an.

+++ Das sind die zehn größten Zoos in Deutschland +++

Beide Restaurantketten setzen auf eine starke Präsenz an zentralen Standorten und verfolgen eine kontinuierliche Expansion. Durch den Einsatz von Franchise-Modellen und gezielte Wachstumsstrategien sichern KFC und Pizza Hut sich ihren Erfolg und eine führende Position unter den Systemgastronomen in Deutschland.

Platz 3: Tank & Rast

Eingang einer Tank & Rast-Filiale – das Unternehmen gehört zu den größten Gastronomieunternehmen in Deutschland. Foto: IMAGO/Depositphotos

Pizza und frittierte Hähnchengerichte sind bei den Deutschen sehr beliebt, vor allem, wenn sie frisch und warm durch Lieferdienste ankommen. Doch auf Platz drei des Rankings überrascht ein Unternehmen, das eher im Autobahnservice zu Hause ist: Tank & Rast. Als Marktführer betreibt das Unternehmen ein dichtes Netzwerk aus Raststätten, Autohöfen und Tankstellen und bietet Reisenden eine Vielzahl gastronomischer Angebote.

Mit einem beeindruckenden Umsatz von 590 Millionen Euro im Jahr 2023 gehört Tank & Rast zu den größten Gastronomieunternehmen in Deutschland. Die Kombination aus vielfältigen Speisen, schnellen Snacks und umfassenden Services macht es zu einem unverzichtbaren Partner für Reisende auf deutschen Autobahnen.

Platz 2: Burger King

Eine Burger King-Filiale mit Drive-in bei Sonnenuntergang. Foto: IMAGO/HEN-FOTO

Noch bekannter und beliebter ist der Name auf dem zweiten Platz: Burger King. Die Fast-Food-Kette ist nicht nur bei Autofahrern, sondern auch bei zahlreichen Fast-Food-Fans äußerst beliebt. Mit einem beeindruckenden Umsatz von 1,2 Milliarden Euro im Jahr 2023 sichert sich Burger King den zweiten Platz im Ranking der größten Fast-Food-Ketten in Deutschland. Dass Burger King einen Umsatz in Milliardenhöhe erzielt, überrascht kaum, denn das Unternehmen zählt zu den bekanntesten und größten Fast-Food-Ketten weltweit. Gegründet im Jahr 1954 in den USA, ist Burger King heute in mehr als 100 Ländern vertreten.

In Deutschland gehört die Kette zu den führenden Anbietern im Fast-Food-Bereich und ist besonders für ihre Flame-Grilled-Burger sowie ikonische Produkte wie den Whopper bekannt. Was Burger King zu einer der größten Fast-Food-Ketten in Deutschland macht, ist die Kombination aus flame-grilled Burgern, einem breiten Angebot an Beilagen und Desserts sowie modernen Alternativen wie veganen und vegetarischen Optionen.

Platz 1: McDonald’s

Eine McDonald’s-Filiale – das Unternehmen ist die größte Fast-Food-Kette in Deutschland. Foto: IMAGO/Gottfried Czepluch

Natürlich im Milliardenbereich des Umsatzes spielt der Big-Player McDonald’s eine führende Rolle. Als eine der bekanntesten Restaurantketten weltweit belegt McDonald’s auch in Deutschland den 1. Platz und ist mit einem Umsatz von 4,8 Milliarden Euro im Jahr 2023 die größte Fast-Food-Kette des Landes.

McDonald’s eröffnete 1971 seine erste Filiale in Deutschland, genauer gesagt in München. Seitdem hat sich das Unternehmen stark weiterentwickelt und betreibt heute mehr als 1.400 Restaurants im ganzen Land.

Das Sortiment von McDonald’s ist vielfältig und spricht unterschiedliche Zielgruppen an. Neben den klassischen Produkten wie dem Big Mac, Cheeseburger und Pommes wurden in den letzten Jahren moderne Alternativen ins Angebot aufgenommen, darunter vegane und glutenfreie Optionen. Darüber hinaus bietet McDonald’s Frühstücksmenüs, Desserts sowie Kaffee- und Spezialitätengetränke an, die insbesondere in den McCafés beliebt sind.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor von McDonald’s ist das Franchise-Modell, das schnelles Wachstum und eine regionale Anpassung an unterschiedliche Märkte ermöglicht. Gleichzeitig sorgen standardisierte Qualität und Prozesse weltweit für ein konsistentes Kundenerlebnis. Durch regelmäßige Innovationen passt McDonald’s sein Angebot an aktuelle Trends an, etwa mit nachhaltigen Verpackungen, digitalen Bestellmöglichkeiten und einem effizienten Lieferdienst.

Platz Unternehmen Umsatz in Mio 1. McDonald’s 4.800 2. Burger King 1.200 3. Tank & Rast 590 4. ISH (KFC und Pizza Hut) 475,6 5. Valora 400 6. Domino’s Pizza 393 7. Edeka 390 8. L’Osteria 366 9. Subway 360 10. SSP Deutschland 310 Die größten Fast-Food-Ketten in Deutschland in der Tabelle

Quelle: Foodservice

Über die größten Fast-Food-Ketten in Deutschland weist du nun alles, aber wie sieht es mit den höchsten Gipfeln in der Bundesrepublik aus? DAS sind die höchsten Berge in Deutschland.>>>