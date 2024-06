Die größten Fluggesellschaften in Deutschland 2024: Das ist die größte deutsche Airline

Knapp 20.000 Flüge starten täglich von deutschen Flughäfen. Im internationalen Vergleich liegen wir damit aber noch relativ weit hinten. In den USA sind es mit 182.000 Flügen ein Vielfaches mehr. Trotzdem ist auch Deutschland ein wichtiges Drehkreuz für Flüge in die ganze Welt. Besonders am Flughafen Frankfurt am Main sieht man häufig Flugzeuge internationaler Airlines. Dort begrüßen aber auch viele deutsche Airlines ihre Passagiere an Bord.

Einige von ihnen bieten nicht nur in Frankfurt am Main besonders viele Flüge an und liegen deshalb im Ranking um die größten Fluggesellschaften in Deutschland ziemlich weit vorn. In diesem Ranking erfährst du, welche Airline 2023 den größten Umsatz gemacht hat. Dabei richtet sich das Ranking nach Geschäftsberichten der jeweiligen Unternehmen und Daten, die auf Nachfrage geteilt wurden. Die größte deutsche Fluggesellschaft ist dabei nicht nur in diesem Vergleich zu finden. Auch neben internationalen Konkurrenten hält sie locker mit. Wir verraten dir, wie sie das geschafft hat.

Platz 8: German Airways

German Airways wurde 1974 gegründet. Damit startete die Fluggesellschaft nach Lufthansa als zweite deutsche Airline ins Rennen. Während Lufthansa die Nase ziemlich weit vorne hat, schafft es German Airways mit 8,5 Millionen Euro Umsatz nur auf den letzten Platz, wie aus Geschäftsberichten 2023 hervorgeht. Bis vor Kurzem war die Flotte der Airline unter dem Namen WDL Aviation unterwegs.

2020 krempelte das Unternehmen seine Strategie um und fliegt seitdem in einem neuen Look. Von diesem Zeitpunkt an ist ein Teil der Flotte auch für Sportmannschaften im Einsatz. Nicht nur einige nationale und internationale Fußballteams fliegen seit 2020 mit German Airways. Auch Basketball- und Rugbystars sind mit der Fluggesellschaft unterwegs. Die meisten Flüge gehen an Ziele innerhalb Deutschlands oder Europas.

Im Ranking um die größte deutsche Airline wird German Airways abgehängt. Foto: IMAGO/Ardan Fuessmann

Platz 7: Sundair

Sundair wurde 2016 gegründet. Seinen Sitz hat die Airline in Stralsund. Die Flugzeuge von Sundair starten in Berlin-Brandenburg, Dresden, Bremen, Düsseldorf, Leipzig und einigen anderen deutschen Flughäfen. Zu den Zielen gehören Flughäfen im Mittelmeerraum, aber auch auf den Kanarischen Inseln. Die Sundair-Flotte besteht aus neun Flugzeugen des Typen Airbus.

Mit seinen Flügen nahm Sundair zuletzt einen Umsatz von 184 Millionen Euro ein, wie aus Geschäftsberichten des Unternehmens aus dem Jahr 2023 hervorgeht. Die Hälfte der Airline gehören dem Reiseveranstalter Schauinsland-Reisen. Seit 2020 ist Sundair außerdem Partner-Airline von Condor.

Sundair landet auf Platz 7 der größten Airlines in Deutschland. Foto: IMAGO/Wolfgang Simlinger

Platz 6: Discover Airlines

Discover Airlines gehört seit 2021 zur Lufthansa Group. Bereits wenige Jahre nach der Gründung schafft es der Konzern auf einen Umsatz von 1 Milliarde Euro, wie uns ein Unternehmenssprecher der Airline auf Nachfrage mitteilte. 24 Airbusse gehören zur Flotte der Airline. Sie befördern jedes Jahr bis zu 2,5 Millionen Passagiere. Die Flüge starten dabei von den Flughäfen München sowie Frankfurt am Main und gehen an beliebte Urlaubsziele in Europa, der Karibik und Nordamerika.

Bis vor Kurzem waren die Flieger der Fluggesellschaft noch in einem anderen Anstrich unterwegs. Erst 2023 änderte sich der Name von „Eurowings Discover“ in „Discover Airlines“. Vielen war nicht klar, dass auch Eurowings zum Lufthansakonzern gehört. Als die Namensänderung von Lufthansa verkündet wurde, sorgte das also für so manche Verwirrung.

Discover Airlines schafft es im Ranking um die größte deutsche Airline auf Platz 6. Foto: IMAGO/Jochen Tack

Platz 5: SunExpress

SunExpress wurde 1989 von der deutschen Lufthansa und der türkischen Fluggesellschaft Turkish Airlines gegründet. Bis heute hat SunExpress seinen Sitz in Antalya. Viele der Ziele liegen deshalb in der Türkei. Aber auch in Deutschland fliegt die Airline einige Flughäfen mit seiner 72 Maschinen starken Flotte an. Damit macht das Unternehmen einen jährlichen Umsatz von 1,4 Milliarden Euro, wie aus Geschäftsberichten 2023 hervorgeht.

Alle Flieger der Airline sind vom Flugzeugtyp der Boeing 737. Einige von ihnen ziehen durch auffällige Sonderlackierungen großes Aufsehen. Zuletzt waren Flugzeuge im Shaun das Schaf, Playstation und Paw Patrol Look unterwegs. Aber auch in Sachen Fußball mischt SunExpress mit. Eine Maschine fliegt seit Beginn der Kooperation mit Eintracht Frankfurt mit dem Logo des Fußballvereins auf Linienflügen durch ganz Deutschland.

SunExpress sichert sich Platz 5 auf dem Ranking umd die größte deutsche Airline. Foto: IMAGO/foto2press

Platz 4: Condor

Condor liegt mit 1,43 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr knapp auf Platz 4 der größten Airlines in Deutschland. Das geht aus den letzten Umsatzzahlen in Geschäftsberichten der Fluggesellschaft hervor. Zu dem Unternehmen gehören die fünf Partner-Airlines Bulgaria Air, FlyAir41, Marabu, Sundair und Heston Air. Als das Unternehmen 1955 gegründet wurde, war es noch unter dem Namen „Deutsche Flugdienst GmbH“ unterwegs. Ab 1964 investierte Condor dann kurzzeitig auch in Geschäftsreisen. Zu der Zeit flogen Condor Flüge regelmäßig im Auftrag der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen.

Dieses Geschäft erwies sich aber schnell als Fehlinvestition und wurde bereits ein Jahr später eingestellt. Bei einer anderen Sache lag die Airline aber goldrichtig: Seit Gründungsbeginn ist Condor eine der ersten Fluggesellschaften, die Mallorca als Reiseziel anbietet. Das ist bis heute so geblieben und es starten mehrmals in der Woche Flüge auf die Urlaubsinsel.

Condor landet im Vergleich um die größte deutsche Airline auf Platz 4. Foto: IMAGO/Rüdiger Wölk

Platz 3: Eurowings

Eurowings landet mit 2,6 Milliarden Euro Umsatz auf Platz 3 der größten Airlines in Deutschland, wie das Unternehmen selbst auf seiner Webseite schreibt. Gestartet ist Eurowings bei seiner Gründung 1993 noch allein. Wenige Jahre nach der Gründung schloss die Airline eine Kooperation mit der niederländischen Fluglinie KLM. Anfang der 2000’er wurde Eurowings dann auch für Lufthansa interessant.

Die beiden Konzerne entschieden sich für eine Zusammenarbeit. 2004 besaß Lufthansa schon einen Anteil von 49 Prozent an Eurowings. 2011 ging die Airline dann komplett in den Besitz von Lufthansa über. Seitdem ist die Eurowings-Flotte besonders für Kurzstreckenflüge innerhalb Europas zuständig. In der Urlaubssaison gehört der Flughafen Palma zu einem der Ziele, an das sogar mehrmals wöchentlich Passagiere befördert werden.

Eurowings landet auf Platz 3 der größten deutschen Airlines. Foto: IMAGO / Rupert Oberhäuser

Platz 2: Tui

Tui landet mit 20,7 Milliarden Euro Umsatz mit einem großen Vorsprung auf Platz 2, wie aus Geschäftsberichten aus dem Jahr 2023 hervorgeht. Das Unternehmen ist der größte Touristikkonzern weltweit. Einer der Geschäftsbereiche ist Tui fly. Bei der Gründung 1972 flogen die Maschinen von Tui fly noch unter dem Namen Hapag-Lloyd Flug. Dazu kam 2002 das Tochterunternehmen Hapag-Lloyd Express, dessen Flotte für Billigflüge zum Einsatz kam.

2006 änderte sich der Name dann in Tui fly. Heute bietet die Airline den Großteil ihrer Flugtickets als Teil von Pauschalreisen an. Anders als bei anderen Fluggesellschaften findet man bei Tui fly nur die Economy-Class. Einzig einige Zentimeter mehr Beinfreiheit sind auf den Flügen gegen eine Extragebühr zu ergattern. Auch Extraleistungen, wie Decken, Bordunterhaltung und Verpflegung wurden ganz aus dem Programm gestrichen oder sind nur noch gegen eine Gebühr zu erhalten.

Platz 2 der größten deutschen Airlines geht an TUI fly. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Platz 1: Lufthansa Airlines

Lufthansa Airlines ist mit 28,3 Milliarden Euro Umsatz die größte deutsche Airline, wie aus Geschäftsberichten aus dem Jahr 2023 hervorgeht. Das Unternehmen hat mehrere Partner, durch die es dem Konzern möglich ist, Flüge an Ziele weltweit anzubieten. Der Sitz der deutschen Fluglinie ist seit der Gründung 1926 in Köln. Die meisten Flüge starten allerdings aus Frankfurt am Main und München.

Bis 1960 war das noch anders. Viele der Langstreckenflüge starteten davor in Hamburg. Heute hat die Lufthansa eine Flotte von 375 Fliegern. Ein Großteil davon sind Typen des Airbus. Besonders durch die schnelle Reaktion von Lufthansa in den 1970’er Jahren hat sich der Konzern wohl bis heute einen Platz ganz vorne auf dem Markt gesichert. In diesen Jahren wurde das Flugzeug als Massenverkehrsmittel immer beliebter. Lufthansa baute daraufhin sein Streckennetz stark aus.

Die größte deutsche Airline ist Lufthansa. Foto: IMAGO/Daniel Kubirski

Platz Airline Umsatz 1. Lufthansa Airlines 28,3 Milliarden Euro 2. Tui 20,7 Milliarden Euro 3. Eurowings 2,6 Milliarden Euro 4. Condor 1,43 Milliarden Euro 5. SunExpress 1,4 Milliarden Euro 6. Discover Airlines 1 Milliarde Euro 7. Sundair 184 Millionen Euro 8. German Airways 8,5 Millionen Euro Die größten Airlines in Deutschland in einer Tabelle

In Deutschland hat Lufthansa die Nase vorn und holt sich den Sieg der größten deutschen Airline. Im internationalen Vergleich sieht das etwas anders aus. Hier erfährst du, ob Lufthansa auch mit anderen Fluggesellschaften in Europa mithält.