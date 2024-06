Die beste Airline in Deutschland 2024: DAS ist die beste Fluggesellschaft Deutschlands

Besonderer Komfort beim Fliegen fängt für viele schon vor dem Abflug an. Nach oben sind bei vielen Fluggesellschaften keine Grenze gesetzt. Im Luxus-Segment setzen sie auf einen privaten Limousinenservice, VIP-Check-in und eigenes Bordpersonal. Alles auf der Reise in der ersten Klasse ist bis ins letzte Detail durchdacht. Aber auch in der Economy-Class setzen viele Airlines mittlerweile auf praktische Extraleistungen, die das Fliegen angenehmer machen sollen. Wir zeigen dir in diesem Ranking, welche Fluggesellschaften das laut „Skytrax“ 2023 besonders gut geschafft haben. Eine von ihnen geht dabei klar als beste Airline in Deutschland hervor.

Die Strategien der einzelnen Fluggesellschaften könnten unterschiedlicher nicht sein. Während einige auf praktische Pauschalpakete setzten, mit denen man den besten Service zum kleinsten Preis wählt oder mit speziellen Sonderflugzeugen auf sich aufmerksam machen, setzt eine andere auf einen kompletten Neuanstrich – bei dem es an Luxus nicht fehlt.

Platz 4: TUI Airways

Im weltweiten „Skytrax“-Vergleich schafft es Tui Airways zwar nur auf Platz 92. Damit ist die Airline aber einige der wenigen deutschen Anbieter, die es überhaupt in das Ranking geschafft haben. Zum Gründungsbeginn 1972 flogen die Maschinen noch unter dem Namen Hapag-Lloyd Flug. Wenig später kam die Tochtergesellschaft Hapag-Lloyd Express dazu. 2006 änderte sich der Name dann in Tui Airways.

Viele der Tickets sind Teil von Pauschalreisen des Dachunternehmens Tui. Aus diesem Grund sucht man nach Extraleistungen auf einem Flug in der Economy-Class mit Tui Airways vergeblich. Einziger Komfort sind einige Zentimeter mehr Beinfreiheit – allerdings nur gegen eine Extragebühr. Womit Tui aber punktet, sind praktische Servicepakete. Mit dem Premium Paket ist eine kostenlose Stornierung und Umbuchung ohne viel Frust möglich. Auch die VIP-Kundenbetreuung macht das möglich.

Die „Skytrax“-Auszeichnung als beste Airline in Deutschland hat Tui Airways zwar nicht bekommen. Ins Ranking geschafft hat es der Konzern trotzdem. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Platz 3: Eurowings

Eurowings wurde 1993 gegründet. Kurze Zeit später schloss die Airline eine Kooperation mit der niederländischen Fluglinie KLM und der französischen Fluggesellschaft Air France. Damit konnte Eurowings regelmäßig Flüge von Deutschland nach Amsterdam und Paris anbieten. 2001 investierte Lufthansa in das Unternehmen. Anfangs beteiligte sie sich mit nur 24,9 Prozent an Eurowings. 2004 stieg dieser Anteil auf 49 Prozent. Nur wenige Jahre später ging die Airline dann komplett in den Besitz von Lufthansa über.

Seitdem ist die 80 Maschinen starke Flotte besonders für Kurzstreckenflüge innerhalb Europas zuständig. Aber auch außerhalb Europas ist die Fluggesellschaft unterwegs. Im Vergleich mit anderen Airlines weltweit hat es Eurowings deshalb im „Skytrax“-Ranking auf Platz 79 geschafft. Für den Konzern ist das nicht die erste Auszeichnung. 2017 erhielt er vom Flughafen Wien den „Airline Award“. Ein Grund dafür waren die guten Zahlen von Eurowings. Nach einem kurzen Einsturz des Umsatzes zu Corona-Zeiten meldete Eurowings zuletzt eine „historische Gewinnwende“. 2,6 Milliarden Euro Umsatz machte das Unternehmen 2023.

Im Skytrax Vergleich landet Eurowings auf Platz 79. Damit gehört die Airline aber zu einer der besten Deutschlands. Foto: IMAGO / Rupert Oberhäuser

Mehr spannende Themen:

Die beste Airline in Deutschland: DAS ist die beste Fluggesellschaft Deutschlands

Die größte Airline in Europa: Diese Fluggesellschaft macht am meisten Umsatz

Größte Flughäfen Europas: DAS sind die Airports mit den meisten Passagieren des Kontinents

Platz 2: SunExpress

Auch bei SunExpress hat die Lufthansa-Gruppe ihre Finger im Spiel – aber nicht allein. Die Fluggesellschaft wurde 1989 von der deutschen Lufthansa und der türkischen Fluggesellschaft Turkish Airlines gegründet. Bis heute hat SunExpress seinen Sitz in Antalya. Viele der Ziele liegen deshalb in der Türkei. Aber auch in Deutschland fliegt die Airline einige Flughäfen mit seiner 72 Maschinen starken Flotte an. Damit macht das Unternehmen einen jährlichen Umsatz von 1,4 Milliarden Euro. Alle Flieger der Airline sind vom Flugzeugtyp der Boeing. Einige von ihnen ziehen durch auffällige Sonderlackierungen großes Aufsehen auf sich.

Zuletzt waren Flugzeuge im Shaun das Schaf, Playstation und Paw Patrol Look unterwegs. Aber auch in Sachen Fußball mischt SunExpress mit. Eine Maschine fliegt seit Beginn der Kooperation mit Eintracht Frankfurt mit dem Logo des Fußballvereins auf Linienflügen durch ganz Deutschland. Fans des Vereins dürften sich darüber besonders freuen. Worüber sich alle Passagiere auf den Flügen mit SunExpress freuen, ist mehr Platz als in anderen Fliegern. Das Unternehmen wirbt mit einem „Plus an Beinfreiheit“. Vielleicht ist das ein Grund, wie es SunExpress im „Skytrax“-Ranking auf Platz 71 geschafft hat und so zu einer der besten Airlines in Deutschland gehört.

SunExpress ist laut Skytrax eine der besten Airlines in Deutschland. Foto: IMAGO/foto2press

Platz 1: Lufthansa

Die Lufthansa Group hat 300 Tochterunternehmen. Den größten Teil des Konzerns macht die Lufthansa Airline aus. 28,3 Milliarden Euro Umsatz hat sie zuletzt in die Kassen der Lufthansa Group gespült. Damit gehört die Airline nicht nur zur größten in Deutschland. Auch in Europa liegt sie der Konkurrenz weit voraus. Damit schneidet der Konzern auch beim „Skytrax“-Ranking mit dem Platz 21 ab. Flüge von Lufthansa sind in zwei Gruppen eingeteilt: Passagier-Flüge und Cargo-Services. Passagierflüge sind dabei das weitaus größere Geschäftsfeld. Die wickeln bei Lufthansa gleich mehrere Partner-Airlines ab: Swiss Airline, Australian Airline, Brussels Airlines, Discover Airlines und Eurowings.

Ein besonderes Plus in Sachen Komfort für Fluggäste führte Lufthansa im Mai 2024 ein. Rund 80 Maschinen wurden im neuen Design der Allegris-Kabine ausgestattet. Den Anfang machten Flüge nach Toronto und Vancouver. Bald folgen Chicago, Montreal, Shanghai und San Francisco. In allen Klassen warten in der modernisierten Kabine neue Sitze, eine Beleuchtung, die Jetlag verringern soll und ein größeres Inflight Entertainment System auf die Passagiere. Richtig luxuriös wird es in der First-Class. Die neuen Doppelsuiten sind die größten weltweit. In der Economy-Class freuen sich Fluggäste immerhin über einige Zentimeter mehr Beinfreiheit.

Lufthansa schafft es im Skytrax Ranking auf Platz 21 und schneidet so als beste Airline in Deutschland ab. Foto: IMAGO/Rüdiger Wölk

Platz Fluggesellschaft 1. Lufthansa 2. SunExpress 3. Eurowings 4. TUI Airways Die besten Fluggesellschaften in Deutschland in einer Tabelle

Die besten Airlines in Deutschland sind jeden Tag auf den Flughäfen in Europa und der ganzen Welt unterwegs. Lufthansa ist dabei die Fluggesellschaft, die es auch mit der internationalen Konkurrenz aufnimmt. Sie schafft es auch ins Ranking um die beste Fluggesellschaft in Europa.