Die größte Airline in Europa: Diese Fluggesellschaft macht am meisten Umsatz

Weltweit gibt es mehr als 1.500 Fluggesellschaften. Sie fliegen jeden Tag unzählige Passagiere an ihre Ziele. Allein in Europa sind es knapp 27.000 Flüge – und das an einem Tag. Pro Jahr steigt diese Zahl schnell in den Millionen-Bereich. Kaum auszudenken, wie hoch der Umsatz der einzelnen Airlines in Europa ist.

Zu Corona-Zeiten wurde diesen Zahlen zwar ein großer Dämpfer verpasst. Mittlerweile haben sich die meisten Airlines aber wieder erholt und starten mit ihren Flugzeugen wieder regelmäßig von Flughäfen aus ganz Europa. Besonders ein deutsches Unternehmen findet sich im Ranking um die größten Airlines Europas auf einem mehr als soliden Platz wieder. Bei dem Ranking der größten Airlines Europas berufen wir uns auf den Umsatz der einzelnen Fluggesellschaften vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 laut dem „Airfinance Journal“.

Platz 10: SAS Group

Zur SAS Group gehören mehrere Fluggesellschaften. Die Größte davon ist die Scandinavian Airlines. Mit 2,8 Millionen Euro macht die Tochtergesellschaft einen Hauptteil des Umsatzes der SAS Group aus. Insgesamt macht die Holdinggesellschaft einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro jährlich.

Die Airlines der SAS Group sind besonders auf Flugreise in den skandinavischen Regionen spezialisiert. Dort machen die Fluggesellschaften der Holdinggesellschaft die meisten Flüge aus. Dazu haben die Airlines noch viele weitere Ziele in Europa. Aber auch Interkontinental-Flüge stehen auf dem Programm.

Ein Flieger der SAS im Landeanflug auf den Flughafen Zürich. Foto: IMAGO/dieBildmanufaktur

Platz 9: Wizz Air

Wizz Air ist der Spezialist unter den Billigflug-Anbietern. Die Airline macht mit seiner 196-Flugzeugen starken Flotte pro Jahr einen Umsatz von 3,7 Milliarden Euro. Die Taktik der Fluggesellschaft ist, Flughäfen in der Nähe großer Städte anzufliegen. So sparen sie sich die höheren Start- und Landegebühren an größeren Flughäfen. Trotzdem ist das Streckennetz von Wizz Air weit ausgebaut. Die Airline fliegt neben Europa auch Ziele in Asien und Nordafrika an.

Auf ihren Flügen befördert das Unternehmen jedes Jahr über 50 Millionen Passagiere. Aus der Corona-Pandemie ist die Airline als eine von wenigen als Gewinner hervorgegangen. Während andere Fluggesellschaften ihr Geschäft stark einschränken mussten, erweiterte die Airline ihr Angebot sogar.

Wizz Air steht im Ranking der größten Airlines in Europa auf Platz 9. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Platz 8: Jet2

Die Airline Jet2 hat ihren Hauptsitz in Großbritannien. Genauer gesagt in Leeds, einer Stadt im Norden des Landes. Unter der Fluggesellschaft fliegen auch Flugzeuge der Tochterfirma Jet2holidays. Die verfolgt einen etwas anderen Plan, als das Dachunternehmen: Hier werden ganze Komplettpakete verkauft. Flug, Hotel und Freizeitbeschäftigungen im Urlaub gibt es bei dem Unternehmen in einem.

Bei Jet2 stehen dagegen alle Zeichen auf Billigflüge. Stolze 5,6 Milliarden Euro Umsatz hat die Fluggesellschaft damit im Betrachtungszeitraum gemacht und landet damit auf Platz 8 der umsatzstärksten Airlines in Europa.

Jet2 bietet oft günstige Urlaubsflüge an und ist deshalb eine beliebte Airline in Europa. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Platz 7: Iberia

Iberia ist die größte Fluggesellschaft in Spanien. Im europaweiten Ranking hat die Airline es nur auf Platz 7 gebracht. Trotzdem wandern jährlich immer noch satte 5,7 Milliarden Euro auf das Konto des Unternehmens. Gegründet wurde es bereits 1927. Mitgeholfen hat dabei die damalige Deutsche Lufthansa mit umgerechnet knapp 6 Millionen Euro. Heute hält die Deutsche Lufthansa allerdings keine Anteile mehr an der spanischen Airline.

Ein Passagierflug von Iberia startet vom Flughafen Düsseldorf. Foto: IMAGO/Rüdiger Wölk

Platz 6: Easyjet

Die britische Fluggesellschaft Easyjet schließt sich aus mehreren Unternehmen zusammen. Dazu gehören Easyjet Switzerland und Easyjet Europe. Zusammen fliegen sie jährlich einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro ein. Für die Passagiere bieten die Flüge der Airline oft nur den nötigsten Komfort. Bei der Billigfluggesellschaft muss man für alle Extraleistungen nämlich in die Tasche greifen.

Weitere spannende Themen:

Die beste Airline in Europa: DAS sind die beliebtesten Fluggesellschaften Europas

Die größten Fluggesellschaften in Deutschland: Das ist die größte deutsche Airline

Größte Flughäfen Europas: DAS sind die Airports mit den meisten Passagieren des Kontinents

Bei Reisenden kommt diese Taktik aber an. Fast 70 Millionen Passagiere haben die Airlines jedes Jahr. Oft genug steht das Unternehmen aber wegen seinem Umgang mit Passagieren auch in der Kritik. Bei der Bezahlung der Mitarbeiter finden sich auch einige Negativ-Schlagzeilen über den Fluganbieter. Die sind oft unzufrieden mit ihren Gehältern.

Die farbigen easyJet Flieger bringen die Passagiere an viele Ziele weltweit. Foto: IMAGO/NurPhoto

Platz 5: Ryanair

Auch Ryanair gehört zu den Billigflug-Anbietern. Die Masche zieht auch hier: 11,4 Milliarden Euro hat die Fluggesellschaft im Betrachtungszeitraum eingenommen. Die meisten ihrer Flüge steuert die Airline von dem Hauptsitz aus Dublin. Von dort aus fliegen fast alle der 300 Flugzeuge der Airline Ziele in Europa an.

Jedes Jahr sind mit ihnen fast 100 Millionen Passagiere unterwegs – viele von ihnen auf Kurzstreckenflügen. Einige der Flüge gehen aber auch an weiter entfernte Ziele wie Marokko.

Über 100 Millionen Passagiere fliegen jedes Jahr mit RyanAir. Foto: IMAGO/NurPhoto

Platz 4: British Airways

British Airways hat es mit 14,7 Milliarden Euro Umsatz auf Platz 4 der größten Airlines in Europa geschafft. Die Fluggesellschaft besteht noch nicht so lange, wie manch andere Airlines. 1974 startete das erste Flugzeug des Konzerns.

Die britische Fluggesellschaft hat seine Gewinne schnell ausgebaut. Das klappt, indem sie ihre Finger auch bei anderen Airlines im Spiel hat. Fast 14 Prozent Geschäftsanteile hält das Unternehmen an der spanischen Fluggesellschaft Iberia, die in diesem Ranking auf Platz 7 gelandet ist.

British Airways schafft es im Ranking um die größten Airlines in Europa auf Platz 4. Foto: IMAGO/NurPhoto

Platz 3: Turkish Airlines

Im weltweiten Vergleich der größten Fluggesellschaften liegt Turkish Airline auf Platz 8. In Europa schafft das Unternehmen es mit 18,8 Milliarden Euro Umsatz von Mitte 2022 bis 2023 sogar unter die Top-3. Die Airline befördert jedes Jahr knapp 83 Millionen Passagiere. Häufig starten sie vom Hauptsitz in Istanbul. Von dort aus fliegt die Fluggesellschaft Ziele in fast der ganzen Welt an.

2022 startete Turkish Airlines eine Umwelt-Kampagne, unter der auch mit Biotreibstoff angetriebener Airbus flog. Foto: IMAGO/NurPhoto

Platz 2: Air France – KLM

Auch Air France und KLM haben es schon in das Ranking der größten Fluggesellschaften der Welt geschafft. Im Vergleich um die größten Airlines in Europa liegen sie mit 28,2 Milliarden Euro Umsatz fast an der Spitze. Die beiden Fluggesellschaft sind als Holdinggesellschaft mit Sitz in Paris zusammengeschlossen. Von diesem Flughafen starten auch viele Flieger der über 500 Flugzeugen starken Flotte in die Lüfte.

Air France und KLM sind nur knapp am ersten Platz im Ranking um die größten Airlines in Europa vorbeigeschrammt. Foto: IMAGO/NurPhoto

Platz 1: Lufthansa Group

Die größte Airline in Europa ist die Lufthansa Group. Der Konzern hat insgesamt 300 Tochterunternehmen. Den größten Teil der Unternehmensgruppe macht aber die Lufthansa Airline aus. 35,4 Milliarden Euro Umsatz hat sie in die Kassen der Lufthansa Group gespült.

Dazu kommen noch andere Airlines. Die sind bei Lufthansa in zwei Gruppen eingeteilt: Passagier-Airlines und Kargo Services. Zu den Passagier-Airlines gehören SWISS Airline, Australian Airline und Eurowings.

Lufthansa steht im Ranking um die größten Airlines in Europa und weltweit auf einem guten Platz. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Platz Fluggesellschaft Umsatz 1. Lufthansa Group 35,4 Milliarden Euro 2. Air France – KLM 28,2 Milliarden Euro 3. Turkish Airlines 18,8 Milliarden Euro 4. British Airways 14,7 Milliarden Euro 5. Ryanair 11,4 Milliarden Euro 6. Easyjet 7,7 Milliarden Euro 7. Iberia 5,7 Milliarden Euro 8. Jet2 5,6 Milliarden Euro 9. Wizz Air 3,7 Milliarden Euro 10. SAS Group 3,5 Milliarden Euro Die größten Fluggesellschaften Europas gemessen am Umsatz in einer Tabelle.

Im Ranking um die größten Airlines der Welt finden sich einige Fluggesellschaften wieder, die auch im Kampf um die größte Airline in Europa nicht schlecht dastehen.