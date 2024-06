Die größten Airlines der Welt: DAS sind die Fluggesellschaften mit dem höchsten Umsatz

Fliegen bedeutet für die Meisten von uns auch immer Urlaubszeit. Fast jeder kennt das Gefühl im Flugzeug zu sitzen. Mit jeder Minute wird die Vorfreude auf den kommenden Urlaub größer. Umso wichtiger ist es, dass man eine verlässliche Airline wählt. Ansonsten kann es schnell zu Ärger am Flughafen oder im Flugzeug selbst kommen. Verspätete Flüge, Flugausfälle oder Gedränge beim Einchecken sind Aufreger, die häufiger vorkommen. Das passiert zwar auch bei den größten Airlines der Welt. In den meisten Fällen kommen die Passagiere aber ohne Probleme an das gewünschte Ziel.

Allein in Deutschland sind jedes Jahr fast 200 Tausend Menschen mit dem Flieger unterwegs. Die meisten davon heben mit den größten Airlines ab. In Deutschland sind die Fluggesellschaften Lufthansa, Ryanair und Eurowings besonders oft unterwegs. Sie fliegen aber nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern landen auf Zielen auf der ganzen Welt. Und da gibt es einige Airlines, die zwar in Deutschland nicht allzu bekannt sind, auf dem gesamten Markt aber zu den ganz Großen gehören. Besonders ein Land räumt in diesem Ranking ganz klar ab. In diesem Ranking richten wir uns nach dem Umsatz der Fluggesellschaften im Jahr 2022 laut „Forbes“

Platz 10: International Airlines

Auf Platz 10 der größten Airlines auf der Welt hat es International Airlines geschafft. Die Holding-Gruppe gibt es seit 2011. In dem Jahr haben sich die beiden Airlines British Airways und Iberia dazu entschieden, gemeinsame Sache zu machen und unter dem Namen International Airlines Group zu fliegen. Mittlerweile gehören zu dem Konzern noch mehr Fluggesellschaften: Vueling und Aer Lingus sind dazu gekommen.

Insgesamt fliegen fast 600 Flugzeuge von den International Airlines um die ganze Welt und machen dabei jedes Jahr Milliarden-Umsätze. 2022 waren es 9,1 Milliarden Euro. Die meisten der Flugzeuge gehören zum Modell AirbusA320ceo. Zwar hat es die Fluggesellschaft nicht auf die ersten Plätze im Ranking um die größte Airline der Welt geschafft, in Europa ist sie aber auf Platz drei.

Iberia ist eine Tochtergesellschaft der International Airlines. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Platz 9: China Eastern Airlines

Der Hauptsitz der China Eastern Airlines ist Shanghai. Kein Wunder also, dass die Airline viele Passagiere im asiatischen Raum befördert. Aber auch International ist die Fluggesellschaft mehr als erfolgreich unterwegs. Zu ihren Zielen gehören Nordamerika, Australien und Europa.

In Deutschland fliegt die Airline nur ein einziges Ziel an. Die asiatische Airline landet regelmäßig auf dem Flughafen in Frankfurt am Main. Er ist Dreh- und Angelpunkt im internationalen Flugbetrieb und auch bei der China Eastern Airlines ein häufig angepeiltes Ziel. Weltweit sind über 100 Millionen Passagiere mit den 621 Flugzeugen der Airline unterwegs. Dementsprechend hoch ist der Umsatz der China Eastern: Der liegt in einem Jahr locker mal im Milliarden-Bereich. 2022 waren es stolze 9,5 Milliarden Euro.

Die China Eastern Airlines fliegt regelmäßig Ziele im asiatischen Raum an und gehört hier zu einer der größten Fluggesellschaften. Foto: IMAGO/imagebroker

Platz 8: Turkish Airlines

Die Turkish Airline ist ein ganzes Stück näher an Deutschland gelegen. Umso häufiger landen Flieger dieser Fluggesellschaft bei uns. 11 Flughäfen fliegt das Unternehmen in Deutschland regelmäßig an. Frankfurt am Main steht auch hier auf dem Plan. Dazu kommen Berlin-Brandenburg, Düsseldorf, Bremen, Hamburg, Hannover, Köln/Bonn, Leipzig/Halle, München, Nürnberg und Stuttgart.

Eine Besonderheit gibt es an der Fluggesellschaft. Fast die Hälfte der Anteile gehören der Türkei. Damit ist die Airline eine teilstaatliche Fluggesellschaft. Für den türkischen Staat lohnt sich diese Investition. 2023 hat das Unternehmen knapp 10 Milliarden Euro Umsatz gemacht.

Die Fuggesellschaft Turkish Airlines gehört zu den größten der Welt. Foto: IMAGO/NurPhoto

Platz 7: China Southern Airlines

Der Hauptsitz der China Southern Airlines ist nur einen Katzensprung vom Hauptsitz der China Eastern Airlines in Shanghai entfernt – zumindest mit dem Flugzeug. Gerade einmal etwas mehr als zwei Stunden fliegt man von dort bis nach Guangzhou. Auf dem asiatischen Markt hat die China Southern Airlines die Nase vorn. Ihre 660 Flugzeuge machen jährlich einen Umsatz von 127 Milliarden Renminbi. Das sind immer noch stolze 14,46 Milliarden Euro und damit ein doppelt so hoher Umsatz im Vergleich zum Vor-Platzierten. China Southern Airlines ist die größte Airline in Asien und somit auch China.

Bei der China Southern Airlines sieht es ähnlich aus, wie bei seinem Namensvetter. Die Fluggesellschaft fliegt besonders häufig Ziele im asiatischen Raum an. In Deutschland gehört der Flughafen in Frankfurt am Main zum einzigen Zielflughafen. Während der Corona-Pandemie wurde der aber zeitweise sogar komplett gestrichen. Mittlerweile gibt es wieder regelmäßig Direktflüge von Guangzhou nach Frankfurt. Gerade einmal 11 Stunden ist man mit der Airline zwischen diesen Zielen unterwegs.

Ein Airbus der Fluggesellschaft China Southern Airlines am Flughafen in Frankfurt am Main. Foto: IMAGO/imagebroker

Platz 6: Southwest Airlines

Die Southwest Airlines befördert jedes Jahr Millionen Passagiere mit ihrer über 800 starken Flotte um die ganze Welt. Auf dem Ranking der Airlines mit dem höchsten Umsatz landet das Unternehmen zwar nur auf Platz 6 – im Bereich der Billigflüge ist der Konzern dafür nicht nur der klare Anführer, sondern auch Pionier. Das Unternehmen hat sich seit seiner Gründung 1967 auf Billigflüge spezialisiert.

Die Taktik kommt an: Der Umsatz der Airline lag 2022 bei knapp 14,49 Milliarden Euro. Damit liegt die Airline knapp vor ihrem direkten Konkurrenten der China Southern Airlines. Eine Besonderheit gibt es bei den Flugzeugen der Airline. Einige ihrer Flieger sind mit der Flagge eines Bundesstaats foliert. Ein ganz schöner Hingucker, wenn auf einmal ein Flieger im Look der Kalifornien-Flagge zum Landeanflug ansetzt.

Ein Flieger der Southwest Airlines in der Flagge des Bundesstaates Texas. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Weitere spannende Themen:

Die größte Airline in Europa: Diese Fluggesellschaft macht am meisten Umsatz

Die besten Airlines der Welt: DAS ist die beste Fluggesellschaft

Größte Flughäfen in Deutschland: DAS sind die Airports mit den meisten Passagieren in der Bundesrepublik

Platz 5: Air France – KLM

Die beiden Fluggesellschaften Air France und KLM dürften vielen ein Begriff sein. Sie bilden ein gemeinsames Unternehmen. 200 Flughäfen fliegt die Airline Air France an. KLM kommt auf stolze 162 Flugziele. Der erste Flieger von Air France ist 1933 in die Lüfte gestiegen. Bei KLM war das sogar noch früher. Die Airline wurde 1919 gegründet. Damit ist KLM die älteste Fluggesellschaft der Welt.

Knapp 15,5 Milliarden Euro haben die beiden Airlines 2022 eingenommen. Ihre Flüge gehen dabei fast um die ganze Welt. Unauffälliger sind aber eher die Flieger der Air France. Sie sind mit einem schlichten dunkelblauen Schriftzug versehen. KLM wagt mit einer hellblauen Lackierung etwas mehr Farbe. Je nach Flugzeugtyp gibt die Airline ihren Flugzeugen außerdem Namen von Sehenswürdigkeiten, Städten oder Blumen. So ist bei KLM zum Beispiel eine Boeing 787-9 Sonnenblume unterwegs.

KLM ist eine der ältesten Fluggesellschaften weltweit und ist seit seiner Gründung 1919 eine beliebte Airline. Foto: IMAGO/NurPhoto

Platz 4: Deutsche Lufthansa

Die einzige deutsche Airline, die es unter die Top 10 der größten Fluggesellschaften der Welt geschafft hat, ist Lufthansa. 2022 lagen ihre Einnahmen bei über 18 Milliarden Euro. Dabei musste die Airline 2020 erst einen kleinen Dämpfer verkraften. Durch die Corona-Pandemie ist der Konzern, wie viele andere Fluggesellschaften, ganz schön ins Straucheln gekommen. Kein Wunder, immerhin wurde Flugreisen lange ein Riegel vorgeschoben. Der Staat entschied sich also dazu, Lufthansa mit einem milliardenschweren Hilfspaket zu unterstützen.

2021 zahlte Lufthansa den Vorschuss zurück. Mittlerweile fliegt die 280 starke Flotte wieder um die ganze Welt. Die meisten davon starten vom Flughafen Frankfurt am Main und vom Flughafen München.

Lufthansa ist die einzige deutsche Fluggesellschaft unter den Top-10. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Platz 3: United Airlines Holdings

Die United Airlines Holdings besteht aus zwei Fluggesellschaften: United Airlines und Continental Airlines. Die beiden Fluggesellschaften haben sich 2010 zusammengetan. United Airlines Holdings ist dabei die Dachgesellschaft, unter der die beiden Airlines fliegen.

United Airlines ist die größere der beiden und gehört so zu einer der größten Fluggesellschaften der Welt. Sie befördert jedes Jahr knapp 150 Millionen Menschen. Continental Airlines hatte 2013 rund 90 Millionen Passagiere. Zusammen nahmen die beiden Tochtergesellschaften 2022 fast 27 Milliarden Euro ein. Ihre Flotte besteht aus 780 Maschinen. Die Hauptziele des Unternehmens liegen in Nord- und Südamerika. In Nordamerika, genauer Chicago, findet man auch den Hauptsitz der Airline.

Die United Airlines ist eine Tochterunternehmen der United Airlines Holding. Foto: IMAGO/NurPhoto

Platz 2: American Airlines Group

Auch der Platz zwei der umsatzstärksten Fluggesellschaften der Welt bleibt in den USA. Die American Airlines Group machte 2022 einen Umsatz von fast 32 Milliarden Euro. Der Konzern gehört zum Dachunternehmen United Express. Dazu kommen noch das Frachtunternehmen United Cargo sowie United Technical Operations, unter dessen Name der Konzern Flugzeuge repariert. Insgesamt gehören fast 100.000 Mitarbeiter zu den Unternehmen. Seine 946-starke Flotte fliegt jedes Jahr Ziele in der ganzen Welt an.

Die American Airlines Group verpasst im Ranking knapp den Platz 1. Foto: IMAGO/NurPhoto

Platz 1: Delta Air Lines

Platz eins der größten Fluggesellschaften der Welt geht wieder an die USA. Delta Air Lines ist eine Airline mit Sitz in Atlanta. Seit 1928 fliegen die Flugzeuge des Konzerns unter dem Namen Delta. Seitdem hat sich die Airline besonders auf Ziele in den USA fokussiert. Aber auch in Deutschland landen regelmäßig Flugzeuge von Delta. Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart und Düsseldorf gehören zu den Flughäfen.

2022 machte der Konzern einen Umsatz von 32,2 Milliarden Euro. Mit einer 958-starken Flotte wird es wohl schwierig für seine Konkurrenz werden, Delta einzuholen.

Delta Airlines führt mit einem Umsatz von 32,2 Milliarden Euro das Ranking um die größten Airlines der Welt an. Foto: IMAGO/Rüdiger Wölk

Platz Fluggesellschaft Umsatz 1. Delta Air Lines 32,2 Milliarden 2. American Airlines Group 32 Milliarden 3. United Airlines Holdings 27 Milliarden 4. Deutsche Lufthansa 18 Milliarden 5. Air France – KLM 15,5 Milliarden 6. Southwest Airlines 14,49 Milliarden 7. China Southern Airlines 14,46 Milliarden 8. Turkish Airlines 10 Milliarden 9 China Eastern Airlines 9,5 Milliarden 10. International Airlines 9,1 Milliarden Top 10 der größten Fluggesellschaften der Welt

Im Ranking um die Flughäfen mit den meisten Passagieren der Welt findet sich ein Land wieder, um das es auch im Rennen um die größten Fluggesellschaften nicht schlecht steht.