Die besten Airlines der Welt 2024: DAS ist die beste Fluggesellschaft

Wenn es in den Urlaub gehen soll, fällt die Wahl bei Vielen auf das Flugzeug. Damit spart man sich oft kostbare Zeit, die man lieber im Urlaub nutzt. Ärgerlich wird es nur, wenn mal nicht alles so klappt, wie geplant. Umso wichtiger ist es, dass man sich auf die Fluglinie, mit der man fliegt, verlassen kann. Bei den besten Airlines der Welt hat man damit meistens die wenigsten Sorgen. Aber welche Fluggesellschaft ist die Beste?

Viele der besten Airlines stellen mit einem leichten Check-In und viel Komfort während des Fluges sicher, dass sich ihre Passagiere rundum wohlfühlen. Wir zeigen dir in diesem Ranking, welche Airline laut „Skytrax“ 2023 die Beste war. Ein paar der Fluglinien überraschen dabei mit speziellen Exra-Leistungen, die man normalerweise vielleicht nicht erwartet.

Platz 10: Korean Air

Korean Air befördert Passagiere und Frachten durch die ganze Welt. Für Passagiere sehen die Flüge mit Korean Air logischerweise etwas komfortabler aus, als für Güter. Aber auch im Vergleich zu anderen Airlines kann sich das Angebot an Bord von Korean Air sehen lassen.

In der Ersten Klasse warten koreanische Gerichte, Champagner, eine geräumige Suite und Service rund um die Uhr auf die Passagiere, die es sich leisten können. Einer von ihnen war das allerdings nicht genug. Sie machte mit einem „Nuss-Skandal“ 2014 auf sich aufmerksam. Die Tochter des Airline-Chefs beschwerte sich während eines Fluges darüber, dass ihr Nüsse nicht auf einem Teller, sondern in der Tüte serviert wurden. In ihrem Wutausbruch forderte sie, dass der Start des Fliegers gestoppt wird, was der Pilot dann auch tatsächlich tat.

Korean Air schafft es im Ranking der besten Airlines der Welt auf Platz zehn. Foto: IMAGO/Rüdiger Wölk

Platz 9: EVA Air

EVA Air ist eine Fluglinie mit Sitz in Taipeh. Die Stadt in Taiwan ist das Drehkreuz der Airline. Von dort fliegen die Flugzeuge viele Ziele in Japan, den Philippinen, Vietnam, Bali und mehr an. In Deutschland fliegt die Fluggesellschaft sogar im Non-Stop-Flug von Taipeh den Airport in München an.

Die Airline hat erst vor Kurzem die Innenausstattung seiner Flugzeuge erneuert. Das könnte dabei geholfen haben, dass die EVA Air auf Platz neun der besten Airlines der Welt landet. Die Economy Class ist jetzt mit neuen Sitzen und Monitoren ausgestattet. In der Business Class sieht das nochmal eine Nummer luxuriöser aus. Hier warten ein Bett, Sichtschutzwände und extra Service auf die Passagiere.

EVA Air landet im Vergleich der besten Airlines der Welt auf Platz neun. Foto: IMAGO/Wolfgang Simlinger

Platz 8: Cathay Pacific Airways

Cathay Pacific Airways wurde 1946 gegründet. 1960 expandierte die Airline und führte neben vielen neuen Flugzielen auch eine Economy und eine First Class ein. Mittlerweile hat sich das Angebot der Airline etwas erweitert. Die Passagiere können zwischen First Class, Business Class, Premium Economy Class und Economy Class wählen.

Während man für ein Ticket in der First und Business Class noch ordentlich in die Tasche greifen muss, lohnt sich ein Blick auf die Premium Economy Class. Ein Ticket gibt es schon ab 200 Euro Aufpreis im Vergleich zur Economy Class. Dafür bekommt man 20 Zentimeter mehr Beinfreiheit, 5 Kilogramm mehr Freigepäck, einen komfortableren Check-In und ein größeres Essensangebot.

Cathay Pacific startet im Ranking durch und sichert sich Platz acht. Foto: IMAGO/Rüdiger Wölk

Platz 7: Air France

Air France ist neben der Turkish Airlines eine europäische Fluggesellschaft unter den besten zehn weltweit. Die französische Fluglinie landet auf dem skytrax Ranking kurz hinter der Turkish Airlines auf Platz sieben. Ähnlich wie bei Cathay Pacific Airways gibt es auch bei Air France eine Premium Economy Class.

Im Luxus-Segment sieht das ein paar Schritte komfortabler aus. In Frankreich können sich Gäste zu mehreren Flughäfen chauffieren lassen und dann in die La Première Lounge einchecken. Im Flugzeug selbst wartet eine der vier privaten Suiten auf die Gäste. Dafür liegt ein Ticket von Paris nach New York schnell nicht mehr, wie bei der Economy Class, bei 1.000 Euro, sondern bei über 10.000 Euro.

Air France ist eine der zwei europäischen Airlines im Ranking der besten Airlines der Welt. Foto: IMAGO/NurPhoto

Platz 6: Turkish Airlines

Turkish Airlines ist die zweite europäische Fluggesellschaft, die sich einen Platz im skytrax Ranking um die besten Airlines der Welt ergattert. Bei der Airline hatte die Premium Economy Class allerdings nicht so viel Erfolg, wie bei seiner Konkurrenz aus Frankreich. 2016 entschied sich die Turkish Airlines dazu, das Angebot wegen mangelnder Nachfrage einzustellen.

Trotzdem punktet die Fluglinie mit dem Angebot der Business und Economy Class. 2018 erst wurde die Ausstattung der Economy Class erneuert. Dazu gibt es auf internationalen Flügen, die mehr als fünf Stunden dauern, ein Reiseset mit einer Schlafmaske, Ohrstöpseln, Socken, Zahnbürste/-paste und Feuchtigkeitscreme. Mit kleinen Extras dieser Art sticht die Airline gegenüber anderen hervor und sichert sich so einen soliden Platz im Ranking.

Die Flotte der Turkish Airlines hat Air France im Ranking knapp überholt. Foto: IMAGO/NurPhoto

Platz 5: Japan Airlines

Im skytrax Ranking steht die japanische Airline auf Platz fünf der besten Fluglinien weltweit. Laut Flightstats gehört sie dazu zu einer der pünktlichsten Fluggesellschaften. Die Japan Airlines hat es außerdem sogar auf Platz eins im skytrax Ranking um die weltweit beste Economy Class geschafft. Mit dieser Airline kann also scheinbar wenig schiefgehen, wenn man den Rankings glaubt.

In einigen Maschinen der Flotte haben die Sitzplätze im Vergleich zu anderen Airlines extra viel Beinfreiheit. Das macht sich besonders auf Langstreckenflügen bezahlt. Ein spezielles Extra, mit dem die Airline außerdem lockt, ist ein Snackbereich, von dem sich Passagiere während des Fluges bedienen können.

Japan Airlines steht im Ranking um die besten Fluggesellschaften der Welt in der soliden Mitte. Foto: IMAGO/Rüdiger Wölk

Platz 4: Emirates

Emirates ist eine der größten Fluggesellschaften der Welt und im skytrax Ranking um die beste Fluggesellschaft auf Platz vier. Die Airline wurde 1985 gegründet und ist damit vergleichsweise jung. Trotzdem konnte Emirates sich schnell einen Namen machen. Dabei hat auch die Werbestrategie der Fluglinie geklappt.

2006 beförderte sie während der Fußball-Weltmeisterschaft als offizieller Partner viele Sportler. Dazu sponsert die Airline mehrere Fußballvereine, wie den AC Mailand, FC Arsenal und Real Madrid. Obwohl die Fußballstars wahrscheinlich nicht in der Economy Class geflogen sind, kann sich auch die sehen lassen. Besonders der Service von Emirates und die Unterhaltung an Bord wird oft gelobt.

Emirates überzuegt im Vergleich mit Service und Bordausstattung. Foto: Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Platz 3: ANA All Nippon Airways

ANA All Nippon Airways steht im skytrax Ranking auf Platz drei der besten Airlines weltweit. Besonders mit ihrem Service hat es die Fluggesellschaften zu dieser Bewertung geschafft. In Rankings um die beste Betreuung am Flughafen, die sauberste Airline weltweit und den besten Service asiatischer Airlines hat es All Nippon Airways jeweils sogar auf Platz eins geschafft.

Ein besonderer Sitzplatz wartet mit dem ANA COUCHii auf die Passagiere. Damit ist die ANA Airways die einzige japanische Fluggesellschaft, die einen Sitzplatz mit Couchfunktion anbietet. Auf diesen Sitzplätzen lassen sich die Beinablagen der angrenzenden Sitze zu einer extra Liegefläche umfunktionieren. Das ist bis jetzt allerdings nur auf einem einzigen Flug möglich: Im Airbus A380 zwischen Narita und Honolulu.

ANA All Nippon Airways sicherte sich im diesjährigen Vergleich zum ersten Mal Platz drei im Ranking der besten Airlines der Welt. Foto: IMAGO/SOPA Images

Weitere spannende Themen:

Die größte Airline in Europa: Diese Fluggesellschaft macht am meisten Umsatz

Die beste Airline in Deutschland: DAS ist die beste Fluggesellschaft Deutschlands

Größte Flughäfen der Welt: DAS sind die Airports mit den meisten Passagieren weltweit

Platz 2: Qatar Airways

Qatar Airways hat den Sieg um die beste Fluggesellschaft weltweit knapp verfehlt. Trotzdem landet die arabische Fluglinie auf Platz zwei im skytrax Ranking. In den Vorjahren sicherte sich Qatar Airways noch den ersten Platz. Dafür sorgte vor allem der Service der Fluglinie. Der erhielt in den Bewertungen oft Bestnoten.

Auch die Business Class strahlt in diesen Rankings. Wer sich ein Ticket leisten kann, freut sich auf eine vollausgestattete Lounge am Flughafen und Suites, die die ihrer Konkurrenten locker in den Schatten stellen. Weitaus günstiger sieht es in der Economy Class aus, die trotzdem überzeugt. Besonders für Studenten hält Qatar Airways ein spezielles Angebot parat. Sie können zu Sondertarifen fliegen und mehr Gepäck mit an Bord nehmen.

Qatar Airways wurde zwar vom ersten Platz verdrängt, kann sich aber trotzdem noch über Platz zwei der besten Fluglinien freuen. Foto: IMAGO/NurPhoto

Platz 1: Singapore Airlines

Singapore Airlines ist laut skytrax die beste Fluggesellschaft der Welt. Auch in anderen Rankings überzeugte die Airline und hat im Vergleich zu anderen Fluglinien die meisten Auszeichnungen.

Besonders der Service steht in diesen Rankings häufig ganz oben. Das zeigt sich auch in dem Angebot, das Singapore Airlines für seine Passagiere parat hat. An Bord finden viele Passagiere das Unterhaltungsprogramm der Fluggesellschaft besser, als das anderer. Am Flughafen können bei Aufenthalten sogar Stadttouren durch Singapur gebucht werden.

Singapore Airlines startet in diesem Ranking richtig durch und landet auf Platz eins der besten Airlines der Welt. Foto: IMAGO/Rüdiger Wölk

Platz Fluggesellschaft 1. Singapore Airlines 2. Qatar Airways 3. ANA All Nippon Airways 4. Emirate 5. Japan Airlines 6. Turkish Airlines 7. Air France 8. Cathay Pacific Airways 9. EVA Air 10. Korean Air Die besten Fluggesellschaften der Welt.

Singapore Airlines sichert sich im skytrax Ranking um die besten Fluggesellschaften der Welt den ersten Platz. Damit verdrängt sie Qatar Airways, die davor noch als Sieger aus dem Ranking hervorging. Ob die Airlines auch zu den größten Fluggesellschaften der Welt gehören, liest du hier.