Die beste Airline in Europa 2024: DAS sind die beliebtesten Fluggesellschaften Europas

Die Suche nach der besten Flugverbindung kann schnell den letzten Nerv rauben. Das kostet nicht nur viel Zeit, sondern verdirbt auch die Vorfreude auf den langersehnten Urlaub. Damit die Zeit im Flugzeug so angenehm wie möglich ist, setzen einige Fluggesellschaften mittlerweile auf extra Angebote während des Fluges und am Airport. So sichern sie sich auch einen Platz im Skytrax-Ranking um die beste Airline in Europa 2023.

Für viele gehört dazu nicht nur der Service und die Verpflegung an Bord. Auch die Film- und Serienauswahl auf dem Bordmonitor trägt dazu bei, dass auf einem langweiligen Flug für Unterhaltung gesorgt ist. Sie gehören zum sogenannten InFlight-Entertainment und sind oft erst auf Langstreckenflügen zu finden. Wenn es nur um die Auswahl von Filmen und Serien an Bord geht, ist laut Skytrax Cathay Pacific Airways der Sieger weltweit. Aber auch eine europäische Fluggesellschaft hat ein Filmangebot, das viele Passagiere überzeugt. Dieser Konzern findet sich auch als eine der besten Airlines in Europa wieder.

Platz 10: Austrian Airlines

Austrian Airlines ist die größte Fluggesellschaft Österreichs und ist Teil der Lufthansa Gruppe. Der Hauptsitz der Airline ist in Wien. Von dort aus starten auch die meisten Flüge von Austrian Airlines an knapp 120 Ziele weltweit. Im Ranking um die beste Fluggesellschaft in Europa hat es die österreichische Airline zwar nur auf Platz 10 geschafft. In einem anderen Ranking hat sie aber mehr als ein Mal eine Auszeichnung für Bestleistungen bekommen.

Schon sieben Mal hat Skytrax den Service der Flugbegleiter an Bord mit dem ersten Platz belohnt. Damit wirbt auch die Airline selbst und betont seinen Service und Professionalität, die die österreichische Airline zu dem machen, was sie heute ist. Erst vor Kurzem hat Lufthansa seine Flotte um 80 Flugzeuge erweitert. Einige der neuen Modelle werden auch unter dem Namen der Austrian Airlines starten.

Austrian Airlines landet knapp im Ranking der Top-10 der besten Airlines in Europa. Foto: IMAGO/Wolfgang Simlinger

Platz 9: KLM Royal Dutch Airlines

KLM steht für „Königliche Luftfahrtgesellschaft“. Unter diesem Motto steht auch das gesamte Angebot der Airline. Am Flughafen stehen die Crown Lounges für Passagiere der Business und First Class kostenlos zur Verfügung. Passagiere mit Economy Ticket müssen zwischen 20 und 65 Euro zahlen, um in die Lounge zu kommen.

Im Flugzeug selbst bewerten Passagiere häufig das InFlight-Entertainmant und das freundliche Personal als sehr gut. Für eine Zielgruppe hält die Fluggesellschaft einige besondere Extras bereit. Die Airline wirbt damit, dass sie Reisen mit Kindern so angenehm wie möglich machen will. Das versucht sie mit dem Maskottchen Bluey, dass die Kinder auf ihrer Reise begleitet, auf bunten Menüboxen zu finden ist und in einem Spieleset für den Flug.

Ein Flugzeug der KLM-Flotte startet am Flughafen Amsterdam seinen Abflug. Foto: IMAGO/NurPhoto

Platz 8: Finnair

Finnair ist eine finnische Fluggesellschaft und zählt laut Skytrax zu einer der sichersten weltweit. Im Ranking um die beste Airline in Europa hat es Finnair auf Platz 8 geschafft. Die Airline ist Mitglied in der oneworld-Allianz mit 12 weiteren Anbietern. Damit sammeln Passagiere verschiedene Prämien und Vorteile, die auf den Flügen eingelöst werden können. Für viele ist das ein Grund, einen Flug von Finnair zu wählen.

Die Mitgliedschaft lohnt sich allerdings nur für diejenigen, die häufig fliegen. Erst dann sind Upgrades, wie einem Priority Boarding und einer besseren Flugklasse, in Sicht. Trotzdem werden die Flüge mit der Airline auch ohne Upgrade oft gut bewertet und die Fluggesellschaft erkämpft sich so einen Platz unter den Top-10.

Der finnische Anbieter schafft es im Ranking um die beste Airline in Europa auf Platz 8. Foto: IMAGO/imagebroker

Platz 7: Virgin Atlantic

Virgin Atlantic ist eine Tochtergesellschaft von Virgin Group und Delta Air Lines. Die Fluggesellschaft steuert die meisten seiner Flüge von der Zentrale im Flughafen London Heathrow an. Dort findet sich auch eine der zehn Club Lounges der Airline. Zu der haben allerdings nur Passagiere der Upper Class Zutritt.

Die Upper Class ist bei Virgin Atlantic der Bereich der Businessklasse. Bis 2007 noch wollte die Airline für einige seiner Flugzeuge einen speziellen Service für die Upper Class-Passagiere einrichten. Ein Casino, Fitnessstudio und ein Schönheitssalon standen hier auf dem Plan. Umgesetzt wurde das aus Effizienzgründen allerdings nie. Heute findet man aber zumindest eine abgespeckte Varainte, mit Massage-, Beautybehandlungen und einer eigenen Bar in der Upper Class wieder.

Die Flüge von Virgin Atlantic starten auch auf internationale Flughäfen, wie dem LAX. Mit seinem Angebot ist die Airline in Europa auf Platz 7. Foto: IMAGO/Rüdiger Wölk

Platz 6: Lufthansa

Lufthansa ist eine Fluggesellschaft, die nicht nur im Ranking um die beste Airline zu finden ist. Sie ist auch die größte Airline Europas. Der Lufthansa Konzern besteht aus 300 Tochtergesellschaften. Dazu zählen unter anderem SWISS Airline, Australian Airline und Eurowings. Neben Passagierflügen absolviert Lufthansa auch Cargoflüge.

Lufthansa selbst wurde bereits fünf Mal die Auszeichnung für das beste InFlight-Entertainment verliehen. Glaubt man den Zertifikaten, ist die Fluggesellschaft nicht nur bei den Passagieren hoch im Kurs. Auch als Arbeitgeber steht der Konzern nicht schlecht da. 2022 wurde von der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer der Titel des verlässlichsten Arbeitgebers verliehen. Davor wurde sie vom Employer-Branding-Beratung Universum auf Platz 17 der attraktivsten Arbeitgeber in ganz Deutschland gewählt.

Lufthansa hat sich mit seiner großen Flotte im Ranking um die beste Airline in Europa den sechsten Platz gesichert. Foto: IMAGO/Sven Simon

Platz 5: British Airways

British Airways besteht noch nicht so lange, wie manch andere Fluggesellschaft. 1974 startete das erste Flugzeug des britischen Konzerns. Danach ging es mit den Gewinnen steil nach oben. Heute liegt der jährliche Umsatz der Airline bei 14,7 Milliarden Euro. Das klappt, indem sie auch in andere Airlines investiert und diese als Tochterunternehmen aufkauft.

Eine davon hat sie im Ranking um die beste Fluggesellschaft in Europa sogar überholt. Fast 14 Prozent Geschäftsanteile hält das Unternehmen an der spanischen Fluggesellschaft Iberia. Im Ranking ist sie auf Platz 4 gelandet. Trotzdem investiert British Airways auch in den eigenen Konzern. Mit einem Angebot für Geschäftsreisen versucht die Fluggesellschaft Unternehmen anzulocken. Damit profitieren die Unternehmen von günstigeren Flugtickets und Mitarbeiter von Ticket-Upgrades, wenn sie häufig mit der Airline unterwegs sind.

British Airways landet mit seinem Angebot auf einem soliden Platz 5 im Vergleich der besten Fluggesellschaften in Europa. Foto: IMAGO/Rüdiger Wölk

Platz 4: Iberia

Die spanische Fluggesellschaft Iberia wurde weit vor British Airways gegründet. 1927 starteten die ersten Flüge der Airline. Anfangs wurden nur Ziele in Südamerika angeflogen. Heute steuert die Airline über 100 Flughäfen in 43 verschiedenen Ländern an. Der überwiegende Teil der Flüge geht trotzdem noch nach Mittel- und Südamerika. Deshalb setzt die Airline besonders auf einen guten Service auf Langstreckenflügen.

Wie bei vielen anderen Fluggesellschaften wählen Passagiere dabei aus Economy, Premium Economy, Business und First Class aus. Für den Premium Economy Tarif hat sich die Airline etwas Spezielles ausgedacht. Dort gibt es die verschiedenen Angebote Optimal, Comfort und Flexible. Während man beim ersten Tarif den günstigsten Sitzplatz in der Premium Economy Lounge ergattert, kann beim Comfort Tarif ein Gepäckstück mehr aufgegeben werden. Beim Flexible Tarif sind Änderungen des Fluges oder sogar eine vollständige Rückerstattung des Ticketpreises möglich, falls sich die eigenen Pläne ändern.

Ein Passagierflug von Iberia startet vom Flughafen Düsseldorf. Im Ranking verpasst der Konzern knapp das Treppchen als beste Airline in Europa. Foto: IMAGO/Rüdiger Wölk

Weitere spannende Themen:

Die beste Airline in Deutschland: DAS ist die beste Fluggesellschaft Deutschlands

Die größte Airline in Europa: Diese Fluggesellschaft macht am meisten Umsatz

Größte Flughäfen Europas: DAS sind die Airports mit den meisten Passagieren des Kontinents

Platz 3: Swiss International Air Lines

Swiss International Air Lines ist die größte schwedische Fluggesellschaft und gehört sogar zu den 500 größten Unternehmen in der Schweiz. Seit 2007 gehören die gesamten Anteile von Swiss zur Lufthansa Gruppe. Airline-Chef Dieter Vranckx selbst hält die Zuverlässigkeit seiner Airline für eine der größten Stärken. Zumindest in Sachen Pünktlichkeit sagt aber das Portal „Flightright“ anderes.

Hier liegt Swiss auf Platz 4 der unpünktlichsten Fluggesellschaften. Fast 33 Prozent aller Flüge waren zu spät. Das hat auch die Airline jetzt erkannt. Aus der Chefetage hieß es zuletzt, dass man an der Pünktlichkeit arbeiten will. In anderen Bereichen punktet Swiss dafür umso mehr. So gibt es selbst in der Economy Class Tarife mit verschiedenen Zusatzleistungen, wie zusätzlichem Freigepäck, Priority Boarding und einer flexibleren Umbuchung des Tickets.

Swiss International Air Lines sichert sich im Ranking um die beste Fluggesellschaft in Europa den dritten Platz. Foto: IMAGO/Björn Trotzki

Platz 2: Air France

Air France gehört nicht nur zu einer der besten Airlines in Europa, sondern auch weltweit. Im Skytrax Ranking der besten Airlines der Welt landet Air France auf Platz 7. In Europa ist die Fluggesellschaft auf Platz 2. Air France bietet Tickets für die Economy Class, Premium Economy, Business und First Class an. Während sich die Economy Class nicht großartig von Leistungen anderer Airlines unterscheidet, wird in der Business Class großer Wert auf einen besonderen rundum Service gelegt.

Wer von einem französischen Flughafen fliegt, kann sich zum Airport chauffieren lassen und die Zeit vor dem Flug in der Air France Lounge genießen. Im Flugzeug wirbt die Airline mit Sitzen, die sich zum Bett, Arbeitsplatz und Kinosessel umfunktionieren lassen. Dazu gibt es für jeden Passagier in der Business Class ein eigenes Reiseset mit nützlichen Reise-Gadgets.

Air France ist eine Fluggesellschaft, die es nicht nur in das Ranking der besten Airlines in Europa geschafft hat. Foto: IMAGO/NurPhoto

Platz 1: Turkish Airlines

Im Skytrax Ranking der besten Airlines in Europa hat es Turkish Airlines auf Platz 1 geschafft. Im Vergleich der besten Airlines der Welt liegt die Fluggesellschaft auf Platz 6. Erst 2016 musste Turkish Airlines das Angebot der Premium Economy Class einstellen. Bei der Airline war die Nachfrage einfach zu klein.

Umso mehr punktet die Fluggesellschaft mit der Economy Class. 2018 erst wurde die Ausstattung des günstigsten Tickettarifs bei Turkish Airlines erneuert. Dazu gibt es selbst bei diesen Tickets auf internationalen Flügen, die mehr als fünf Stunden dauern, ein Reiseset für alle Passagiere. In der Business und First Class sehen diese Extras zwar luxuriöser aus. Trotzdem sticht die Airline damit gegenüber anderen hervor und macht sich bei den Passagieren beliebt.

Turkish Airlines landet im Vergleich der besten Fluggesellschaften in Europa auf Platz 1. Foto: IMAGO/Rüdiger Wölk

Platz Airline 1. Turkish Airlines 2. Air France 3. Swiss International Air Lines 4. Iberia 5. British Airways 6. Lufthansa 7. Virgin Atlantic 8. Finnair 9. KLM Royal Dutch Airlines 10. Austrian Airlines Die besten Airlines in Europa.

Turkish Airlines und Air France sichern sich im Skytrax Ranking um die beste Airline in Europa Bestplatzierungen. Auch im weltweiten Vergleich stehen sie nicht schlecht da. Dort sichern sie sich einen soliden Platz in der Mitte. Das sind die besten Airlines der Welt.