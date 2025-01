Größte Möbelhändler Deutschlands: Die Umsatzriesen der Möbelbranche

Überall begegnet man Werbung und Filialen der größten Möbelhändler Deutschlands – Marken, bei denen fast jeder schon einmal bestellt hat oder in einem ihrer Geschäfte war. Ob es um ein neues Möbelstück oder kleine Haushaltsartikel wie Geschirr geht, diese Händler decken nahezu alle Bedürfnisse ab.

Doch wer sind die größten Möbelhändler Deutschlands und welches Unternehmen erzielt den höchsten Umsatz auf dem Markt? In diesem Ranking präsentieren wir die Top 10 Möbelhändler, die den deutschen Markt dominieren.

Platz 10: Küchen Aktuell

Eine Küchen Aktuell-Filiale in Berlin. Das Unternehmen gehört zu den größten Möbelhändlern Deutschlands. Foto: imago/Schöning

Mit einem Umsatz von 370 Millionen Euro im Jahr 2023 zählt Küchen Aktuell zu den größten Möbelhändlern Deutschlands und sichert sich den zehnten Platz im Ranking. Die deutsche Fachhandelskette ist auf den Verkauf von Einbauküchen spezialisiert.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1996 hat sich die Kette zu einem der führenden Anbieter im deutschen Küchenhandel entwickelt. Küchen Aktuell betreibt zahlreiche Filialen, hauptsächlich in Nord- und Westdeutschland.

Platz 9: Amazon

Auch Amazon zählt zu den größten Möbelhändlern Deutschlands. Foto: IMAGO/Schöning

Auf dem neunten Platz steht ein Unternehmen, das sich von klassischen Möbelhändlern unterscheidet, da es keine stationären Geschäfte betreibt. Dennoch erzielt es durch den Verkauf von Möbeln, Küchenzubehör, Wohnaccessoires und Haushaltsartikeln beeindruckende Umsätze.

Die Rede ist von Amazon, das auf dem deutschen Markt im Jahr 2023 einen Umsatz von 850 Millionen Euro in diesem Segment verzeichnen konnte. Amazon ist einer der größten Onlinehändler der Welt und hat sich auch im Bereich Möbel etabliert. Das Unternehmen bietet eine breite Auswahl an Möbeln, Küchenzubehör und Wohnaccessoires, die über die eigene Plattform sowie Drittanbieter vertrieben werden.

Platz 8: Tessner Gruppe

Einer der größten Möbelhändler Deutschlands ist die Tessner Gruppe, zu der auch die Marke Roller gehört. Foto: IMAGO/Lobeca

Vor Amazon belegt ein klassischer Möbelhändler den achten Platz im Ranking der größten Möbelhändler Deutschlands nach Umsatz: Die Tessner Gruppe schloss das Jahr 2023 mit einem Umsatz von rund 922 Millionen Euro ab.

Die Tessner Gruppe, ein deutsches Möbelhandelsunternehmen mit Sitz in Goslar, ist auf den Möbeleinzelhandel fokussiert. Gegründet von Hans-Joachim Tessner, vereint sie unter ihrem Dach mehrere bekannte Handelsmarken wie Roller, tejo’s SB Lagerkauf, Möbel Schulenburg und die Meda Küchenstudios.

Platz 7: Segmüller

Eine Filiale von Segmüller – das Unternehmen erzielte 940 Millionen Euro Umsatz und belegt Platz 7 unter Deutschlands größten Möbelhändlern. Foto: IMAGO/Depositphotos

Das Möbelhandelsunternehmen Segmüller erzielte einen Umsatz von 940 Millionen Euro und belegt damit den siebten Platz unter den größten Möbelhändlern Deutschlands nach Umsatz. Mit Sitz in Friedberg ist Segmüller bekannt für seine imposanten Möbelpaläste, die eine riesige Auswahl an Möbeln und Wohnaccessoires bieten.

Gegründet 1925 von Hans Segmüller senior als Polstermöbel-Manufaktur, entwickelte sich das Familienunternehmen von einer kleinen Werkstatt zu einem der bedeutendsten Anbieter im Möbelhandel.

Platz 6: Porta Möbel

Porta Möbel gehört zu den größten Möbelhändlern Deutschlands. Foto: IMAGO/Rust

Porta Möbel, das Familienunternehmen mit Sitz in Porta Westfalica, hat Segmüller überholt und sich mit einem Umsatz von 1,14 Milliarden Euro im Jahr 2023 den 6. Platz unter den größten Möbelhändlern Deutschlands gesichert.

Mit über 20 modernen Möbelhäusern und zahlreichen Discount-Märkten der Marke SB-Möbel Boss bietet Porta für jeden Geschmack und Geldbeutel die passende Einrichtung.

Platz 5: Jysk

Eine Jysk-Filiale in Hamburg: Das Unternehmen sichert sich den fünften Platz unter Deutschlands größten Möbelhändlern. Foto: IMAGO/Lobeca

Ein dänisches Möbelhandelsunternehmen hat es in die Top 10 der größten Möbelhändler Deutschlands geschafft und sich den fünften Platz gesichert: Jysk. Mit einem Umsatz von 1,17 Milliarden Euro im Jahr 2023 gehört Jysk zu den führenden Anbietern im deutschen Möbelhandel.

Das Unternehmen, das früher unter dem Namen „Dänisches Bettenlager“ bekannt war, ist spezialisiert auf erschwingliche Möbel, Matratzen, Bettwaren und Wohnaccessoires. Mit über 960 Filialen deutschlandweit bietet Jysk ein vielfältiges Sortiment – von Möbelstücken bis hin zu Dekorationsartikeln.

Platz 4: Höffner

Ein Blick in eine Höffner-Filiale: Einer der größten Möbelhändler Deutschlands Foto: IMAGO/Eibner

Mit einem Umsatz von 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2023 belegt Höffner den 4. Platz unter den größten Möbelhändlern Deutschlands. Das Unternehmen betreibt über 20 großzügige Möbelpaläste mit weitläufigen Verkaufsflächen, die Möbelkäufern Vielfalt bieten. Ob klassische oder moderne Wohnwelten – bei Höffner finden Kunden Möbel und Wohnaccessoires für jeden Geschmack.

Höffner überzeugt mit einer großen Auswahl an Möbeln, Küchen und Wohnaccessoires, die sowohl moderne als auch klassische Einrichtungsstile abdecken. Dank moderner Filialen und einem stark wachsenden Onlinegeschäft bleibt Höffner ein fester Bestandteil der deutschen Möbelbranche.

Der Möbelhändler Höffner punktet mit großzügigen Verkaufsflächen in über 20 Möbelhäusern deutschlandweit, die ein breites Sortiment an Möbeln und Wohnaccessoires bieten. Im Küchenfachhandel überzeugt das Unternehmen mit maßgeschneiderten Küchenlösungen und professioneller Beratung.

Platz 3: Otto

Otto belegt den dritten Platz unter Deutschlands größten Möbelhändlern. Foto: IMAGO/Zoonar

Vor Höffner liegt ein wahrer Gigant im Möbelhandel auf Platz 3 des Rankings: Otto. Mit einem Umsatz von 2,1 Milliarden Euro im Jahr 2023 zählt der Hamburger Konzern zu den führenden Anbietern im deutschen Möbelmarkt.

Für Möbelkäufer bietet der Konzern eine vielfältige Wohnwelt, die von stilvollen Möbeln für jeden Wohnbereich bis hin zu geschmackvollen Wohnaccessoires reicht. Im Küchenfachhandel überzeugt Otto mit einem breiten Sortiment an Küchenmöbeln und passendem Zubehör, das sich an individuelle Bedürfnisse anpassen lässt.

Die gelungene Kombination aus einem umfangreichen Online-Angebot und innovativen Wohnlösungen macht Otto zu einer beliebten Adresse für Möbelkäufer in Deutschland und Europa.

Platz 2: XXXLutz

Eine Filiale von XXXLutz – dem zweitgrößten Möbelhändler Deutschlands nach Umsatz. Foto: IMAGO/Daniel Scharinger

Auf Platz 2 des Rankings der größten Möbelhändler Deutschlands steht XXXLutz mit einem Umsatz von 3,9 Milliarden Euro im Jahr 2023. Das österreichische Unternehmen betreibt weltweit über 370 Möbelhäuser, darunter mehr als 50 in Deutschland. Diese Möbelpaläste zeichnen sich durch riesige Verkaufsflächen aus, auf denen eine Vielzahl von Möbeln und Wohnaccessoires präsentiert wird.

Neben einem breiten Sortiment an Möbeln für jeden Wohnbereich ist XXXLutz besonders im Küchenfachhandel stark vertreten und bietet maßgeschneiderte Küchenlösungen sowie umfassenden Service.

Die Erfolgsstrategie des Unternehmens beruht auf der Kombination aus großzügigen, modernen Möbelhäusern und einem stark wachsenden Onlinegeschäft, das auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt ist.

Durch gezielte Expansion und Übernahmen, darunter die Beteiligung an Poco und der Tessner Gruppe, konnte XXXLutz seine Marktposition in Deutschland und Europa weiter ausbauen. Mit dieser starken Präsenz bleibt XXXLutz ein wahrer Gigant in der Möbelbranche.

Platz 1: Ikea

Eine Ikea-Filiale – das Unternehmen ist der größte Möbelhändler Deutschlands. Foto: IMAGO/Manfred Segerer

Der schwedische Händler Ikea ist unangefochtener Marktführer und belegt mit einem Umsatz von 6,43 Milliarden Euro den ersten Platz unter den größten Möbelhändlern Deutschlands. Ikea betreibt rund 50 Filialen, die in Deutschland als wahre Möbelpaläste bekannt sind. Mit ihren großzügigen Verkaufsflächen bieten sie Möbelkäufern nicht nur eine große Produktauswahl, sondern auch Wohnwelten, die von modernen bis hin zu klassischen Einrichtungsstilen reichen.

Nicht nur die Möbelpaläste ziehen Kunden an, sondern auch die Webseite, denn Ikea hat seinen Online-Auftritt stark ausgebaut. Möbelkäufer können Produkte online bestellen, sich inspirieren lassen oder mithilfe von Augmented-Reality-Apps Möbelstücke in ihrer eigenen Wohnwelt virtuell platzieren. Diese Kombination aus Online-Shopping und großzügigen Verkaufsflächen macht Ikea besonders attraktiv und sichert dem Unternehmen einen hohen Marktanteil in Deutschland.

Auch Nachhaltigkeit spielt für die Möbelkäufer eine wichtige Rolle. Ikea bietet Möbel aus recycelbaren Materialien oder mit LED-Beleuchtung und verfolgt eine klimaneutrale Strategie bis 2030. Damit setzt das Unternehmen Maßstäbe in einer umweltbewussten Wohnwelt.

Platz Möbelhändler Umsatz im Jahr 2023 in Millionen Euro 1 Ikea 6.439 2 XXXLutz 3.98 3 Otto 2.100 4 Höffner 1.698 5 Jysk 1.172 6 Porta Möbel 1.140 7 Segmüller 940 8 Tessner Gruppe 922 9 Amazon 850 10 Küchen Aktuell 370 Die größten Möbelhändler Deutschlands in der Tabelle

Quelle: Möbel Kultur

