Gefährlichster Flughafen der Welt: Hier musst du dich beim Flug in Acht nehmen!

Ein Sommer- oder Winterurlaub im Ausland? Dafür ist eine Flugreise nahezu unumgänglich. Für Menschen, die das erste Mal fliegen oder generell an Flugangst leiden aber gar nicht so leicht. Auch auf der kürzesten Flugstrecke können Turbulenzen auftreten oder es kann etwas beim Landeanflug schiefgehen. Jeder hat in einem Flugzeug bestimmt schon mal einen holprigen Start oder Anflug erlebt. Bei bestimmten Flughäfen kann es da ziemlich gefährlich werden. Doch wo befinden sich eigentlich die gefährlichsten Flughäfen der Welt?

Eigentlich gehören Flugzeuge zu den sichersten Transportmitteln der Welt. Hin und wieder kommt es aber zu unglücklichen Vorfällen. Einige Flughäfen sind durch ihre Beschaffenheit so gefährlich, dass Piloten hier eher ins Versagen geraten. Auch in Europa liegen einige der gefährlichsten Flughäfen der Welt. Welche das sind, verraten wir dir. Dabei berufen wir uns auf die Angaben von „holidaycheck“.

Platz 10: Flugplatz Courchevel, Frankreich

Dieser Flughafen in Europa zählt zu den gefährlichsten der Welt. Foto: IMAGO/imagebroker

Der erste Flughafen, der auf der Liste der gefährlichsten der Welt landet, befindet sich in Frankreich. Der Flugplatz in Courchevel, einem beliebten Skigebiet in den französischen Alpen, wird wegen seiner Beschaffenheit „Altiport“ genannt: Ein französischer Flughafen mit besonders schwieriger Startbahn. Hoch in den Alpen auf über 2000 Meter über dem Meeresspiegel gibt es für Flugzeuge hier eine sehr kurze Lande- und Startbahn. Auf diesem besonders kleinen und gefährlichen Flughafen müssen Flughafen das extreme Gefälle von 18,5 Prozent beachten.

Für den Anflug an den Flugplatz in Courchevel braucht es sehr erfahrene Piloten – nur wer die Qualifikation „Montagne“ hat, darf auf dieser Art Altiport landen. Der Anflug auf diesen Flugplatz ist zwar nichts für Menschen mit Flugangst – der Ausblick dafür ein wahres Highlight. Vor einiger Zeit war der Flugplatz Courchevel noch für Linienflüge in Betrieb, mittlerweile steuern hier nur noch Hubschrauber und Kleinflugzeuge an.

Platz 9: Funchal Airport, Madeira

Die beliebte Urlaubsinsel Madeira hat einen der gefährlichsten Flughäfen der Welt. Foto: IMAGO/Depositphotos

Die Insel Madeira gilt inzwischen als eines der beliebtesten Urlaubsziele für Wanderer, Strandurlaubern und einen Inseltrip. Der Funchal Airport der Insel ist nach dem Fußballer Cristiano Ronaldo benannt, hat sich jedoch als einer der gefährlichsten Flughäfen Europas und der Welt einen Namen gemacht. Wer Flugangst hat, sollte sich bei der Anreise auf Madeira vorsehen oder vielleicht doch lieber ein anderes Ziel wählen.

Die Schwierigkeit des Flughafens ist vor allem seiner Lage geschuldet, denn er liegt unmittelbar an einem Steilküstenhang, wo starke Winde herrschen. Deswegen müssen Piloten ihre Landeanflüge in einer scharfen Rechtskurve absolvieren. Um den Anflug zu meistern, brauchen Piloten eine gesonderte Einweisung und müssen eine bestimmte Anzahl an Starts und Landungen in den letzten sechs Monaten nachweisen. Zwischen 1973 und 2017 gab es am Flughafen Funchal auf Madeira vier Totalverluste an Flugzeugen.

Platz 8: Gustaf III Airport, Karibik

Dieser gefährliche Flughafen endet in der Karibik direkt am Meer. Foto: IMAGO/Dreamstime

Wer hat nicht schon einmal von einem Urlaub in der Karibik geträumt? Sandstrände, kristallklares Wasser und grüne Palmen erwarten dich in diesem Paradies – bei der Karibikinsel Saint-Barthelemy musst du allerdings erstmal einen der gefährlichsten Flughäfen der Welt hinter dich bringen. Der gefährliche Flughafen der Karibikinsel liegt direkt am Strand hinter einer Hügelkette, die nur 640 Meter lange Startbahn endet vor dem Meer. Damit gehört die Startbahn am Gustaf III Airport zu einer der kürzesten der Welt, was den Flughafen auch so gefährlich macht.

Um einen Landeanflug zu machen, benötigen Piloten für die Karibikinsel eine spezielle Erlaubnis. Wegen des gefährlichen Flughafens gibt es darum keine Direktflüge von Europa auf die Karibikinsel – Passagiere müssen am Flughafen Princess Juliana umsteigen, doch der ist sogar noch gefährlicher. Da nur kleinere Flugzeuge mit maximal 54 Passagieren auf Saint-Barthelemy landen, kann es sein, dass das Gepäck zusätzlich zugeflogen werden muss.

Platz 7: Juancho E. Yrausquin Airport, Karibik

Die Startbahn dieses gefährlichen Flughafens liegt direkt an einer Klippe. Foto: IMAGO/Design Pics

Auch der nächste gefährlichste Flughafen der Welt befindet sich auf einer Karibikinsel. Der Juancho E. Yrausquin Airport auf der Karibikinsel Samba liegt auf einer Klippenregion, die Startbahn beginnt und endet vor dem offenen Ozean. Das bedeutet, dass ein Ausrollen des Flugzeugs im Notfall nicht möglich ist. Die Startbahn dieses Flughafens ist mit 350 Metern dabei noch kürzer als auf der Karibikinsel Saint-Barthelemy. Da Samba zu den niederländischen Inseln gehört, brauchen Piloten für einen Landeanflug hier eine Sondergenehmigung der niederländischen Flugaufsichtsbehörde.

Die einzige Fluggesellschaft, die Anflüge auf die Karibikinsel Samba macht, ist Winair. Obwohl der Flughafen so gefährlich ist und nur von einer einzigen Gesellschaft angesteuert wird, finden jährlich trotzdem 2500 Flugbewegungen statt. Insgesamt werden somit pro Jahr rund 20.000 Passagiere auf die Karibikinsel mit einem der gefährlichsten Flughäfen der Welt befördert.

Platz 6: Male International Airport, Malediven

Einer der gefährlichsten Flughafen der Welt befindet sich auf den Malediven. Foto: IMAGO/Dreamstime

Die Malediven sind wahrscheinlich das Traumreiseziel eines jeden Urlaubers. Wer einmal auf die Malediven fliegt, erlebt ein echtes Highlight – doch auch beim Anflug solltest du dich auf ein Highlight vorbereiten, besonders mit Flugangst. Der Male International Airport auf der Insel Hulule belegt den sechsten Platz der gefährlichsten Flughäfen der Welt. Zwar hat der Flughafen mit einer ca. drei Kilometer langen Startbahn eine gewisse Größe zu bieten, dafür machen den Anflug aber andere Umstände sehr gefährlich.

Der Flughafen auf den Malediven ist vollständig mit türkisfarbenem Wasser umgeben und bietet damit einen spektakulären Anblick. Doch der Haken: Bei der Startbahn gibt es keine Sicherheitszone, sie endet direkt im Indischen Ozean. Möchtest du die Malediven mal aus nächster Nähe sehen, gibt es an diesem gefährlichsten Flughafen der Welt aber kein vorbei – denn es ist die einzige Anflug-Möglichkeit weit und breit. Wer unter Flugangst leidet, sollte sich also vielleicht lieber ein neues Traumreiseziel überlegen.

Platz 5: Gibraltar Airport, Großbritannien

In Europa befindet sich der fünft-gefährlichste Flughafen der Welt. Foto: IMAGO/Depositphotos

Gibraltar gehört geografisch zwar zu Spanien, ist aber ein Territorium von Großbritannien. Aus diesem Grund gibt es am Flughafen von Gibraltar nur Flugverkehr von Großbritannien aus, ansonsten macht das Militär der iberischen Halbinsel hier einige Anflüge. Jährlich fliegen über British Airways, Easyjet und andere britische Flugunternehmen rund 1,5 Millionen Passagiere nach Gibraltar. Dennoch gehört der Gibraltar Airport zu den gefährlichsten Flughäfen Europas.

Mit nur 6,5 Quadratkilometer ist auf der Halbinsel Gibraltar nicht unbedingt viel Platz für einen eigenen Flughafen – der musste erstmal geschaffen werden. Das geschah zulasten der städtischen Infrastruktur. Mitten durch die Startbahn eines der gefährlichsten Flughäfen der Welt führt auf Gibraltar eine Hauptstraße mit täglichem Straßenverkehr. Für Anflüge auf die Startbahn wird die Hauptstraße aber immer gesperrt.

Platz 4: Toncontin International Airport, Honduras

Der Toncontin Flughafen auf den Honduras gehört zu den gefährlichsten der Welt. Foto: imago images / ZUMA Press

Platz vier im Ranking der gefährlichsten Flughäfen der Welt geht an den Toncontin International Airport in der Hauptstadt Honduras: Tegucigalpa. Aufgrund der kurzen Startbahn, dem bergigen Gelände und erschwerten Bedingungen durch die Höhenlage auf ca. 1000 Metern besteht am Flughafen Toncontin ein sehr geringer Luftdruck. Anflüge müssen hier in einem sehr steilen Winken absolviert werden – nicht unbedingt etwas für Menschen mit Flugangst.

Da der Flughafen Toncontin einer der gefährlichsten der Welt ist, kam es hier im Jahr 2008 zu einem folgenschweren Unfall. Ein Flugzeug schoss über die Landebahn hinaus – es gab sieben Todesopfer und viele Verletzte.

Platz 3: Tenzing-Hillary Airport, Nepal

Der dritt-gefährlichste Flughafen der Welt ist in Nepal. Foto: IMAGO/Dreamstime

Den dritten Platz der gefährlichsten Flughäfen der Welt belegt der Tenzing-Hillary Airport in Lukla, einem Ort in Nepal. Wer sich in die Nähe des weltbekannten Mount Everest begeben will oder sogar einen Aufstieg plant, muss über den Flughafen Lukla anreisen. Möchtest du einen der weltweit gefährlichsten Flughäfen in Lukla umgehen, ist ein einwöchiger Fußmarsch die Alternative, um zum Berg zu kommen. Gefährlich ist an diesem Flughaben besonders der Verlauf der Startbahn.

Denn am Ende der Startbahn geht es beim Flughafen Lukla stolze 600 Meter in die Tiefe. In Frankreich wäre der Flughafen darum als Altiport definiert. Auch hier gab es im Jahr 2008 einen folgenschweren Unfall. Bei einem Anflug stürzte ein Flugzeug ab und nahm gleich 19 Menschen mit sich, nur der Kapitän überlebte. Seit dem hat es noch weitere Todesfälle gegeben.

Platz 2: Ioannis Kapodistrias Flughafen, Griechenland

Der gefährlichste Flughafen Europas liegt in Griechenland. Foto: IMAGO/Depositphotos

Der zweit-gefährlichste Flughafen der Welt ist gleichzeitig auch der gefährlichste Flughafen Europas: Er liegt auf der Insel Korfu. Wer einen Badeurlaub auf einer griechischen Insel machen möchte und dabei an Korfu gedacht hat, kommt um den Ioannis Kapodistrias Flughafen nicht herum. Menschen mit Flugangst sollten hier nochmal überlegen, ob sie sich den waghalsigen Anflug wirklich zutrauen. Die Startbahn liegt zwischen zwei Hügeln und ist von jeder Menge Wasser umgeben – besonders viel Platz für den Landeanflug hat ein Flugzeug hier nicht.

Nur wenige Meter neben der Startbahn liegt außerdem die Hauptstraße Korfus, die für jeden Start und jeden Anflug gesperrt werden muss. Gesichert ist, dass hier nur sehr erfahrene Piloten fliegen dürfen. Obwohl es sich bei dem Ioannis Kapodistrias Flughafen um den gefährlichsten in Europa handelt, wird er zur Hauptsaison im Sommer trotzdem jede halbe Stunde angeflogen.

Platz 1: Princess Juliana International Airport, Karibik

Der gefährlichste Flughafen der Welt liegt in der Karibik. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Für den gefährlichsten Flughafen der Welt geht es nochmal in die Karibik. Der Princess Juliana International Airport liegt auf Sint Maarten im niederländischen Teil der Karibik. Die schlechte Nachricht: Möchtest du auf eine andere Karibikinsel, musst du hier wahrscheinlich einen Zwischenstopp einlegen. Hast du Flugangst, solltest du am besten gar nicht erst an den Anflug denken – denn am Flughafen dieser Karibikinsel gibt es kein Instrumentenlandesystem. Der Landeanflug geschieht hier im Sichtverfahren – auf einer relativ kurzen Startbahn.

Wegen der ländlichen Beschaffenheit müssen Flugzeuge hier eine scharfe Rechtskurve beim Landeanflug fliegen. Dennoch starten und landen auf dieser Karibikinsel Flugzeuge in allen möglichen Größen. Noch beeindruckender: Die Startbahn des Flughafens ins nur ca. 160 Meter vom beliebten Strand Maho Beach entfernt, bei verunglückten Flugzeugen gab es schon mehrere Todesfälle.

Die gefährlichsten Flughäfen der Welt kennst du jetzt. Während es bei der Landung manchmal holprig wird, solltest du es dir an Bord aber gut gehen lassen. Welche die beste Airline Europas ist, verraten wir dir hier.