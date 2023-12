Führerschein: Achtung! Für diese Autofahrer wird’s jetzt eng

Da läuten die Alarmglocken – für einige Führerschein-Inhaber wird es jetzt kurz vor Ende des Jahres knapp. Denn eine wichtige Frist läuft bald ab.

Es geht um die Umtauschpflicht für diejenigen, deren Führerschein vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurde. Und das sind eine ganze Menge Autofahrer: 43 Millionen, um genau zu sein. Zunächst sind allerdings erst mal nur bestimmte Jahrgänge dran.

Führerscheine laufen im Januar ab

Es ist ein Mammutprojekt, was sich die EU da auferlegt hat. Denn sie will bis 2033 alle Führerscheine im Umlauf fälschungssicher machen und vereinheitlichen. Dafür müssen allein in Deutschland 43 Millionen Auto- und Motorradfahrer ihre alten Lappen oder ihre Karte umtauschen.

Der neue Schein kommt im Scheckkartenformat und ist nicht mehr unbegrenzt gültig, sondern muss alle 15 Jahre erneuert werden. Damit die Ämter nicht von Terminanfragen überschwemmt werden, wurden die Umtauschfristen gestaffelt. Aktuell sind die Jahrgänge 1965 bis 1970 dran. Sie haben allerdings nur noch bis zum 19. Januar 2024 Zeit.

Jetzt besser beeilen

Du bist zwischen 1965 und 1970 geboren und dein Führerschein wurde vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt? Dann musst du ihn jetzt umtauschen. Denn erwischt dich jemand mit einem abgelaufenen Schein, macht das gleich zehn Euro Ordnungsgeld.

Und du solltest dich besser schnell darum kümmern. Kurz vor knapp ist der Andrang bei den Ämtern immer am größten. Und die Bearbeitungsdauer für den Tausch kann schon mal ein paar Wochen in Anspruch nehmen, selbst wenn es bei deinem Amt auch online funktioniert (wir berichteten). Für den Umtausch brauchst du ein aktuelles biometrisches Passfoto und musst zusätzlich noch 25 Euro zahlen.