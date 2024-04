Führerschein: Test-Pflicht für ältere Autofahrer? HIER wird es schon umgesetzt

Das Europäische Parlament hat am 28. Februar darüber abgestimmt, ob die Führerscheinregeln reformiert werden sollten. Dabei ging es darum, ob ältere Autofahrer zukünftig regelmäßig ihre Gesundheit überprüfen lassen müssen, um die Gültigkeit des Führerscheins zu verlängern. In einigen Ländern ist es bereits Realität für Autofahrer.

Führerschein mit neuer Pflicht? Wissing ist dagegen

Laut „Tagesschau“ gibt es offizielle Zahlen des Statistischen Bundesamtes, die für solche Tests bei älteren Autofahrern sprechen würden. Denn bei Unfällen mit Beteiligung älterer Autofahrer tragen in 68,2 Prozent der Fälle die beteiligten Senioren die Hauptschuld an dem Unfall. Bei Autofahrern über 75 Jahren liegt die Hauptschuld der Senioren sogar bei 75 Prozent. Trotzdem sind Senioren statistisch betrachtet seltener in Unfälle verwickelt. Das liegt aber daran, dass sie viel weniger Auto fahren. Wenn es dann aber mal kracht, dann sind die Schäden oft schwerer.

Gegenüber dem „Tagesspiegel“ kritisiert Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) den Vorschlag der EU-Kommission: „Ich halte staatliche Vorgaben, verpflichtende Selbstauskünfte auszufüllen und ärztliche Gutachten zur Fahrtauglichkeit auszustellen, für einen enormen Bürokratieaufwand.“ Wissing ist der Meinung, dass Autofahrer selbst am besten einschätzen könnten, ob sie noch fahren können oder eben nicht.

Führerschein: In diesen Ländern wird es schon umgesetzt

In anderen Ländern sieht man das aber anders – die Erneuerung des Führerscheins gibt es beispielsweise in Italien schon seit Jahrzehnten. Dort läuft der Führerschein zehn Jahre nach Ersterwerb automatisch ab und muss dann verlängert werden. Wer das 50. Lebensjahr erreicht hat, muss den „Lappen“ alle fünf Jahre verlängern. Wer schon 70 Jahre auf dem Buckel hat, muss ihn alle drei Jahre verlängern. Autofahrer über 80 müssen ihn sogar alle zwei Jahre verlängern.

Aber auch in anderen europäischen Ländern ist der Führerschein nicht unbegrenzt gültig – darunter die Schweiz, Spanien, Portugal, Dänemark, Tschechien und die Niederlande.