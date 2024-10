Verkehr: Diesel-Verbot schon jetzt? Hier wird es für betroffene Autofahrer richtig ernst

Benziner und Diesel-Fahrzeuge sollen 2035 aus dem Straßenverkehr verschwinden. Damit wird der Weg für E-Autos weiter geebnet und die Umwelt vor weiteren CO2-Ausstößen und anderen Abgasen geschützt. Bis dahin sind es allerdings noch ein paar Jahre.

+++ Verkehr: Blinker-Verbot in Deutschland überrascht Autofahrer – viele tun es trotzdem instinktiv +++

Doch schon jetzt gelten erste Fahrverbote. So müssen in einer deutschen Großstadt bereits viele Diesel-Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen werden. So hatte das Bundesverwaltungsgericht zuletzt entschieden.

Verkehrsverbot für Diesel-Fahrzeuge kommt

Das Diesel-Verbot ist in Deutschland schon seit Jahren ein Thema. In vielen Städten sind Euro-5-Fahrzeuge bereits verbannt worden, um die Stickstoffdioxid-Werte zu senken und die Grenzen einhalten zu können. Für eine reinere Luft, für die Gesundheit der Einwohner ist auch in München dieser Schritt unerlässlich, hatte das Bayerische Verwaltungsgericht bereits vor einiger Zeit angeordnet.

Auch interessant: Verkehr: Vorsicht, das solltest du nicht im Auto mitnehmen! Sonst drohen dir 10.000 Euro Strafe

Doch wollte die Stadtverwaltung der Aufforderung bisher nicht nachkommen. So hat man 2023 sogar den Luftreinhalteplan weiter abgeschwächt. Statt des Fahrverbots setzte die Stadt auf Tempo-30-Zonen und ließ die alten Dreckschleudern weiterfahren. Doch das hat jetzt ein Ende.

Verkehr: München muss Euro-5-Autos verbannen

Nach einer Klage der Deutsche Umwelthilfe (DUH) und dem ökologischen Verkehrsclub (VCD) hat das Bundesverwaltungsgericht Leipzig nun gegen München entschieden. Die Stadt wird damit verpflichtet, die älteren Diesel-Fahrzeuge aus der Stadt zu verbannen.

Mehr News:

„Die Stadt München muss ihren Luftreinhalteplan umgehend ändern und Diesel-Fahrverbote verhängen“, so die Deutsche Umwelthilfe (DUH). Hier würden die „gerichtlichen Vorgaben ignoriert und die Gesundheit ihrer Bürgerinnen und Bürger gefährdet“.

Wie die Stadt das Verbot umsetzt, als Zonen- oder Strecken-Verbot, wird sich zeigen. Auch gibt es bisher noch keine Frist für die Diesel-Wagen mit Abgasstufe 5. Dass sie aus der Stadt verschwinden müssen, steht allerdings fest.